Funcionários da Microsoft revelam salários de até US$ 450 mil em áreas de IA

Funcionários da Microsoft estão compartilhando informações sobre salários, bônus e ações em uma planilha interna, revelando quanto profissionais de diferentes áreas recebem em um momento de forte disputa por talentos em inteligência artificial.

Os dados foram analisados pelo Business Insider e reúnem quase 600 registros enviados voluntariamente por funcionários. Os valores não representam uma tabela oficial de salários da Microsoft nem abrangem todos os funcionários da companhia. As informações foram compartilhadas voluntariamente pelos próprios trabalhadores e analisadas pelo Business Insider.

Por isso, os números devem ser entendidos como uma amostra autodeclarada, que pode não refletir a remuneração média ou a realidade de toda a força de trabalho da empresa.

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Quanto a Microsoft paga nas áreas de IA

Segundo o levantamento, a remuneração varia bastante conforme o nível hierárquico e a área. No grupo Cloud + AI, por exemplo, os funcionários informaram salários-base entre US$ 111 mil e US$ 450 mil.

A mesma área registrou bônus em dinheiro de até US$ 300 mil e concessões de ações que chegaram a US$ 1,4 milhão. Os valores não significam que todos os funcionários recebam essas quantias, mas mostram a amplitude da remuneração registrada na planilha.

Na divisão chamada Microsoft AI, os salários-base informados ficaram entre US$ 134 mil e US$ 232 mil. Os bônus chegaram a US$ 78 mil e as ações, a US$ 140 mil.

Já na Azure, os salários variaram de US$ 123 mil a US$ 252 mil, enquanto as ações chegaram a US$ 294 mil.

Como funciona a remuneração

A estrutura não depende apenas do salário mensal. Na Microsoft, a remuneração inclui diferentes componentes:

Salário-base , pago regularmente ao funcionário

Bônus em dinheiro , geralmente relacionado ao desempenho

Ações , que podem representar uma parcela significativa da remuneração total

Aumentos salariais , aplicados de acordo com critérios internos

Esse modelo é especialmente relevante no mercado de tecnologia porque ações podem aumentar consideravelmente o valor total recebido por profissionais mais experientes.

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IA também está sendo medida pelo uso

O levantamento sobre remuneração veio acompanhado de outro dado curioso. Uma segunda planilha analisada pelo Business Insider registrou quanto os próprios funcionários declararam utilizar ferramentas de IA.

Cerca de 350 funcionários informaram o valor correspondente ao uso de ferramentas durante 28 dias. A mediana foi de US$ 300 no período, mas houve registros muito acima disso.

O maior valor informado chegou a US$ 28 mil em 28 dias, registrado por um funcionário da área de Customer and Partner Solutions. A Microsoft afirmou que a ferramenta usada para acompanhar esse consumo ainda está em fase inicial de testes.

Usar mais IA significa ganhar mais?

Os dados não indicam uma relação clara entre maior utilização de IA e aumento da remuneração.

Na análise do Business Insider, funcionários que declararam maior uso das ferramentas não apresentaram, de forma significativa, bônus maiores, aumentos salariais superiores ou maior probabilidade de promoção.

Isso é importante porque usar inteligência artificial não equivale automaticamente a gerar valor profissional. A remuneração continua associada a fatores como função, senioridade, responsabilidades e área de atuação.

Para profissionais, a questão passa a ser não apenas saber utilizar ferramentas, mas compreender onde a tecnologia pode ser aplicada para resolver problemas concretos.

O que os dados mostram sobre o mercado de IA

A remuneração registrada na Microsoft ocorre em um cenário de competição por profissionais especializados. Empresas de tecnologia disputam engenheiros, pesquisadores e outros especialistas capazes de desenvolver e implementar sistemas de IA.

A própria estrutura de remuneração mostra o peso das ações nessa disputa. Na área Cloud + AI, por exemplo, o maior valor informado para ações foi quase cinco vezes o salário-base máximo registrado na mesma divisão.

Os números, porém, devem ser interpretados com cautela. A Microsoft tinha cerca de 223 mil funcionários em junho de 2026, enquanto a planilha analisada reúne menos de 600 registros. Além disso, os dados foram fornecidos voluntariamente e podem conter erros ou não refletir os funcionários mais bem remunerados.

Para profissionais, os dados oferecem uma fotografia de como uma das maiores empresas de tecnologia estrutura a remuneração em áreas estratégicas. Eles também mostram que, no mercado de IA, salário é apenas uma parte do pacote recebido por especialistas.

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