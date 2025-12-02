Como fazer a retrospectiva no YouTube Music? Veja passo a passo

Dezembro chegou e, com ele, a esperada retrospectiva musical do ano. Plataformas de música produzem para cada usuário uma recapitulação personalizada do que foi ouvido durante os meses, os artistas mais escutados e os principais hits que não saíram das playlists.

A retrospectiva do YouTube Music, chamada Recap, é gerada automaticamente a partir do histórico na plataforma.

O processo é simples, mas depende de alguns requisitos básicos para funcionar corretamente — como ter horas suficientes de uso ao longo do ano e manter o histórico de atividade ativo.

Como acessar a Recap no YouTube Music

Para ver sua retrospectiva, abra o aplicativo no Android ou iOS e faça login na conta usada para ouvir música.

Em muitos casos, um banner de “Recap” ou “Sua retrospectiva” aparece logo na tela inicial; basta tocar nele para abrir os cards em formato de stories com seus minutos ouvidos, artistas e músicas mais tocados.

Se o banner não aparecer, toque na sua foto de perfil no canto superior direito e selecione “Sua Recap”. Depois, toque em “Confira sua Recap” para começar a visualizar os cards gerados pelo serviço.

Como compartilhar e salvar sua Recap

Dentro da Recap, cada card oferece botões de compartilhamento, permitindo gerar imagens com suas estatísticas e postar em redes sociais ou enviar por mensagem.

Ao final, o YouTube Music exibe uma playlist automática com até 100 músicas mais ouvidas do ano; toque em “Adicionar à biblioteca” ou “Salvar” para guardar.

Minha Recap não aparece. O que fazer?

O YouTube Music só gera a retrospectiva para quem acumulou pelo menos cerca de 10 horas de reprodução no ano, incluindo algumas horas em cada estação.

Também é necessário manter o histórico do YouTube ativado e evitar que ele seja apagado automaticamente em períodos muito curtos, como 3 meses.

Se tudo estiver em ordem e mesmo assim a Recap não aparecer, feche e abra o app novamente e tente pelo caminho ícone de perfil > “Sua Recap”.

O recurso costuma ser liberado de forma gradual.