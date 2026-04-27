Hayley Williams no Brasil: quando começam as vendas dos ingressos?

A cantora Hayley Williams, vocalista da banda Paramore, vem ao Brasil com a turnê The Hayley Williams Show. A apresentação está marcada para o dia 12 de novembro, no Espaço Unimed, em São Paulo.

A informação foi indicada inicialmente pela produtora 30e, que publicou nas redes sociais uma imagem da fachada da casa de shows paulistana.

Na imagem, aparece a frase “you can call me ‘Miss Paramour’”, trecho da música Good Ol' Days, do álbum solo Ego Death at a Bachelorette Party.

Quando começam as vendas?

O cadastro para a pré-venda pelo HW HQ começa nesta segunda-feira, 27, às 10h. Para participar, é preciso se inscrever nesse site. A pré-venda oficial para fãs será aberta no dia 4 de maio, também às 10h.

A venda geral começa no dia 6 de maio, às 10h.

Qual o valor dos ingressos?

Setores e preços:

Pista: R$ 282,50, meia-entrada | R$ 565,00, inteira

Pista Premium: R$ 432,50, meia-entrada | R$ 865,00, inteira

Mezanino: R$ 472,50, meia-entrada | R$ 945,00, inteira

Camarote A: R$ 497,50, meia-entrada | R$ 995,00, inteira

Camarote B: R$ 497,50, meia-entrada | R$ 995,00, inteira

SERVIÇO:

Venda geral: 6 de maio, às 10h

Vendas online: eventim.com.br/HayleyWilliams

Bilheteria oficial — dia 6 de maio

Espaço Unimed — Rua Tagipuru, 795 — Barra Funda — São Paulo/SP

Bilheteria oficial — a partir de 7 de maio

Allianz Parque — Rua Palestra Itália, 200 — Portão A — Perdizes — São Paulo/SP

Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 17h. Não há funcionamento aos domingos e feriados. Em dias de eventos na casa, a bilheteria funciona apenas para o evento do dia.