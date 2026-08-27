Fidelização: o consumidor ainda precisa ser recompensado pela compra?

Por Aluísio Cirino*

Existe uma forma bastante limitada de enxergar a fidelização: tratá-la como uma consequência direta da compra. Nessa lógica, o consumidor adquire um produto, recebe um benefício e, em algum momento, retorna para repetir esse ciclo.

Foi assim que boa parte dos programas de relacionamento se desenvolveu, mas acredito que essa visão já não é suficiente para explicar por que algumas marcas conseguem construir vínculos duradouros enquanto outras seguem dependentes de incentivos cada vez maiores para manter seus clientes por perto.

Na prática, a fidelidade nunca nasce exclusivamente da transação. Ela é construída pela frequência das interações, pela percepção de valor ao longo da jornada e, principalmente, pelo reconhecimento que o consumidor recebe por participar daquele ecossistema.

Comprar é apenas uma das maneiras de demonstrar envolvimento com uma marca. Existem muitas outras que, em diversos casos, produzem impactos tão relevantes quanto uma nova venda.

Programas de relacionamento passam a reconhecer outras interações

Quem acompanha de perto a evolução dos programas de relacionamento percebe uma mudança silenciosa, mas significativa. As empresas começaram a entender que um cliente gera valor antes mesmo de abrir a carteira.

Quando recomenda um produto, responde uma pesquisa, compartilha uma experiência, participa de uma comunidade ou ajuda a aprimorar um serviço por meio de feedbacks, ele também está contribuindo para o crescimento do negócio.

São comportamentos que fortalecem a reputação, geram inteligência para tomada de decisão e ampliam o potencial de aquisição de novos consumidores.

O desafio é que esses ativos sempre foram mais difíceis de mensurar do que uma compra registrada no caixa. Durante anos, as organizações privilegiaram aquilo que era facilmente contabilizado, e não necessariamente aquilo que representava mais valor para a construção do relacionamento.

Hoje, essa lógica começa a mudar porque a tecnologia permite compreender a jornada do cliente de maneira muito mais ampla, identificando padrões de comportamento que antes passavam despercebidos.

Fidelização deixa de olhar apenas para a recorrência de consumo

Essa mudança de perspectiva também altera o papel dos programas de fidelidade. Eles deixam de ser mecanismos focados apenas em estimular a recorrência de consumo para se tornarem instrumentos de construção de relacionamento.

O objetivo já não deveria ser apenas fazer o cliente comprar novamente, mas criar incentivos para que ele permaneça conectado à marca de diferentes formas, aumentando seu nível de participação e, consequentemente, seu valor ao longo do tempo.

Isso exige uma mudança importante de mentalidade. Se a única ação recompensada continua sendo a compra, a mensagem transmitida ao consumidor é de que toda a relação construída entre uma transação e outra tem pouca relevância.

Mas a realidade mostra justamente o contrário. Em um ambiente cada vez mais competitivo, são essas interações contínuas que ajudam a diferenciar marcas, produzir conhecimento sobre o público e criar barreiras que vão muito além do preço ou do desconto.

Engajamento passa a fazer parte da estratégia de fidelização

A fidelização, portanto, tende a ser cada vez menos uma estratégia baseada em recompensar consumo e cada vez mais uma forma de reconhecer participação. Afinal, consumidores não constroem relações com empresas apenas quando compram.

Eles fazem isso sempre que escolhem permanecer presentes.

*Aluísio Cirino é sócio fundador da Alloyal, Loyalty Tech que oferece às empresas um ecossistema de soluções personalizadas de fidelização.