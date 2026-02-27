Pop

BBB 26: Alberto Cowboy fica desconfiado de movimentações de Babu Santana

Avaliação de Cowboy sugere plano calculado para reduzir protagonismo de rivais

BBB 26: Clima de desconfiança cresce no reality (Globo)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16h41.

Em um diálogo entre Alberto Cowboy, Gabriela, Marciele e Jonas na noite da última quinta-feira, o veterano fez uma leitura crítica do comportamento de Babu. Segundo Cowboy, o ator estaria buscando diminuir a força de Ana Paula Renault e Milena dentro da casa porque percebe que os holofotes estão se voltando para elas.

Cowboy não confia em Babu

Cowboy afirmou que Babu não é “bobo” e que teria uma estratégia conveniente para si ao tentar reduzir a relevância das duas adversárias. Para ele, essa movimentação não é apenas reação emocional, mas parte de um plano calculado para manter vantagem no jogo.

"É conveniente para ele, ele quer diminuir a força da Ana Paula e da Milena porque ele está vendo que está virando uma coisa que acontece no BBB, da pessoa se fazer. E ele sabe o final disso como é. Então, ele veio tentar diminuir os holofotes, ele não é bobo. Porque é conveniente. Mas ele não vai ficar de boa", revelou o mineiro.

Jonas vê esperança no veterano

A opinião de Cowboy, no entanto, não foi unânime. Jonas Sulzbach considerou que Babu pode não ser tão inflexível em sua postura e que ainda poderia reconsiderar sua estratégia nas próximas semanas.

Racha entre Ana Paula e Babu

Nos últimos dias, o jogo dentro da casa do Big Brother Brasil 26 passou por uma mudança significativa de dinâmicas entre os participantes. O antigo “grupão”, que reunia nomes como Babu Santana, Juliano Floss, Ana Paula Renault, Milena e outros, se desfez após desencontros de estratégia e desgaste das relações.

Do lado da Ana Paula restaram Milena, Samira e Juliano. Enquanto com Babu foram Chaiany, Solange Couto e Leandro.

Plano para 'expulsar' Ana Paula e Milena

Na última semana, Babu articulou com outros participantes uma tática para provocar Ana Paula e Milena na festa e causar a expulsão das sisters.

A atitude foi vista com maus olhos pelo público e pela próxima produção, que chamou a atenção dele no Raio-X.

