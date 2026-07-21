Tudo sobre o Green Card de Eduardo Bolsonaro

Os Estados Unidos concederam o Green Card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), permitindo que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro passe a morar e trabalhar no país por tempo indeterminado.

A autorização de residência permanente foi confirmada nesta semana e ocorre em meio ao aumento das tensões diplomáticas entre Brasília e Washington, além de poucas semanas após a condenação do ex-parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Com o documento, Eduardo passa a ter o status de residente permanente nos Estados Unidos, podendo exercer qualquer atividade profissional legal, utilizar serviços públicos e permanecer no país sem prazo determinado.

O Green Card, no entanto, não equivale à cidadania americana e mantém algumas restrições ao seu titular.

O que é o Green Card?

O Green Card é o documento que autoriza um estrangeiro a residir permanentemente nos Estados Unidos. O benefício permite morar, trabalhar e estudar no país por tempo indeterminado, além de utilizar diversos serviços públicos disponíveis aos residentes legais.

Apesar disso, o titular não se torna automaticamente cidadão americano. O documento não garante direito a voto nas eleições federais, nem permite a obtenção de um passaporte dos Estados Unidos.

Outro ponto importante é que o residente permanente deve manter vínculo com o país. Longos períodos fora do território americano podem colocar o benefício em risco, dependendo da avaliação das autoridades de imigração.

Como Eduardo Bolsonaro conseguiu o documento?

Eduardo Bolsonaro deixou o Brasil em fevereiro de 2025 e entrou nos Estados Unidos com visto de turista, que autoriza permanência temporária no país.

Na época, o ex-parlamentar afirmou que havia deixado o Brasil em razão de uma suposta perseguição do Judiciário brasileiro. Também declarou que pretendia solicitar asilo político ao governo do presidente Donald Trump, caminho que, em determinadas circunstâncias previstas na legislação americana, pode levar à obtenção da residência permanente.

Os detalhes do processo que resultou na emissão do Green Card não foram divulgados pelas autoridades americanas.

O que Eduardo Bolsonaro disse?

Após receber o documento, Eduardo afirmou ao Metrópoles, que agora se sente seguro para permanecer nos Estados Unidos.

Segundo ele, o Green Card foi concedido após o cumprimento dos requisitos exigidos pelo governo americano.

"Só tenho a agradecer ao governo Trump pela consideração. Segui o processo, atendi os critérios e agora chegou o resultado", afirmou.

Na mesma entrevista, o ex-deputado voltou a criticar o ministro do STF Alexandre de Moraes e reiterou que considera estar exilado nos Estados Unidos.

Concessão ocorre em meio a crise diplomática

O anúncio acontece em um momento de deterioração das relações entre Brasil e Estados Unidos.

Nas últimas semanas, o governo de Donald Trump ampliou tarifas sobre produtos brasileiros e intensificou as críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, chegou a afirmar que Lula teria colocado interesses políticos acima da possibilidade de um acordo comercial entre os dois países.

A concessão do Green Card a Eduardo também gerou reações no cenário político brasileiro, principalmente entre parlamentares da oposição e da base governista.

Qual é a situação jurídica de Eduardo Bolsonaro?

No mês passado, Eduardo Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por coagir magistrados e articular sanções junto ao governo dos Estados Unidos contra integrantes do Judiciário brasileiro.

Segundo a decisão, o ex-deputado buscou interferir no julgamento da ação sobre a tentativa de golpe de Estado, processo em que Jair Bolsonaro foi condenado.

O STF fixou pena de quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto, além de multa equivalente a 100 salários mínimos. A Corte também determinou sua inelegibilidade por oito anos, contados a partir do cumprimento da pena.

*Com O Globo