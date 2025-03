Com trailer, Netflix anuncia documentário de Stranger Things: The First Shadow

A Netflix anunciou a produção de um documentário inédito sobre a adaptação teatral de Stranger Things para a Broadway. Intitulado “Behind the Curtain: Stranger Things: The First Shadow”, o conteúdo será lançado em 15 de abril no serviço de streaming. O documentário oferece um olhar detalhado nos bastidores da criação da peça, que estreou no West End de Londres em dezembro de 2023 e agora chega à Broadway.

A produção é dirigida por Jon Halperin e acompanha o elenco e a equipe enquanto se preparam para a estreia de Stranger Things: The First Shadow no Phoenix Theatre, de Londres, enfrentando uma pressão crescente de expectativas. O espetáculo, que rapidamente esgotou os ingressos e recebeu aclamação da crítica, conquistou dois prêmios Olivier em 2024, incluindo Melhor Entretenimento em Comédia e Melhor Design de Cenário.

A peça, escrita por Kate Trefry e dirigida por Stephen Daldry, é um prequel da série criada pelos irmãos Duffer. Com roteiro ambientado em 1959, a história segue a família Creel se mudando para Hawkins, Indiana, e apresenta o adolescente Henry Creel, que logo começa a descobrir aspectos sombrios sobre si mesmo. As prévias do espetáculo na Broadway começaram no dia 28 de março, e a estreia oficial está marcada para 22 de abril.

Em paralelo ao documentário, a Netflix, junto à Sonia Friedman Productions, revelou novas imagens da produção da peça no Marquis Theater. Stephen Daldry, diretor do espetáculo, comentou sobre o desafio de criar uma experiência imersiva para o público, destacando a fusão entre os ritmos da televisão e do teatro: “A velocidade da narrativa é crucial, há momentos no show onde o público se perguntará como conseguimos fazer aquilo”.

O elenco da peça inclui nomes como Rosie Benton, Alex Breaux, Ta’Rea Campbell e Juan Carlos, entre outros.

*com agências internacionais