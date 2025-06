iOS 26: quais iPhones não conseguem atualizar para o novo sistema

A Apple decidiu encerrar oficialmente o suporte para os modelos de iPhone lançados em 2018. Com o anúncio do iOS 26 durante a WWDC 2025, a empresa sinalizou o fim do ciclo para aparelhos equipados com o chip A12 Bionic — marcando o adeus para os iPhones XR, XS e XS Max em termos de atualizações de sistema.

A decisão segue um padrão já conhecido da fabricante: em média, cada geração do iPhone recebe atualizações do iOS por cerca de seis a sete anos. Agora, os três modelos de 2018 ficam congelados na versão 18 do sistema operacional, sem acesso às novas funcionalidades, melhorias de desempenho ou redesenhos de interface — como o aguardado visual Liquid Glass do iOS 26.

O corte pode ser visto como natural do ponto de vista da engenharia. O A12 Bionic, embora tenha sido um avanço à época, começa a mostrar sinais de cansaço diante da complexidade dos recursos de inteligência artificial embarcados nas novas versões do iOS. Entre eles, estão a integração com o Apple Intelligence e novas formas de interação baseadas em linguagem natural.

O que isso significa na prática?

Na prática, os usuários dos iPhones XR, XS e XS Max continuarão com aparelhos funcionais, mas deixarão de receber novos recursos e aprimoramentos. Ainda assim, é provável que a Apple mantenha atualizações de segurança pontuais por mais algum tempo, como já fez com versões anteriores.

É o fim de uma era, mas não exatamente o fim da linha. Modelos fora do ciclo principal do iOS ainda servem bem a tarefas cotidianas, como navegação, redes sociais e mensagens — mas não estarão no centro das inovações futuras da Apple.

Quais iPhones vão receber o sistema?

A lista de aparelhos compatíveis com o iOS 26 segue firme a partir da geração do iPhone 11 e inclui:

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone SE (2ª geração em diante)

O chip A12 e seu legado

Apresentado em setembro de 2018, o A12 Bionic foi o primeiro chip da Apple construído com arquitetura de 7 nanômetros. À época, prometia desempenho gráfico 50% superior à geração anterior e inaugurava a segunda geração do Neural Engine, voltado ao processamento de aprendizado de máquina.

Seu impacto se refletiu não apenas em desempenho, mas na popularização de funcionalidades como Face ID e ARKit, que permitiram uma explosão inicial de aplicações em realidade aumentada. Ainda assim, a evolução da IA embarcada nos dispositivos exigiu mais do que o A12 podia oferecer, e sua aposentadoria oficial é reflexo direto disso.

Um mercado em movimento

A decisão da Apple também se insere em um contexto mais amplo: o de atualizar sua base instalada para um novo padrão tecnológico. Em um mercado cada vez mais centrado em experiências assistidas por IA e integração entre dispositivos, manter modelos antigos atualizados representa um custo — e um desafio — cada vez maior.

Para os usuários, o aviso está dado: embora o hardware antigo ainda possa “funcionar”, a conversa sobre inovação vai, cada vez mais, exigir estar com o software em dia. E isso, no ecossistema da Apple, significa estar dentro da linha de corte.

Se você usa um iPhone XR, XS ou XS Max, talvez este seja o empurrão que faltava para pensar no próximo salto.