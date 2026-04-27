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Hayley Williams em São Paulo: veja o valor dos ingressos

Veja os preços e a data para o início das vendas de show de Hayley Williams no Brasil

Hayley Williams: cantora trará tour solo ao Brasil (Hayley Williams/Reprodução)

Hayley Williams: cantora trará tour solo ao Brasil (Hayley Williams/Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 10h27.

Última atualização em 27 de abril de 2026 às 10h30.

A cantora Hayley Williams, vocalista da banda Paramore, vem ao Brasil com a turnê The Hayley Williams Show. A apresentação está marcada para o dia 12 de novembro, no Espaço Unimed, em São Paulo.

A informação foi indicada inicialmente pela produtora 30e, que publicou nas redes sociais uma imagem da fachada da casa de shows paulistana.

Na imagem, aparece a frase “you can call me ‘Miss Paramour’”, trecho da música Good Ol' Days, do álbum solo Ego Death at a Bachelorette Party.

Quando começam as vendas?

O cadastro para a pré-venda pelo HW HQ começa nesta segunda-feira, 27, às 10h. Para participar, é preciso se inscrever nesse site. A pré-venda oficial para fãs será aberta no dia 4 de maio, também às 10h.

A venda geral começa no dia 6 de maio, às 10h.

Qual o valor dos ingressos?

Setores e preços:

  • Pista: R$ 282,50, meia-entrada | R$ 565,00, inteira
  • Pista Premium: R$ 432,50, meia-entrada | R$ 865,00, inteira
  • Mezanino: R$ 472,50, meia-entrada | R$ 945,00, inteira
  • Camarote A: R$ 497,50, meia-entrada | R$ 995,00, inteira
  • Camarote B: R$ 497,50, meia-entrada | R$ 995,00, inteira

SERVIÇO:

  • Venda geral: 6 de maio, às 10h
  • Vendas online: eventim.com.br/HayleyWilliams
  • Bilheteria oficial — dia 6 de maio
  • Espaço Unimed — Rua Tagipuru, 795 — Barra Funda — São Paulo/SP
  • Bilheteria oficial — a partir de 7 de maio. Allianz — Rua Palestra Itália, 200 — Portão A — Perdizes — São Paulo/SP
  • Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 17h. Não há funcionamento aos domingos e feriados. Em dias de eventos na casa, a bilheteria funciona apenas para o evento do dia.
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