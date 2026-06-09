Elettromec inaugura espaço no principal polo de design de São Paulo

O Grupo Elettromec inaugurou sua Villa na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, ocupando o ponto onde funcionava a antiga loja da Viking, marca norte-americana cujos direitos de distribuição exclusiva no Brasil pertencem ao próprio grupo. São 440 metros quadrados, R$ 4,9 milhões investidos e quatro marcas reunidas num mesmo espaço: Elettromec, Fulgor Milano, Falmec e Viking.

A Alameda Gabriel é o endereço mais consolidado do setor de decoração e arquitetura no país. Desde o fim dos anos 1970, a via concentra mais de 120 estabelecimentos voltados a esse mercado, dos quais uma parcela significativa trabalha diretamente com especificadores de alto padrão.

Onze cozinhas, cada uma com identidade própria

Ambiente da marca Elettromec com acabamento em preto e branco, torneira dourada e eletrodomésticos embutidos em coluna

O projeto de interiores ficou a cargo do escritório FMA, com execução da Dezoito Arquitetura. O conceito adotado foi o mesmo das outras três Villas abertas pelo grupo, em Campo Grande, Goiânia e Rio de Janeiro: ambientes que remetem a uma residência de alto padrão, sem a frieza de um showroom convencional. As 11 cozinhas da unidade, incluindo o Villagio Cuccina e um espaço sommelier, têm revestimentos e acabamentos específicos para cada marca, pensados em diálogo com os produtos expostos.

No total, são cerca de 150 produtos em exibição. O Villagio Cuccina, no piso superior, tem quatro bancadas individuais equipadas e uma bancada principal de chef, voltada para aulas, eventos e ativações com arquitetos e parceiros. No térreo, um deck externo com churrasqueira Viking em funcionamento, mesa de convivência e sofá completa o espaço.

Expansão em ritmo acelerado

A abertura na capital paulista representa uma virada no histórico de presença do grupo no estado. Fundada em 1997 por Diamantino Netto, a Elettromec nasceu fora dos grandes centros e foi construindo uma rede de lojas próprias que hoje chega a 14 unidades espalhadas pelo país, além de revendas especializadas.

"A abertura da nossa loja na Alameda Gabriel representa um movimento estratégico para o Grupo Elettromec. Estar presente em um dos principais endereços de arquitetura e design do país reforça nosso compromisso em oferecer não apenas produtos de alto desempenho, mas uma experiência completa, alinhada ao estilo de vida do consumidor contemporâneo", disse Netto.

O movimento acontece num período de expansão do mercado de eletrodomésticos premium no Brasil, impulsionado pela valorização da cozinha como espaço de convivência e pela crescente demanda por produtos integrados a projetos assinados. O mercado brasileiro de eletrodomésticos é estimado em cerca de US$ 13 bilhões, segundo o IMARC Group, com marcas internacionais ganhando fatia crescente entre o público de alta renda.