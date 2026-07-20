Missão suicida? Estrela de 'A Casa do Dragão' dá pistas sobre o destino de Criston Cole

O texto abaixo pode conter spoilers dos próximos episódios de "A Casa do Dragão"

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" pode marcar o fim da trajetória de Criston Cole. Em entrevista à Variety, o ator Fabien Frankel revelou que o comandante da Guarda Real parte para uma missão da qual já espera não voltar e afirmou que o personagem enfrenta um profundo desgaste emocional, encarando a guerra como um caminho sem retorno.

Criston Cole aceita o próprio destino

Frankel explicou que evita definir Criston Cole como um niilista, embora reconheça que ele chega a um ponto em que perde a vontade de seguir em frente. O ator afirmou que o cavaleiro recupera parte de sua determinação ao longo da temporada, mas passa a enxergar o conflito como um caminho sem retorno.

Essa mudança fica evidente após os acontecimentos do quinto episódio, exibido no último domingo, 19, na HBO e na HBO Max. Depois de conduzir ataques de guerrilha e ver seu exército perder força, Criston decide continuar marchando rumo ao confronto final, mesmo consciente dos riscos que enfrenta.

Enquanto a guerra pelo Trono de Ferro se intensifica, Criston Cole lidera sua tropa, ao lado de Gwayne Hightower (Freddie Fox), em uma tentativa de impedir que os homens das Terras Fluviais alcancem Porto Real para reforçar o exército de Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy).

A missão, porém, começa a desmoronar durante a marcha. Um dos cavalos fica preso em uma armadilha e, pouco depois, o grupo encontra uma ponte destruída pelas chamas. Diante do obstáculo, Criston percebe que já não existe caminho para interceptar o avanço dos adversários.

Após reorganizarem o que restou das tropas, Gwayne e Criston discutem os próximos passos da campanha. Com apenas metade dos soldados que iniciaram a marcha, Gwayne alerta que seguir adiante significaria caminhar rumo à morte. Nesse momento, ele percebe que esse sempre foi o plano de Criston. A constatação abre espaço para um dos diálogos mais reveladores do personagem, que passa a expor sua verdadeira motivação.

"Fui um servo por toda a minha vida. Dos Verdes ou dos Negros. Defini-me por juramentos, por devoção inabalável. E os nobres me exaltaram enquanto lhes convinha. Mas não permitirei que me diminuam agora. Não voltarei desprezado, rejeitado. Sou o maior guerreiro do reino. E morrerei como tal."

Para Frankel, isto é algo que vem se gestando dentro dele ao longo da série, desde a metade da segunda temporada. "Esses pensamentos de 'O que eu vou ser e qual legado vou deixar? De que forma eu quero partir?' Acho que isso realmente atinge o ápice naquela cena do incêndio com Gwayne.", conta o ator.

A aguardada Batalha do Açougueiro

Frankel também comentou a adaptação da famosa Batalha do Açougueiro, um dos eventos mais conhecidos do livro "Fogo & Sangue", de George R. R. Martin. Segundo ele, o confronto terá uma proposta diferente das grandes batalhas já vistas na série.

O ator descreveu a sequência como uma luta mais isolada e focada no embate entre guerreiros. Ele destacou que a preparação exigiu meses de treinamento e uma coreografia extensa, além de elogiar o trabalho da equipe de dublês responsável pela cena.

"Há uma tonelada de dublês incríveis que fazem a luta ser o que é. Estou muito animado para que as pessoas vejam esse lado do Criston", disse Frankel.

Diferenças em relação aos livros

A série também promove mudanças importantes na trajetória de Criston Cole. Em "Fogo & Sangue", são os exércitos das Terras Fluviais que desgastam as tropas do comandante antes da Batalha do Açougueiro. Na adaptação da HBO, é o próprio Criston quem inicia a estratégia de ataques de guerrilha, provocando uma resposta semelhante dos adversários e alterando a dinâmica do conflito.

Nos livros, o personagem encontra seu fim durante esse episódio histórico ao ser morto por arqueiros durante uma tentativa de negociação, um desfecho que se tornou um dos momentos mais marcantes da Dança dos Dragões.

Um dos capítulos mais esperados da guerra

A expectativa agora gira em torno de como "A Casa do Dragão" adaptará esse momento decisivo. As declarações de Fabien Frankel reforçam que a série pretende apresentar uma versão mais íntima do confronto, explorando os últimos passos de Criston Cole enquanto a guerra entre Verdes e Negros entra em sua fase mais devastadora.

A resposta pode estar no próximo episódio, que será exibido no domingo, 26, às 22h (horário de Brasília), na HBO e na HBO Max.

Confira o teaser do episódio 6: