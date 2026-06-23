Câmera de celular vs. câmera dedicada em 2026: quando o celular já basta?

Câmera de celular em 2026: cinco modelos com hardware que dispensa a câmera dedicada para a maioria dos trabalhos profissionais (Getty Images)
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Publicado em 23 de junho de 2026 às 12h25.
Última atualização em 23 de junho de 2026 às 12h26.
Quem quer trabalhar com fotografia ou vídeo, mas ainda não consegue investir em um kit completo com corpo de câmera, jogo de lentes e notebook de edição, não precisa adiar a entrada nesse mercado em 2026.
Atualmente, já existem celulares topo de linha com vários recursos que, antes, eram restritos a câmeras dedicadas.
Muitos profissionais que cobrem eventos, produzem conteúdo para redes sociais ou fazem retratos e vídeos para fins comerciais, como os videomakers, já operam com celular como equipamento principal — e conseguem fazer toda a edição e publicação no mesmo aparelho.
Veja cinco modelos de smartphone que substituem câmeras dedicadas e funcionam como ponto de partida para fotos e vídeos profissionais.
O modelo da Apple é referência em vídeo entre os celulares de 2026. O sistema Fusion Pro reúne três sensores de 48 MP: a principal (24 mm, f/1.78, estabilização por deslocamento de sensor), a ultrawide (13 mm, f/2.2, campo de visão de 120°) e uma teleobjetiva com design tetraprism (100 mm, f/2.8, sensor de 1/2,55 polegada). O zoom óptico é de 4x, mas o crop do sensor de 48 MP alcança qualidade óptica equivalente a 8x (200 mm) — o maior alcance da história do iPhone.
Em vídeo, o iPhone 17 Pro Max grava em ProRes com Apple Log 2 e Dolby Vision em até 4K a 120 fps. A consistência de cor entre as três lentes facilita a edição quando se combina material da angular com o da teleobjetiva no mesmo projeto. A câmera frontal Center Stage traz um sensor quadrado de 18 MP que permite capturar foto e vídeo em retrato ou paisagem sem girar o aparelho.
O chip A19 Pro, fabricado em 3 nm, sustenta o processamento de imagem sem superaquecimento, graças a um sistema de câmara de vapor integrado ao chassi de alumínio. No Brasil, o iPhone 17 Pro Max é vendido a partir de R$ 10.499 na Apple Store, com versões de até 2 TB de armazenamento.
O Galaxy S26 Ultra aposta na resolução como diferencial. O sensor principal de 200 MP (HP2, 1/1,3 polegada) opera com abertura de f/1.4, a mais ampla da lista, o que favorece a captação de luz em ambientes escuros. O sistema quádruplo inclui ainda uma ultrawide de 50 MP, uma teleobjetiva de 10 MP com zoom 3x e uma teleobjetiva periscópica de 50 MP com zoom óptico de 5x (f/2.9).
Os arquivos de 200 MP permitem recortes amplos sem perda visível de detalhe, recurso útil para quem faz cobertura de eventos e precisa reenquadrar depois. O modo Expert RAW grava em formato RAW com bracketing de exposição, e o Virtual Reflector, introduzido na versão de 2026, simula um refletor para equilibrar sombras em retratos. Em vídeo, o aparelho grava em 8K a 30 fps e oferece o formato APV com perfil Log para colorização em pós-produção.
O ponto de atenção fica por conta do sensor de 10 MP na telefoto 3x, que entrega menos detalhe do que os módulos equivalentes de concorrentes chineses. O Galaxy S26 Ultra é vendido a partir de R$ 11.499 na Samsung Brasil (256 GB), com opções de até 1 TB.
A parceria com a Leica, mantida desde o Xiaomi 12S Ultra, chega à geração mais avançada. O sensor principal Light Fusion 1050L de 1 polegada (50 MP, f/1.65) incorpora a tecnologia LOFIC HDR, que amplia o alcance dinâmico ao armazenar excesso de luz no pixel sem saturação — um recurso que reduz a perda de detalhe em cenas com alto contraste.
A teleobjetiva periscópica usa um sensor Samsung HP9 de 200 MP (1/1,4 polegada) e conta com zoom óptico mecânico contínuo de 75 mm a 100 mm (3,2x a 4,3x), sem salto entre distâncias focais fixas. A Xiaomi anuncia qualidade óptica equivalente a 400 mm no alcance digital. A ultrawide de 50 MP (14 mm, f/2.2, 115° de campo) completa o conjunto.
Em vídeo, o Xiaomi 17 Ultra grava em 4K a 120 fps com perfil Log e em 8K com Dolby Vision. Os perfis de cor Leica Authentic e Leica Vibrant entregam estética próxima à das câmeras Leica dedicadas. O Photography Kit Pro, vendido à parte, adiciona grip e botão de disparo físico ao corpo do aparelho.
A Xiaomi não vende o 17 Ultra no Brasil de forma oficial. O aparelho é encontrado em importadoras e revendedores on-line com preços a partir de R$ 9.998, sem garantia da fabricante no país.
O Pura 80 Ultra tem o hardware de câmera mais próximo de uma câmera dedicada entre os cinco modelos. O sensor principal de 50 MP e 1 polegada opera com abertura física variável de f/1.6 a f/4.0 e filtro RYYB, que substitui pixels verdes por amarelos para captar mais luz. Com essa abertura, o fotógrafo controla a profundidade de campo de forma óptica, sem depender de simulação por software.
O sistema de teleobjetiva dupla alternável é o destaque: um único sensor de 50 MP (1/1,28 polegada) alimenta duas lentes periscópicas: uma de 3,7x (83 mm, f/2.4) e outra de 9,4x (212 mm, f/3.6, com saída de 12,5 MP). Um prisma motorizado redireciona a luz entre as duas lentes, o que dá ao aparelho o maior alcance de zoom óptico do grupo. O perfil de cor XMAGE permite criar cartões de cor personalizados e compartilhá-los entre fotógrafos de uma mesma equipe.
A limitação para o mercado brasileiro é a ausência dos serviços Google. O aparelho opera com AppGallery e HarmonyOS. Aplicativos de edição como Lightroom e Snapseed estão disponíveis na loja da Huawei, mas a integração com Google Drive e Google Fotos não é nativa. O Pura 80 Ultra é vendido pela Huawei no Brasil por R$ 12.999.
O Pixel 10 Pro XL compensa sensores menores com o processamento de imagem mais avançado do grupo. A câmera principal de 50 MP (Samsung GNV, 1/1,3 polegada, f/1.68, 25 mm) é acompanhada por uma ultrawide de 48 MP com Macro Focus e uma teleobjetiva de 48 MP com zoom óptico de 5x (128 mm, f/2.8). O Pro Res Zoom usa IA para alcançar ampliações de até 100x, com qualidade óptica preservada em 0,5x, 1x, 2x, 5x e 10x.
O diferencial está no chip Tensor G5 e nos recursos de fotografia computacional do Google. O Zoom Enhance usa IA generativa para reconstruir detalhes em ampliações digitais além do alcance óptico, com resultados superiores ao zoom digital convencional quando há boa iluminação. O Camera Coach analisa a composição em tempo real e sugere ajustes de enquadramento. A tecnologia Real Tone calibra exposição e balanço de branco para diferentes tonalidades de pele, o que faz diferença em fotografia de retrato e reportagem.
Em vídeo, o Pixel 10 Pro XL grava em até 8K e oferece estabilização avançada. O aparelho não é vendido pelo Google no Brasil. A compra depende de importação ou de revendedores terceirizados, sem garantia oficial no país, com preços a partir de US$ 1.099 nos Estados Unidos.