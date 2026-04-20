Quando sai o próximo episódio de The Boys? Veja o calendário completo

Se super-heróis costumam salvar o mundo, em The Boys são eles que precisam ser salvos.

A premissa é a mesma nos quadrinhos e na série, que chegou em sua última temporada no dia 8 de abril: figuras com poderes extraordinários, transformadas em celebridades pela Vought, operam sem controle e alguém precisa enfrentá-las.

Sobre o que é a nova temporada?

Criada por Eric Kripke, a série se consolidou como uma das produções mais populares do streaming ao subverter o universo dos super-heróis, mostrando figuras poderosas envolvidas em corrupção, violência e interesses comerciais.

'The Boys': o que muda dos quadrinhos para a série?

Na temporada final, o cenário é ainda mais caótico. O Capitão Pátria, personagem interpretado pelo ator Antony Starr, assume um papel dominante no mundo.

Hughie, interpretado por Jack Quaid, e seus aliados estão detidos em um “Campo da Liberdade”, enquanto Annie, vivida por Erin Moriarty, tenta reunir forças para liderar uma resistência contra o poder dominante dos Supers.

A situação muda quando Billy Bruto, personagem de Karl Urban, retorna decidido a colocar em prática um vírus capaz de eliminar todos os Supers. A escolha dá início a uma sequência de acontecimentos que promete transformar completamente o destino do mundo e de todos ao seu redor.

Confira o trailer da nova temporada:

Encontro com Supernatural

A quinta temporada de "The Boys" será um marco para os fãs de "Supernatural", já que Eric Kripke, criador de ambas as séries, trouxe à tona um reencontro com o elenco do seriado.

Além de Jensen Ackles, que já esteve em The Boys como Soldier Boy, Misha Collins e Jared Padalecki também farão participações especiais com outros nomes ainda mantidos em segredo. "Mais rostos familiares" podem aparecer ao longo da temporada, dando aos fãs uma nostalgia dos dias de "Supernatural".

A grande conclusão

Karl Urban revelou em um painel na FAN EXPO que a temporada final começa com mortes impactantes logo no primeiro episódio. “Você vai entender que ninguém está seguro”, afirmou o ator, prometendo um início devastador para os fãs.

As apostas estão mais altas do que nunca, e qualquer personagem pode ser eliminado a qualquer momento. "A gente joga vocês no fundo do poço — mas de um jeito bom", completou Urban.

A quinta temporada continuará a integrar o universo expandido de The Boys, conectando os enredos com o spin-off Gen V.

Personagens como Starlight e A-Train recrutam novos aliados da Godolkin University para enfrentar a resistência contra a Vought, dando continuidade à luta contra a corporação corrupta. A história de resistência e caos promete se aprofundar ainda mais, com personagens do derivado, como Sister Sage e Misty Gray, ganhando mais destaque.

O futuro de The Boys

Apesar de ser a última temporada da série principal, o universo de "The Boys" continuará com o lançamento de "Vought Rising", um prequel que explora as origens da corporação Vought e o passado de Soldier Boy e Tempesta. A série está em desenvolvimento e promete expandir ainda mais a narrativa da franquia.

Além disso, "Gen V" pode retornar para uma terceira temporada, dependendo do desempenho da audiência e da conexão com o fim da série principal. Kripke já sinalizou que há um plano para uma nova temporada ambientada após os eventos da quinta temporada de "The Boys".

Quando os episódios vão sair?