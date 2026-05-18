Paraná Pesquisas: Gracinha Caiado lidera corrida ao Senado com 36,9% em GO

A ex-primeira-dama Gracinha Caiado (União) lidera a corrida por uma das cadeiras destinadas ao estado de Goiás no Senado Federal. No levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira, 18, a pré-candidata aparece com 36,9% dos votos consolidados.

Cada estado possui três vagas no Senado e, em 2026, os eleitores deverão votar em dois nomes. Os senadores Jorge Kajuru (PSB) e Vanderlan Cardoso (PSD) encerrarão seus mandatos neste ano, e apenas Wilder Morais (PL) permanece até 2031.

De acordo com o instituto, Vanderlan aparece em segundo pela reeleição, com 26%. O deputado federal Gustavo Gayer (PL) registra 22,2% das intenções de voto. Em quarto lugar, acirrando a disputa pela segunda cadeira, o deputado federal Zacharias Calil (MDB) tem 20,8%.

O delegado Humberto Teófilo (Novo) tem 12,6%. Logo atrás, Alexandre Baldy (PP) ficou com 11,6%. O professor Marcelo Moreira (PSOL) tem 6,4%. Luis Cesar Bueno (PT) tem 3,3%. Humberto Chaves (PSOL) tem 2,6%.

Por fim, Oséias Varão (PL) aparece com 1,9% e Iure Castro (Cidadania) com 1,1%. Votos brancos e nulos chegam a 9,8%, e aqueles que não souberam ou não quiseram responder representam 7,3% dos entrevistados.

Rejeição

A pesquisa também analisou a rejeição dos pré-candidatos, medida pelo índice de eleitores que conhecem e não votariam de maneira alguma. Neste marcador, nenhum nome ultrapassou 20% de rejeição, e 17,4% dos respondentes afirmam que poderiam votar em todos.

Os três pré-candidatos com mais rejeição são Vanderlan, com 18,8%, Gracinha Caiado, com 15,3% e Gustavo Gayer, com 14,7%.

O instituto ouviu 1.350 cidadãos entre os dias 15 e 17 de maio. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código GO-02070/2026.