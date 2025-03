A Netflix venceu a guerra do streaming. E agora?

A Netflix (NFLX) saiu vencedora da guerra do streaming que marcou os últimos anos no mundo do entretenimento.

Mas, segundo o grupo de pesquisa MoffettNathanson, o crescimento não deve parar por aí. E ainda há um espaço significativo para crescimento, especialmente na monetização do seu novo plano de assinatura com anúncios e na expansão das suas margens de lucro.

A MoffettNathanson, de acordo com o MarketWatch, aumentou a previsão de preço para a Netflix para US$ 1.100 por ação, acima da estimativa anterior, e elevou sua classificação de "neutra" para "compra".

Segundo o grupo, o segredo para o crescimento futuro da Netflix está no modelo de assinatura com anúncios, que tem mostrado sucesso em atrair mais clientes.

Com uma opção de preço mais baixo a US$ 7,99 por mês (R$ 20,90 no Brasil), em comparação com os US$ 24,99 (R$ 59,90 no Brasil) do plano premium sem anúncios, a Netflix conseguiu atrair usuários que anteriormente estavam afastados pelo custo elevado. A gigante do streamingfechou o ano de 2024 com um número recorde de assinantes globais: 301,6 milhões pessoas, aumento de 18,9 milhões de um trimestre para outro, uma alta de 15,9%. O número foi quase o dobro do previsto entre os analistas.

À medida que o plano com anúncios continua a crescer, a MoffettNathanson prevê que a Netflix gerará US$ 6 bilhões em receita anual de anúncios até 2027, com o potencial de atingir US$ 10 bilhões até 2030.

Mesmo com o sucesso do seu plano de assinatura sem anúncios, a MoffettNathanson afirma que a Netflix está subvalorizada no mercado dos EUA em termos de receita por hora assistida. Com 40 centavos por hora, a Netflix fica atrás dos serviços da Warner Bros. Discovery (Max e Discovery+), que ganham 87 centavos por hora, e da Paramount, com 86 centavos por hora no Paramount+. E essa diferença pode oferecer à Netflix uma grande oportunidade para aumentar sua receita.

Apesar dos custos mais elevados para desenvolver o serviço com anúncios e para produzir mais conteúdo, a MoffettNathanson prevê que as margens de lucro da Netflix podem crescer até 40% até 2030, impulsionadas pela contínua expansão de receita e margens.

A Netflix já demonstrou um impressionante crescimento de 16% na receita, quase dobrando o ritmo dos dois anos anteriores, com margens operacionais aumentando em mais de 600 pontos-base, atingindo quase 27%, superando suas previsões iniciais.

No quarto trimestre do ano passado, a empresa teve receita de US$ 10,247 bilhões, 12,5% acima do mesmo período de 2023 e ultrapassando as expectativas dos analistas de Wall Street, de US$ 10,12 bilhões — o maior ganho desde o final de 2021.

A Netflix não só "venceu" a guerra do streaming, mas parece estar pronta para uma nova fase de expansão. Resta saber como serão as próximas batalhas.