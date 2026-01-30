Bob Iger pode deixar o cargo de CEO da Disney antes do esperado, diz jornal

Bob Iger pretende deixar o cargo de CEO da Disney antes do fim oficial de seu contrato, marcado para 31 de dezembro, segundo pessoas próximas ao executivo. O conselho da empresa deve se reunir na próxima semana, na sede em Burbank, Califórnia, para votar na escolha de um sucessor.

Em entrevista ao Wall Street Journal, fontes próximas ao assunto informaram que Iger deseja se afastar da gestão da companhia, motivado por desgaste pessoal e impasses internos. Um dos episódios que mais o incomodaram o executivo foi o conflito em torno da breve suspensão do apresentador Jimmy Kimmel, na emissora ABC, controlada pela Disney.

Ao longo dos últimos meses, Iger sinalizou a interlocutores seu interesse em dedicar mais tempo a projetos pessoais, como a condução do superyacht Aquarius — entregue no ano passado — e o trabalho com a esposa, Willow Bay, reitora da USC Annenberg School for Communication and Journalism. O casal também é coproprietário do Angel City FC, time feminino de futebol adquirido em 2024.

Quem é o nome cotado para novo CEO da Disney?

A definição do nome que assumirá o comando da Disney está sendo tratada com discrição pelo conselho, presidido por James Gorman, ex-CEO do Morgan Stanley. A escolha, segundo o cronograma divulgado em documentos públicos da empresa, deve ocorrer ainda neste trimestre. Bob Iger, por sua vez, deve permanecer por alguns meses após a nomeação, a fim de orientar o novo líder.

Dois executivos internos são considerados os favoritos na disputa: Josh D’Amaro, presidente da divisão de experiências — que inclui parques temáticos, produtos de consumo e videogames — e Dana Walden, copresidente do setor de entretenimento da Disney, com atuação direta em streaming e televisão. Ambos apresentaram seus planos para o futuro da empresa ao conselho em agosto do ano passado. Entre analistas e membros da própria companhia, D’Amaro é tido como o mais provável a assumir.

Segundo relatos, Iger considera que permanecer no cargo até o fim do contrato poderia limitar a autonomia do novo CEO, e deseja garantir uma “largada limpa” para seu sucessor.

A transição de liderança é acompanhada com atenção desde que Iger retornou ao cargo, em novembro de 2022, após o conselho da empresa decidir pela saída de Bob Chapek, então CEO. Chapek havia sido escolhido por Iger em 2020 para assumir a presidência, após sua primeira saída. Com a eclosão da pandemia, os dois entraram em rota de colisão, o que resultou num período instável para a empresa centenária.

Diferente da sucessão anterior, conduzida diretamente por Iger quando ocupava também a presidência do conselho, o processo atual envolve apoio externo e mentoria profissional para os candidatos internos.