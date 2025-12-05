Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Como o Spotify calculou a 'idade musical' no Wrapped 2025?

Baseado no conceito de "pico de reminiscência", o serviço de streaming disponibilizou a métrica na sua retrospectiva anual

Spotify Wrapped: nova métrica viralizou nas redes (Christian Hartmann/Reuters)

Spotify Wrapped: nova métrica viralizou nas redes (Christian Hartmann/Reuters)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17h50.

O Spotify Wrapped sempre vira uma "febre" entre os amantes de música nas redes sociais nos fins de anos. Mas, a maior surpresa para os usuários da plataforma foi poder conferir a "idade musical" na retrospectiva de 2025.

Quem ouve Bob Dylan frequentemente, por exemplo, recebeu uma idade de aproximadamente 70 anos. Fãs de Charli XCX ou Sabrina Carpenter, 20 anos. Já os ouvintes de Radiohead, 50.

Apesar de serem artistas que tiveram seu auge de popularidade em momentos distintos, foi comum em um mesmo grupo de amigos, todos na mesma faixa etária, o Spotify apontar idades distintas.

Como o Spotify Wrapped determinou as idades musicais?

De acordo com o Spotify, o cálculo toma por base o conceito de "pico de reminiscência". O termo é usado em estudos sobre memória musical para descrever a tendência de ouvir faixas lançadas na juventude, entre o fim da adolescência e o início da vida adulta.

A partir disso, eles adotaram o seguinte processo:

  • Análise das datas de lançamento das faixas mais ouvidas no ano: a plataforma mapeia o ano de lançamento de cada música consumida ao longo de 2025;
  • Identificação do período de maior concentração de plays: o Spotify observa qual período de cinco anos teve mais audições em relação ao comportamento de outros ouvintes;
  • Projeção da 'idade hipotética': a partir desse período, a plataforma estima qual seria a idade da pessoa caso tivesse vivido seus anos "formativos" na época em que aquelas músicas foram lançadas.

Meme nas redes

As idades musicais foram um dos principais atributos do Wrapped discutidos nas redes este ano.

Memes com idades "jovens demais" e "avançadas demais" viralizaram, mostrando que pessoas podem ouvir artistas de diversas épocas durante seu próprio "pico de reminiscência", não apenas seus contemporâneos.

Acompanhe tudo sobre:Spotify

Mais de Pop

5ª temporada de 'Stranger Things' bate recordes e supera a anterior

Stranger Things: Netflix e irmãos Duffer usaram IA na 5ª temporada?

40 nomes vintage para bebês e seus significados

O pop é o ringue de Trump: por que Sabrina Carpenter entrou na briga

Mais na Exame

Apresentado por GOVERNO DO PARÁ

Pará abre mais de 49 mil vagas formais e lidera emprego no Norte em 2025

Pop

5ª temporada de 'Stranger Things' bate recordes e supera a anterior

Brasil

De início aos 21 anos ao Senado: a trajetória política de Flávio Bolsonaro

Mundo

Trump sugere trocar nome do futebol americano para evitar confusão com futebol