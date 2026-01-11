Aos 48 anos, morreu neste domingo, 11, a atriz Titina Medeiros, em Natal (RN), vítima de um câncer. A artista vinha tratando a doença no pâncreas há pelo menos seis meses.

Casada com o também ator César Ferrario, Medeiros ficou conhecida por grandes papéis no teatro e em novelas na Globo.

Alguns destaques são a eterna Socorro em Cheias de Charme, em 2012, e em No Rancho Fundo, em 2024, como Nivalda.

Carreira e trajetória

Nascida em 1º de setembro de 1977, em Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, Izabel Cristina de Medeiros, conhecida como Titina, cresceu em Acari, município vizinho no sertão potiguar.

Ainda jovem, iniciou sua formação artística e passou a integrar grupos de teatro no estado. Na adolescência, mudou-se com a família para Natal, onde decidiu seguir a carreira artística e intensificou sua atuação nos palcos.

No início dos anos 1990, participou de dezenas de espetáculos e ampliou sua atuação para outras linguagens, com trabalhos em bandas de música, grupos de teatro, novelas, curtas, séries de humor e projetos experimentais.

Integrou companhias reconhecidas como o Clowns de Shakespeare e o grupo Carmin, além de ter sido idealizadora e gestora da Casa de Zoé, produtora responsável por seus projetos.

Entre seus trabalhos de destaque na televisão estão a série Chão de Estrelas, do Canal Brasil, e o sitcom Os Roni, do Multishow. Na TV Globo, atuou na série Onde Nascem os Fortes e nas novelas Cheias de Charme, Geração Brasil, A Lei do Amor e Mar do Sertão.

No teatro, esteve em montagens como Meu Seridó, Dois Amores y Um Bicho, Hamlet, Sua Incelença, Ricardo III, Muito Barulho Por Quase Nada e Pobres de Marré, entre outras.