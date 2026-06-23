Câmera de celular vs. câmera dedicada em 2026: quando o celular já basta?

Quem quer trabalhar com fotografia ou vídeo, mas ainda não consegue investir em um kit completo com corpo de câmera, jogo de lentes e notebook de edição, não precisa adiar a entrada nesse mercado em 2026.

Atualmente, já existem celulares topo de linha com vários recursos que, antes, eram restritos a câmeras dedicadas.

Muitos profissionais que cobrem eventos, produzem conteúdo para redes sociais ou fazem retratos e vídeos para fins comerciais, como os videomakers, já operam com celular como equipamento principal — e conseguem fazer toda a edição e publicação no mesmo aparelho.

Veja cinco modelos de smartphone que substituem câmeras dedicadas e funcionam como ponto de partida para fotos e vídeos profissionais.

5 celulares que já substituem câmeras dedicadas em 2026

iPhone 17 Pro Max

O modelo da Apple é referência em vídeo entre os celulares de 2026. O sistema Fusion Pro reúne três sensores de 48 MP: a principal (24 mm, f/1.78, estabilização por deslocamento de sensor), a ultrawide (13 mm, f/2.2, campo de visão de 120°) e uma teleobjetiva com design tetraprism (100 mm, f/2.8, sensor de 1/2,55 polegada). O zoom óptico é de 4x, mas o crop do sensor de 48 MP alcança qualidade óptica equivalente a 8x (200 mm) — o maior alcance da história do iPhone.

Em vídeo, o iPhone 17 Pro Max grava em ProRes com Apple Log 2 e Dolby Vision em até 4K a 120 fps. A consistência de cor entre as três lentes facilita a edição quando se combina material da angular com o da teleobjetiva no mesmo projeto. A câmera frontal Center Stage traz um sensor quadrado de 18 MP que permite capturar foto e vídeo em retrato ou paisagem sem girar o aparelho.

O chip A19 Pro, fabricado em 3 nm, sustenta o processamento de imagem sem superaquecimento, graças a um sistema de câmara de vapor integrado ao chassi de alumínio. No Brasil, o iPhone 17 Pro Max é vendido a partir de R$ 10.499 na Apple Store, com versões de até 2 TB de armazenamento.

iPhone: Apple alcançou 21% do mercado global de smartphones. (Apple/Divulgação)

Samsung Galaxy S26 Ultra

O Galaxy S26 Ultra aposta na resolução como diferencial. O sensor principal de 200 MP (HP2, 1/1,3 polegada) opera com abertura de f/1.4, a mais ampla da lista, o que favorece a captação de luz em ambientes escuros. O sistema quádruplo inclui ainda uma ultrawide de 50 MP, uma teleobjetiva de 10 MP com zoom 3x e uma teleobjetiva periscópica de 50 MP com zoom óptico de 5x (f/2.9).

Os arquivos de 200 MP permitem recortes amplos sem perda visível de detalhe, recurso útil para quem faz cobertura de eventos e precisa reenquadrar depois. O modo Expert RAW grava em formato RAW com bracketing de exposição, e o Virtual Reflector, introduzido na versão de 2026, simula um refletor para equilibrar sombras em retratos. Em vídeo, o aparelho grava em 8K a 30 fps e oferece o formato APV com perfil Log para colorização em pós-produção.

O ponto de atenção fica por conta do sensor de 10 MP na telefoto 3x, que entrega menos detalhe do que os módulos equivalentes de concorrentes chineses. O Galaxy S26 Ultra é vendido a partir de R$ 11.499 na Samsung Brasil (256 GB), com opções de até 1 TB.

Xiaomi 17 Ultra

A parceria com a Leica, mantida desde o Xiaomi 12S Ultra, chega à geração mais avançada. O sensor principal Light Fusion 1050L de 1 polegada (50 MP, f/1.65) incorpora a tecnologia LOFIC HDR, que amplia o alcance dinâmico ao armazenar excesso de luz no pixel sem saturação — um recurso que reduz a perda de detalhe em cenas com alto contraste.

A teleobjetiva periscópica usa um sensor Samsung HP9 de 200 MP (1/1,4 polegada) e conta com zoom óptico mecânico contínuo de 75 mm a 100 mm (3,2x a 4,3x), sem salto entre distâncias focais fixas. A Xiaomi anuncia qualidade óptica equivalente a 400 mm no alcance digital. A ultrawide de 50 MP (14 mm, f/2.2, 115° de campo) completa o conjunto.

Em vídeo, o Xiaomi 17 Ultra grava em 4K a 120 fps com perfil Log e em 8K com Dolby Vision. Os perfis de cor Leica Authentic e Leica Vibrant entregam estética próxima à das câmeras Leica dedicadas. O Photography Kit Pro, vendido à parte, adiciona grip e botão de disparo físico ao corpo do aparelho.

A Xiaomi não vende o 17 Ultra no Brasil de forma oficial. O aparelho é encontrado em importadoras e revendedores on-line com preços a partir de R$ 9.998, sem garantia da fabricante no país.

Huawei Pura 80 Ultra

O Pura 80 Ultra tem o hardware de câmera mais próximo de uma câmera dedicada entre os cinco modelos. O sensor principal de 50 MP e 1 polegada opera com abertura física variável de f/1.6 a f/4.0 e filtro RYYB, que substitui pixels verdes por amarelos para captar mais luz. Com essa abertura, o fotógrafo controla a profundidade de campo de forma óptica, sem depender de simulação por software.

O sistema de teleobjetiva dupla alternável é o destaque: um único sensor de 50 MP (1/1,28 polegada) alimenta duas lentes periscópicas: uma de 3,7x (83 mm, f/2.4) e outra de 9,4x (212 mm, f/3.6, com saída de 12,5 MP). Um prisma motorizado redireciona a luz entre as duas lentes, o que dá ao aparelho o maior alcance de zoom óptico do grupo. O perfil de cor XMAGE permite criar cartões de cor personalizados e compartilhá-los entre fotógrafos de uma mesma equipe.

A limitação para o mercado brasileiro é a ausência dos serviços Google. O aparelho opera com AppGallery e HarmonyOS. Aplicativos de edição como Lightroom e Snapseed estão disponíveis na loja da Huawei, mas a integração com Google Drive e Google Fotos não é nativa. O Pura 80 Ultra é vendido pela Huawei no Brasil por R$ 12.999.

Huawei Pura 80 Ultra (Reprodução/Huawei)

Google Pixel 10 Pro XL

O Pixel 10 Pro XL compensa sensores menores com o processamento de imagem mais avançado do grupo. A câmera principal de 50 MP (Samsung GNV, 1/1,3 polegada, f/1.68, 25 mm) é acompanhada por uma ultrawide de 48 MP com Macro Focus e uma teleobjetiva de 48 MP com zoom óptico de 5x (128 mm, f/2.8). O Pro Res Zoom usa IA para alcançar ampliações de até 100x, com qualidade óptica preservada em 0,5x, 1x, 2x, 5x e 10x.

O diferencial está no chip Tensor G5 e nos recursos de fotografia computacional do Google. O Zoom Enhance usa IA generativa para reconstruir detalhes em ampliações digitais além do alcance óptico, com resultados superiores ao zoom digital convencional quando há boa iluminação. O Camera Coach analisa a composição em tempo real e sugere ajustes de enquadramento. A tecnologia Real Tone calibra exposição e balanço de branco para diferentes tonalidades de pele, o que faz diferença em fotografia de retrato e reportagem.

Em vídeo, o Pixel 10 Pro XL grava em até 8K e oferece estabilização avançada. O aparelho não é vendido pelo Google no Brasil. A compra depende de importação ou de revendedores terceirizados, sem garantia oficial no país, com preços a partir de US$ 1.099 nos Estados Unidos.