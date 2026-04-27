Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Como Hayley Williams transformou o próprio cabelo em uma empresa

Da cor usada em Misery Business à Good Dye Young, Hayley Williams construiu uma marca de beleza baseada em controle criativo e independência

Hayley Williams: empresa da cantora se tornou lucrativa no ano passado (Good Dye Young/Reprodução)

Hayley Williams: empresa da cantora se tornou lucrativa no ano passado (Good Dye Young/Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 11h25.

Uma das coisas mais emblemáticas sobre a cantora Hayley Williams, vocalista do Paramore que virá ao Brasil para um show em São Paulo em 12 de novembro, é o cabelo laranja que adotou por anos.

Acompanhe tudo sobre:Música

Mais de Pop

Calendário Maio 2026: quando cai o quinto dia útil do mês?

Calendário Maio 2026: veja feriados e datas comemorativas

Paramount anuncia último filme de 'Jackass' após 25 anos; veja trailer

Hayley Williams em São Paulo: veja o valor dos ingressos

Mais na Exame

Negócios

Ela recomeçou aos 50 e superou um câncer para erguer um império milionário de sobremesas

Tecnologia

China cria bateria de ferro que dura milhares de ciclos e pode aposentar o lítio

Mundo

Trump receberá rei Charles III na Casa Branca após ataque; veja programação

Mercados

EUA suspendem negociações no Paquistão e Irã propõe reabrir Ormuz