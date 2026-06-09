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Elettromec inaugura espaço no principal polo de design de São Paulo

Grupo chega à Alameda Gabriel Monteiro da Silva com investimento de R$ 4,9 milhões e quatro marcas reunidas num mesmo espaço

Cozinha Viking da Villa Elettromec, com ilha em madeira escura, cooktop embutido e coluna de fornos em aço inox

Cozinha Viking da Villa Elettromec, com ilha em madeira escura, cooktop embutido e coluna de fornos em aço inox

GF
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 9 de junho de 2026 às 14h16.

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O Grupo Elettromec inaugurou sua Villa na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo, ocupando o ponto onde funcionava a antiga loja da Viking, marca norte-americana cujos direitos de distribuição exclusiva no Brasil pertencem ao próprio grupo. São 440 metros quadrados, R$ 4,9 milhões investidos e quatro marcas reunidas num mesmo espaço: Elettromec, Fulgor Milano, Falmec e Viking.

A Alameda Gabriel é o endereço mais consolidado do setor de decoração e arquitetura no país. Desde o fim dos anos 1970, a via concentra mais de 120 estabelecimentos voltados a esse mercado, dos quais uma parcela significativa trabalha diretamente com especificadores de alto padrão.

Onze cozinhas, cada uma com identidade própria

Villa Elettromec

Ambiente da marca Elettromec com acabamento em preto e branco, torneira dourada e eletrodomésticos embutidos em coluna

O projeto de interiores ficou a cargo do escritório FMA, com execução da Dezoito Arquitetura. O conceito adotado foi o mesmo das outras três Villas abertas pelo grupo, em Campo Grande, Goiânia e Rio de Janeiro: ambientes que remetem a uma residência de alto padrão, sem a frieza de um showroom convencional. As 11 cozinhas da unidade, incluindo o Villagio Cuccina e um espaço sommelier, têm revestimentos e acabamentos específicos para cada marca, pensados em diálogo com os produtos expostos.

No total, são cerca de 150 produtos em exibição. O Villagio Cuccina, no piso superior, tem quatro bancadas individuais equipadas e uma bancada principal de chef, voltada para aulas, eventos e ativações com arquitetos e parceiros. No térreo, um deck externo com churrasqueira Viking em funcionamento, mesa de convivência e sofá completa o espaço.

Expansão em ritmo acelerado

A abertura na capital paulista representa uma virada no histórico de presença do grupo no estado. Fundada em 1997 por Diamantino Netto, a Elettromec nasceu fora dos grandes centros e foi construindo uma rede de lojas próprias que hoje chega a 14 unidades espalhadas pelo país, além de revendas especializadas.

"A abertura da nossa loja na Alameda Gabriel representa um movimento estratégico para o Grupo Elettromec. Estar presente em um dos principais endereços de arquitetura e design do país reforça nosso compromisso em oferecer não apenas produtos de alto desempenho, mas uma experiência completa, alinhada ao estilo de vida do consumidor contemporâneo", disse Netto.

O movimento acontece num período de expansão do mercado de eletrodomésticos premium no Brasil, impulsionado pela valorização da cozinha como espaço de convivência e pela crescente demanda por produtos integrados a projetos assinados. O mercado brasileiro de eletrodomésticos é estimado em cerca de US$ 13 bilhões, segundo o IMARC Group, com marcas internacionais ganhando fatia crescente entre o público de alta renda.

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