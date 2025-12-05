Como o Spotify calculou a 'idade musical' no Wrapped 2025?

Spotify Wrapped: nova métrica viralizou nas redes (Christian Hartmann/Reuters)
Redação Exame
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17h50.
O Spotify Wrapped sempre vira uma "febre" entre os amantes de música nas redes sociais nos fins de anos. Mas, a maior surpresa para os usuários da plataforma foi poder conferir a "idade musical" na retrospectiva de 2025.
Quem ouve Bob Dylan frequentemente, por exemplo, recebeu uma idade de aproximadamente 70 anos. Fãs de Charli XCX ou Sabrina Carpenter, 20 anos. Já os ouvintes de Radiohead, 50.
Apesar de serem artistas que tiveram seu auge de popularidade em momentos distintos, foi comum em um mesmo grupo de amigos, todos na mesma faixa etária, o Spotify apontar idades distintas.
De acordo com o Spotify, o cálculo toma por base o conceito de "pico de reminiscência". O termo é usado em estudos sobre memória musical para descrever a tendência de ouvir faixas lançadas na juventude, entre o fim da adolescência e o início da vida adulta.
A partir disso, eles adotaram o seguinte processo:
As idades musicais foram um dos principais atributos do Wrapped discutidos nas redes este ano.
Memes com idades "jovens demais" e "avançadas demais" viralizaram, mostrando que pessoas podem ouvir artistas de diversas épocas durante seu próprio "pico de reminiscência", não apenas seus contemporâneos.
idade musical na retrospectiva do spotify do meu amigo deu 71 anos pic.twitter.com/eAMPTcHNuM
— heroina do lixo (@heroinadolixo) December 3, 2025