Como o Spotify calculou a 'idade musical' no Wrapped 2025?

O Spotify Wrapped sempre vira uma "febre" entre os amantes de música nas redes sociais nos fins de anos. Mas, a maior surpresa para os usuários da plataforma foi poder conferir a "idade musical" na retrospectiva de 2025.

Quem ouve Bob Dylan frequentemente, por exemplo, recebeu uma idade de aproximadamente 70 anos. Fãs de Charli XCX ou Sabrina Carpenter, 20 anos. Já os ouvintes de Radiohead, 50.

Apesar de serem artistas que tiveram seu auge de popularidade em momentos distintos, foi comum em um mesmo grupo de amigos, todos na mesma faixa etária, o Spotify apontar idades distintas.

Como o Spotify Wrapped determinou as idades musicais?

De acordo com o Spotify, o cálculo toma por base o conceito de "pico de reminiscência". O termo é usado em estudos sobre memória musical para descrever a tendência de ouvir faixas lançadas na juventude, entre o fim da adolescência e o início da vida adulta.

A partir disso, eles adotaram o seguinte processo:

Análise das datas de lançamento das faixas mais ouvidas no ano: a plataforma mapeia o ano de lançamento de cada música consumida ao longo de 2025;

a plataforma mapeia o ano de lançamento de cada música consumida ao longo de 2025; Identificação do período de maior concentração de plays: o Spotify observa qual período de cinco anos teve mais audições em relação ao comportamento de outros ouvintes;

o Spotify observa qual período de cinco anos teve mais audições em relação ao comportamento de outros ouvintes; Projeção da 'idade hipotética': a partir desse período, a plataforma estima qual seria a idade da pessoa caso tivesse vivido seus anos "formativos" na época em que aquelas músicas foram lançadas.

Meme nas redes

As idades musicais foram um dos principais atributos do Wrapped discutidos nas redes este ano.

Memes com idades "jovens demais" e "avançadas demais" viralizaram, mostrando que pessoas podem ouvir artistas de diversas épocas durante seu próprio "pico de reminiscência", não apenas seus contemporâneos.