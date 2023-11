Primeira loja de Stranger Things na América Latina chega a São Paulo com circuito instagramável

A Netflix inaugurou nesta terça-feira, 14, a primeira loja oficial inspirada na série Stranger Things na América Latina, em São Paulo. A novidade, que já passou por Los Angeles, Nova York, Dallas, Chicago, Miami, Paris, Milão e Las Vegas, está aberta ao público, por tempo limitado, no 3º piso do Shopping JK Iguatemi, na região oeste da capital paulista.

O espaço tem mais de 200m² e conta com um circuito especial instagramável, montado pelo JK Iguatemi, onde é possível conhecer de perto quatro cenários de Stranger Things, repleto de detalhes e easter eggs. Entre eles, estão a sala de estar de Joyce Byers, parte do corredor da escola Hawkins High School, o Palace Arcade e seus fliperamas, além do laboratório em que encontram-se Demogorgon e o portal para o Mundo Invertido. Também estão expostos, pela primeira vez no país, quatro figurinos originais dos personagens Robin Buckley, Steve Harrington, Eddie Munson e Argyle.

O circuito termina na loja temática, que também reúne diversas referências, a exemplo da Scoops Ahoy, sorveteria icônica da série. Ao todo, há cerca de 150 produtos à venda, como roupas, objetos de decoração, acessórios e colecionáveis, sendo que 50 foram desenvolvidos exclusivamente para o Brasil.

Figurinos originais de Stranger Things expostos em loja no Shopping JK Iguatemi

A ideia da experiência imersiva é levar o público a um mergulho no universo de mistérios, amizade e nostalgia que permeiam Stranger Things. "Os fãs brasileiros são os mais apaixonados do mundo e queríamos transportá-los direto para o coração de Hawkins, onde eles vão poder levar um pedacinho de sua série favorita para casa por meio de produtos exclusivos”, diz Greg Lombardo, vice-presidente global de Experiências na Netflix.

A entrada para o circuito instagramável custa 25 reais por pessoa e inclui uma tag colecionável que não está à venda. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla, mesma plataforma em que é realizado o agendamento do dia e da hora de visitação. Já a entrada para a loja, que ficará aberta até 17 de março de 2024, é gratuita.

Última temporada de Stranger Things

A última temporada de Stranger Things ainda não tem data de estreia. Mas, nos últimos meses, produtores e diretores liberaram pequenos spoilers sobre a trama, como detalhes sobre os primeiros episódios e informações sobre o futuro dos personagens principais. Reportagem da EXAME reuniu tudo o que já se sabe sobre a última temporada aqui.