BBB 26: dinâmica secreta pode mudar o próximo Paredão

O Big Brother Brasil 26 terá uma nova dinâmica a partir desta sexta-feira, 27. Batizada de Exilado, a mecânica obrigará um participante a deixar o convívio interno da casa e viver na área externa.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, os brothers serão divididos em dois grupos. Quem sobrar na atividade será enviado para o lado de fora da casa como consequência direta do desempenho na dinâmica.

No sábado, ocorre a Prova do Anjo. À noite, durante o programa ao vivo, o participante exilado deverá emparedar alguém. A pessoa indicada trocará de lugar com ele e assumirá o posto no exílio.

Além do isolamento, o jogador enviado para fora da casa terá influência direta na formação do Paredão, marcado para domingo, 1.

A dinâmica foi antecipada ao público após Alberto Cowboy conquistar uma informação privilegiada no Ganha-Ganha. Ele escolheu receber a informação e R$ 10 mil, em vez de dobrar o valor para R$ 20 mil.

O aviso indicava que, nesta semana, ele precisaria trabalhar suas alianças, já que o último colocado na atividade sofreria consequências relevantes no jogo. O conteúdo completo da penalidade, porém, não foi revelado ao participante.

Paredão falso e Quarto Secreto

Além do Exilado, o reality terá um Paredão falso nesta semana. O participante “eliminado” será encaminhado ao Quarto Secreto, sem deixar oficialmente o programa.

A dinâmica amplia as possibilidades estratégicas e adiciona novas camadas à formação da berlinda.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.