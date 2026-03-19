Como o novo CEO da Disney quer redefinir o entretenimento

A Disney inicia uma nova fase nesta quarta-feira, 18, com Josh D’Amaro no comando. O executivo assumiu como CEO e afirmou que a excelência criativa seguirá como base das decisões. Em comunicado interno, apresentou as diretrizes que devem orientar a companhia, mantendo a linha estratégica adotada na gestão anterior.

Segundo a Variety, a nova liderança destacou a relevância da produção de conteúdo e da conexão com o público em diferentes plataformas. O grupo atua em segmentos como cinema, streaming, esportes, produtos e parques, que devem seguir integrados no modelo de negócios.

D’Amaro, que vinha da divisão de parques e experiências, também indicou continuidade na estrutura criativa, com lideranças específicas à frente das áreas de entretenimento.

Plano da Disney em três pilares

O CEO definiu três frentes principais para a condução da Disney nos próximos anos:

Excelência criativa como base

A primeira prioridade é a continuidade do investimento em histórias e conteúdos. A empresa deve manter o foco em produções alinhadas ao público, com desenvolvimento constante e adaptação rápida às mudanças do mercado.

A proposta envolve elevar padrões, testar novos formatos e ampliar o alcance das narrativas em diferentes plataformas, mantendo a consistência da marca.

Tecnologia como motor de crescimento

O segundo pilar envolve o uso de tecnologia para ampliar as possibilidades de criação e distribuição. A estratégia prevê o uso de inovação para tornar as experiências mais interativas e personalizadas.

Além disso, a tecnologia deve apoiar tanto a produção quanto a forma como o conteúdo chega ao público, sobretudo em ambientes digitais e no streaming.

Integração entre os negócios

Por fim, o terceiro eixo é a atuação integrada entre as áreas da empresa. A ideia é fortalecer a conexão entre cinema, streaming, esportes, produtos e parques, com operações mais coordenadas.

Essa integração busca ampliar o alcance global da marca e fortalecer a relação com o público em diferentes pontos de contato.

Continuidade da estratégia de Bob Iger

A transição deve manter a base construída nos últimos anos. Em mensagem aos funcionários, D’Amaro destacou o papel de Bob Iger na condução da empresa e indicou que a nova fase seguirá a mesma direção estratégica.

Segundo o executivo, a combinação entre criatividade, tecnologia e alcance global deve sustentar o crescimento da Disney em um cenário de transformação no setor de entretenimento.