Pode parecer desafiador para a Netflix, depois do ano recorde em número de assinantes, receita, lucro e audiência de 2024, superar a expectativa do mercado (financeiro e audiovisual) em 2025 no streaming. Mas a companhia tem um plano, e pretende atravessar o ano com bons títulos no catálogo.

Na última quarta-feira, 29, a plataforma de streaming apresentou à imprensa mundial as próximas estreias do ano em filmes, séries, documentários e transmissões esportivas — essas últimas, motivo principal do sucesso nos números da companhia.

O catálogo brasileiro vem recheado não só de novas produções nacionais, como também da sequência de títulos internacionais de sucesso, como a quinta temporada “Stranger Things”, a segunda de “Wandinha” e a terceira de “Round 6”, que chega à plataforma em 27 de junho.

Brasil na tela

Já para os títulos brasileiros, chegam à plataforma de streaming minisséries ambiciosas, como “Pssica”, adaptação do livro de mesmo nome de Edyr Augusto, dirigida pelo indicado ao Oscar Fernando Meirelles e Quico Meirelles, e “O Filho de Mil Homens”, baseada na obra de Valter Hugo Mãe, estrelada por Rodrigo Santoro.

A quinta temporada de “Casamento às Cegas” também é destaque de 2025 no catálogo brasileiro. E traz novidade: será composta somente por participantes acima dos 50 anos.

Fatos reais

Será um ano forte para documentários, especialmente os brasileiros.

Produções como “Baila, Vini!”, sobre a trajetória de Vinícius Júnior no futebol e o combate ao racismo, “Larissa: O Outro Lado de Anitta”, que caminha pela carreira da cantora brasileira, e “Congonhas - Tragédia Anunciada” que relembra o acidente do voo de 2007 que matou 199 pessoas, são os destaques.

Entre os internacionais, são destaques “Desaparecidas: Caça ao Assassino de Long Island”, sobre o serial killer que matou várias jovens trabalhadoras sexuais em Nova York e Long Island e foi preso somente em 2023, “Ponto de Virada: A Guerra do Vietnã” e “Procurados - EUA: Osama Bin Laden”, sobre um dos maiores terroristas que já existiu no planeta.

Cinema em casa

Para os filmes, a Netflix investe nas produções com grande elenco em 2025. A maior aposta do ano será “Frankenstein”, do diretor Guillermo del Toro, estrelado por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz, entre outros. Ele chega ao catálogo em novembro deste ano.

Também estão no calendário de estreias produções como “RIP”, com Matt Damon, Ben Affleck e grande elenco; a comédia “Jay Kelly”, com George Clooney, Adam Sandler, Billy Crudup, Laura Dern, entre outros, sob direção de Greta Gerwig; e “Steve”, com Cillian Murphy e Alan Moloney.

Abaixo, separamos uma lista com todos os títulos que chegam à Netflix do Brasil em 2025. Confira:

Quais filmes, séries e documentários brasileiros estreiam na Netflix em 2025?

Baila, Vini! | Documentário | 2025

Casamento Às Cegas Brasil - Temporada 5 | Reality Show | 2025

Caramelo | Filme | 2025

Congonhas - Tragédia Anunciada | Documentário | 2025

DNA do Crime - Temporada 2 | Série | 2025

Família, Pero no Mucho | Filme | 2025

Larissa: O Outro Lado de Anitta | Documentário | 2025

O Filho de Mil Homens | Minissérie | 2025

Os Donos do Jogo | Série | 2025

Pssica | Minissérie | 2025

Sintonia - Temporada 5 | Série | 2025

Spin-Off de ‘Irmandade’ (ainda sem título) | Filme | 2025

Quais séries globais estreiam na Netflix em 2025?

A Casa Mágica da Gabby - Temporada 11 | 2025

A Diplomata - Temporada 3 | 2025

A Dona da Bola | 27 de fevereiro de 2025

Adolescência | 13 de março de 2025

Amor no Espectro - Temporada 3 | 2025

As Cheerleaders do Dallas Cowboys - Temporada 2 | 2025

As Quatro Estações do Ano | 2025

Assassinato na Casa Branca | 20 de março de 2025

Ao Norte do Norte | 2025

Battle Camp | 2025

Beauty in Black - Temporada 1, Parte 2 | 6 de março de 2025

Big Mouth - Temporada 8 (Temporada Final) | 2025

Black Mirror - Temporada 7 | 2025

Black Rabbit | 2025

Casamento às Cegas (EUA) - Temporada 8 | 14 de fevereiro de 2025

Chef’s Table: Só as Estrelas | 2025

Cobra Kai - Temporada 6, Parte 3 (O Evento Final) | 13 de fevereiro de 2025

Como Um Relâmpago | 2025

Dept. Q | 2025

Desaparecidas: Caça ao Assassino de Long Island | 2025

Devil May Cry | 3 de abril de 2025

Dia Zero | 20 de fevereiro de 2025

Dias de Golfe - Temporada 3 | 25 de fevereiro de 2025

Doces Magnólias - Temporada 4 | 6 de fevereiro de 2025

F1: Dirigir Para Viver - Temporada 7 | 2025

FUBAR - Temporada 2 | 2025

Ginny e Georgia - Temporada 3 | 5 de junho de 2025

Haunted Hotel | 2025

Homicídio nos EUA: Gabby Petito | 17 de fevereiro de 2025

Jerry Jones e seus Cowboys | 2025

Jurassic World: Teoria do Caos - Temporada 3 | 2025

Kakegurui: Bet | 2025

Katrina: Come Hell and High Water | Agosto de 2025

Leanne | 2025

Long Story Short | 2025

Minha Vida com a Família Walter - Temporada 2 | 2025

Mo - Temporada 2 | Já disponível

Monstros - Temporada 3 | 2025

Montando a Banda | 2025

NBA: 5 em Quadra - Temporada 2 | 2025

NFL no Natal | 25 de dezembro de 2025

Ninguém Quer - Temporada 2 | 2025

O Agente Noturno - Temporada 2 | Já disponível

O Rei dos Pneus - Temporada 2 | 2025

O Segredo de Um Milhão de Dólares | 2025

Our Water World | 2025

Para Sempre | 2025

Ponto de Virada: A Guerra do Vietnã | 2025

Power Moves | 2025

Procurados - EUA: O.J. Simpson | Já disponível

Procurados - EUA: Osama Bin Laden | 10 de março de 2025

Pulso | 2025

Quadra de Ouro | 18 de fevereiro de 2025

Ransom Canyon | 2025

Recruta - Temporada 2 | Já disponível

Round 6 - Temporada 3 (Temporada Final) | 27 de junho de 2025

SAG Awards 2025 | 23 de fevereiro de 2025

Sakamoto Days - Temporada 1 | Já disponível (Episódios semanais)

Série Documental sobre Victoria Beckham | 2025

She The People | 2025

Sirens | 2025

Sobrevivendo à Queda dos Black Hawks | 10 de fevereiro de 2025

Sobrevivendo em Grande Estilo - Temporada 2 | 27 de março de 2025

Stranger Things - Temporada 5 (Temporada Final) | 2025

Temptation Island | 12 de março de 2025

Terra Indomável | Já disponível

The Abandons | 2025

The Beast in Me | 2025

The Seven Dials Mystery | 2025

The Vince Staples Show - Temporada 2 | 2025

The Waterfront | 2025

Todo Mundo ao Vivo com John Mulaney | 12 de março de 2025

Too Much | 2025

Um Espião Infiltrado - Temporada 2 | 2025

Untamed | 2025

Untold | 2025

Vinagre de Maçã | 6 de fevereiro de 2025

Você - Temporada 5 (Temporada Final) | 24 de abril de 2025

Wayward | 2025

Wandinha - Temporada 2 | 2025

With Love, Meghan | 4 de março de 2025

Wolf King | 2025

Quais filmes estreiam na Netflix em 2025?

A Lista da Minha Vida | 28 de março de 2025

Sinopse: Numa jornada para realizar os sonhos de infância da mãe, a jovem Alex Rose desvenda segredos familiares, encontra o amor, redescobre suas raízes e ainda faz o público rir e chorar.

Elenco: Sofia Carson, Kyle Allen, José Zúñiga, Sebastian de Souza e Connie Britton.

A Merry Little Ex-Mas | 2025

Sinopse: Um casal que acabou de se separar pretende passar o último Natal com os filhos antes de vender a casa da família e começar uma vida nova. Mas, quando o marido leva uma nova namorada maravilhosa para o local, a situação se complica.

Elenco: Alicia Silverstone, Oliver Hudson, Jameela Jamil e Melissa Joan Hart..

Champagne Problems | 2025

Sinopse: Uma executiva ambiciosa viaja à França para fechar a aquisição de uma famosa marca de champagne antes do Natal. Mas os planos dela vão por água abaixo quando ela se apaixona por um parisiense muito charmoso, que ainda por cima é filho do fundador da marca.

Elenco: Minka Kelly, Tom Wozniczka, Sean Amsing, Thibault De Montalemert, Astrid Whettnall, Flula Borg e Xavier Samuel.

De Volta à Ação | Já disponível

Sinopse: Emily e Matt deixaram de ser espiões da CIA para começar uma família. Agora, muitos anos depois, eles precisam voltar ao mundo da espionagem após terem a identidade descoberta.

Elenco: Jamie Foxx, Cameron Diaz, Kyle Chandler, Andrew Scott, Jamie Demetriou, McKenna Roberts, Rylan Jackson e Glenn Close.

Eddie | 2025

Sinopse: Documentário sobre a ascensão meteórica de Eddie Murphy, desde o início da carreira na comédia até se tornar um ícone de Hollywood.

Elenco: Documentário.

Filme de Kathryn Bigelow (ainda sem título) | 2025

Sinopse: Em breve.

Elenco: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Jonah Hauer-King, Moses Ingram, Greta Lee e Jason Clarke.

Frankenstein | Novembro de 2025

Sinopse: O diretor vencedor do Oscar Guillermo del Toro adapta a clássica história de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, um cientista brilhante e egocîntrico que dá vida a uma criatura em um experimento monstruoso, que acaba levando à desgraça do criador e da criatura.

Elenco: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance e Christoph Waltz.

Havoc | 2025

Sinopse: Após um acordo de drogas que deu errado, um detetive machucado precisa lutar por sua sobrevivência em um submundo criminoso para resgatar o filho afastado de um político, enquanto desvenda uma teia profunda de corrupção e conspiração que envolve toda a sua cidade.

Elenco: Tom Hardy, Jessie Mei Li, Justin Cornwell, Quelin Sepulveda, Luis Guzmán, Michelle Waterson, Sunny Pang, Jim Caesar, Xelia Mendes-Jones, Yeo Yann Yann, Timothy Olyphant e Forest Whitaker.

Jay Kelly | 2025

Sinopse: Uma comédia emocionante de Noah Baumbach, estrelada por George Clooney, Adam Sandler e Laura Dern.

Elenco: George Clooney, Adam Sandler, Billy Crudup, Laura Dern, Grace Edwards, Stacy Keach, Riley Keough, Emily Mortimer, Patrick Wilson, Jim Broadbent, Eve Hewson, Alba Rohrwacher e Greta Gerwig.

K-Pop: Demon Hunters (título provisório) | 2025

Sinopse: "K-Pop: Demon Hunters" é uma aventura de ação musical que acompanha a história de uma renomada banda de K-pop de garotas. Elas tentam equilibrar a vida sob os holofotes e suas identidades secretas como caçadoras de demônios.

La Dolce Villa | 13 de fevereiro de 2025

Sinopse: O empresário Eric vai à Itália para impedir Olivia, sua filha sonhadora, de restaurar um casarão caindo aos pedaços. Só que a Itália tem outros planos para ele, oferecendo muita beleza, magia e romance.

Elenco: Scott Foley, Violante Placido, Maia Reficco e Giuseppe Futia.

Madea e o Casamento nas Bahamas | Estreia Na Netflix Em 2025

Sinopse: Madea e sua turma viajam para as Bahamas para um casamento que promete confusão e muita diversão.

Elenco: Tyler Perry, Cassi Davis Patton, David Mann, Tamela Mann, Taja V. Simpson, Diamond White, Jeramine Harris, Xavier Smalls.

Meio Grávida | Estreia na Netflix em 5 de fevereiro de 2025

Sinopse: Com inveja da gravidez da melhor amiga, Lainy resolve usar uma barriga falsa... e, sem querer, acaba conhecendo o homem da sua vida.

Elenco: Amy Schumer, Jillian Bell, Will Forte, Damon Wayans Jr., Brianne Howey, Alex Moffat, Joel David Moore, Lizze Broadway, Urzila Carlson, Francis Benhamou.

My Oxford Year | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Anna, uma jovem americana ambiciosa, vai estudar na Universidade de Oxford, mas um inglês charmoso pode atrapalhar seus planos.

Elenco: Sofia Carson, Corey Mylchreest, Dougray Scott, Catherine McCormack, Harry Trevaldwyn, Esmé Kingdom, Nikhil Parmar, Poppy Gilbert.

Night Always Comes | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Lynette arrisca tudo para conseguir a casa dos seus sonhos, mas precisa confrontar o passado para se libertar.

Elenco: Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Stephan James, Julia Fox, Eli Roth, Randall Park, Michael Kelly.

Nonnas | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Um homem abre um restaurante italiano com um grupo de avós como chefs para honrar a memória de sua mãe.

Elenco: Vince Vaughn, Susan Sarandon, Lorraine Bracco, Talia Shire, Brenda Vaccaro, Linda Cardellini, Drea De Matteo, Joe Manganiello.

Nos Seus Sonhos | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Stevie e Elliot embarcam em uma jornada pelo mundo absurdo dos seus sonhos.

Elenco: Simu Liu, Craig Robinson.

O Homem que quer Viver para Sempre | Já disponível na Netflix

Sinopse: Documentário sobre Bryan Johnson e sua busca para retardar o envelhecimento.

Elenco: Não divulgado.

Pangolim: a Viagem de Kulu | Estreia na Netflix em 21 de abril de 2025

Sinopse: Um homem embarca na missão de reabilitar um filhote de pangolim para a natureza.

Elenco: Não divulgado.

Plankton: o filme | Estreia na Netflix em 7 de março de 2025

Sinopse: Plankton tem sua vida virada de cabeça para baixo quando seu plano de domínio mundial falha.

Elenco: Mr. Lawrence, Jill Talley, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence, Clancy Brown, Rodger Bumpass.

POOKOO | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Uma criatura da floresta e um pássaro majestoso, inimigos naturais, embarcam em uma grande aventura.

Elenco: Não divulgado.

R&B | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: "R&B" é uma versão moderna da história de Ruth e Boaz, um dos romances mais marcantes da Bíblia. Ambientado no Tennessee, "R&B" conta a história de uma jovem que abandona o cenário musical de Atlanta para cuidar de uma viúva idosa e, nessa jornada, encontra o amor da sua vida e a mãe que nunca teve.

Elenco: Serayah McNeill, Tyler Lepley, Phylicia Rashad, Walnette Santiago, Nijah Brenea, James Lee Thomas, Babyface, Jermaine Dupri, Lecrae Moore, BigTigger.

RIP | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Uma equipe de policiais encontra milhões de dólares em um esconderijo abandonado em Miami, acabando com a confiança entre eles. E quando outras forças descobrem o tamanho da apreensão, a história toda é colocada em dúvida. Agora, ninguém pode confiar em ninguém.

Elenco: Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Sasha Calle, Nestor Carbonell, Lina Esco, Scott Adkins, Kyle Chandler.

Rua do Medo: Rainha do Baile | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: É hora de voltar a Shadyside. Neste novo capítulo da sangrenta franquia "Rua do Medo", o baile de formatura da escola de Shadyside está chegando e as garotas populares estão todas ocupadas com a disputada campanha pela coroa de rainha. Mas quando uma jovem ousada decide se candidatar e outras concorrentes começam a desaparecer misteriosamente, a turma de 1988 se prepara para uma noite aterrorizante.

Elenco: India Fowler, Suzanna Son, Fina Strazza, Chris Klein, David Iacono, Ella Rubin, Ariana Greenblatt, Lily Taylor, Katherine Waterson.

Separados pelas Estrelas | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: A astronauta Nan-young e o músico Jay embarcam no relacionamento à mais longa distância que já existiu: entre a Terra e Marte!

Elenco: Kim Tae-ri, Hong Kyung.

Steve | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Ambientado na década de 1990, "Steve" é uma adaptação do best-seller "Shy", de Max Porter. O filme retrata um dia decisivo na vida do diretor escolar Steve e de seus alunos em um reformatório diante de um mundo que já desistiu deles.

Elenco: Cillian Murphy, Jay Lycurgo.

Straw | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Uma mãe solo encara uma série de situações infelizes e acaba seguindo um caminho inesperado. Desesperada, ela vira suspeita em um mundo que parece indiferente à sua existência.

Elenco: Taraji P. Henson, Sherri Shepherd, Teyana Taylor, Glynn Turman, Sinbad, Rockmond Dunbar.

The Ballad of a Small Player | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Atormentado pelo passado e pelas dívidas, um apostador inveterado escondido em Macau encontra uma pessoa solidária, que pode ser sua salvação.

Elenco: Colin Farrell, Fala Chen, Deanie Ip, Alex Jennings, Tilda Swinton.

The Electric State | Estreia na Netflix em 14 de março de 2025

Sinopse: "The Electric State" é uma aventura futurista com um toque retrô dos anos 1990, dirigida pelos irmãos Russo.

Elenco: Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito, Stanley Tucci.

The Old Guard 2 | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Andy e sua equipe de guerreiros imortais estão de volta para enfrentar um novo inimigo terrível, que ameaça a existência da humanidade.

Elenco: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngô, Henry Golding, Uma Thurman, Chiwetel Ejiofor.

The Thursday Murder Club | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Baseado no best-seller internacional de Richard Osman, quatro aposentados resolvem antigos casos de assassinato por diversão, até que uma morte inexplicável os envolve em um mistério real.

Elenco: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, Naomi Ackie, David Tennant, Richard E. Grant.

The Twits | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Baseado no clássico de Roald Dahl, "The Twits" acompanha um casal maldoso que domina sua cidade, mas encontra adversários inesperados.

Elenco: Margo Martindale, Johnny Vegas, Natalie Portman, Emilia Clarke.

The Witcher: Sereias das Profundezas | Estreia na Netflix em 11 de fevereiro de 2025

Sinopse: Geralt de Rivia investiga ataques misteriosos em um vilarejo e se vê envolvido em um conflito entre humanos e o povo do mar.

Elenco: Não divulgado.

The Woman in Cabin 10 | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Uma jornalista testemunha um crime a bordo de um iate de luxo, mas todos negam que isso tenha acontecido. Baseado no best-seller de Ruth Ware.

Elenco: Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham, David Ajala, Kaya Scodelario, Gugu Mbatha-Raw.

The Wrong Paris | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Uma jovem entra em um reality de namoro achando que será em Paris, na França, mas descobre que é em Paris, no Texas.

Elenco: Miranda Cosgrove, Pierson Fodé, Madison Pettis, Frances Fisher, Yvonne Orji.

Thunderbirds: A elite da Força Aérea dos EUA | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Pela primeira vez na história, o público poderá embarcar no dia a dia do lendário esquadrão de demonstração da Força Aérea dos EUA: os Thunderbirds. O documentário acompanha pilotos de F-16 e suas equipes, do treinamento às apresentações, mostrando toda a dedicação, as habilidades e os sacrifícios necessários para fazer parte de uma das instituições mais reverenciadas da aviação americana.

Elenco: Documentário - sem elenco divulgado.

Titan | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: A malfadada jornada do submarino Titan pelas ruínas do Titanic dominou as manchetes em junho de 2023. O novo documentário examina o CEO da OceanGate, Stockton Rush, sua busca para se tornar um bilionário revolucionário e a missão submarina destinada ao fracasso que fez o mundo reconsiderar o preço da ambição nas profundezas do oceano.

Elenco: Documentário - sem elenco divulgado.

Um maluco no golfe 2 | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Um Maluco no Golfe está de volta!

Elenco: Adam Sandler, Julie Bowen, Christopher McDonald, Benito Antonio Martínez Ocasio, Travis Kelce, Conor Sherry, Ethan Cutkosky, Maxwell Jacob Friedman, Philip Fine Schneider.

Vivo ou morto: Um mistério Knives Out | Estreia na Netflix em 2025

Sinopse: Benoit Blanc está de volta para desvendar um caso muito perigoso.

Elenco: Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack, Thomas Haden Church.

Wallace & Gromit - Avengança | Estreia na Netflix em 3 de janeiro de 2025 (ex-UK/IE)

Sinopse: O vencedor de quatro Oscars Nick Park, da Aardman, e o indicado ao Emmy Merlin Crossingham estão de volta com uma nova aventura épica. Gromit continua preocupado porque Wallace está dependente demais de suas invenções, e ele tem razão. Desta vez, Wallace inventa um gnomo “inteligente”, que parece desenvolver consciência própria. Acontece que uma figura vingativa do passado pode estar por trás de tudo isso. Agora, Gromit precisa enfrentar forças sinistras para salvar seu tutor… caso contrário, Wallace nunca mais vai poder inventar nada!

Elenco: Ben Whitehead, Peter Kay, Lauren Patel, Reece Shearsmith, Diane Morgan, Adjoa Andoh, Muzz Khan, Lenny Henry.

Quais produções internacionais chegam à Netflix em 2025?

10Dance | Japão | Filme | 2025

Sinopse: O filme conta a história de um homem e uma mulher de personalidades opostas, que vivem em mundos totalmente diferentes e formam uma dupla para tentar vencer a competição 10-Dance. Mesmo em meio a conflitos, eles se apaixonam.

Elenco: Ryoma Takeuchi e Keita Machida

A Batalha dos 100: Ásia | Coreia | Série | 2025

Sinopse: Neste reality de competição de fitness, participantes com um ótimo preparo brigam pelo título de melhor físico.

Elenco: Não informado

A Reserva | Dinamarca | Série | 2025

Sinopse: O desaparecimento de uma jovem babá filipina em um dos bairros mais caros de Copenhague faz com que Cecilie, uma das moradoras do local, acredite que algo ruim aconteceu. Com isso, Angel, a babá que trabalha para Cecilie, começa a investigar os boatos que correm entre as outras babás, enquanto as suspeitas da ocorrência de um crime só aumentam.

Elenco: Marie Bach, Danica Curcic, Simon Sears, Lars Ranthe, Sara Fanta, Excel Busano

Ad Vitam | França | Filme | Já disponível

Sinopse: Após escapar de uma tentativa de assassinato, Franck Lazareff precisa encontrar sua mulher, Léo, que foi sequestrada por um bando misterioso de homens armados. Com o passado de ex-integrante de um grupo de elite em seu encalço, ele se vê no meio de um escândalo do governo que está muito além do seu controle.

Elenco: Guillaume Canet, Stéphane Caillard, Nassim Lyes, Zita Hanrot, Johan Heldenbergh, Alexis Manentix

Alice in Borderland Temporada 3 | Japão | Série | 2025

Sinopse: Baseada na famosa série de mangá de Haro Aso, Alice in Borderland acompanha a história de Arisu, que é transportado para um universo paralelo onde precisa vencer jogos para sobreviver. Os desafios são divididos em quatro categorias, representadas pelos naipes de um baralho de cartas.

Elenco: Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya

Asterix & Obelix: The Big Fight | França | Série | 2025

Sinopse: Uma nova série animada limitada para toda a família, estrelando os adorados personagens franceses Asterix e Obelix. Roma está desesperada para conquistar a última aldeia independente da Gália, lar de Asterix e Obelix. O segredo da superioridade dos gauleses em batalha é uma poção mágica, mas quando o druida Panoramix perde a memória, os aldeões precisam se virar sozinhos contra o poder de Roma.

Elenco: Alain Chabat, Gilles Lellouche, Anais Demoustier, Laurent Lafitte, Jérôme Commandeur, Géraldine Nakache, Jean-Pascal Zadi

Até o Último Samurai | Japão | Série | 2025

Sinopse: No Japão de 1878, após o fim da era samurai, 292 samurais que caíram em desgraça são atraídos para um jogo de sobrevivência, em que o último participante vivo ganha 100 bilhões de ienes. A batalha começa no Templo Tenryuji, em Quioto, um santuário espiritual histórico, e termina em Tóquio.

Elenco: Não informado

Baila, Vini | Brasil | Filme | 2025

Sinopse: O filme revela a história de Vinicius Jr, o garoto de 24 anos que enfrentou batalhas épicas dentro e fora do campo para se tornar o melhor jogador do mundo e um ícone internacional na luta antirracista.

Elenco: Vinicius Jr.

Bala Perdida 3 | França | Filme | 2025

Sinopse: Terceira e última parte da franquia Bala Perdida. Neste desfecho explosivo, Lino embarca em uma busca implacável para encontrar e confrontar Areski.

Elenco: Alban Lenoir, Stéfi Celma e Nicolas Duvauchelle

Brick | Alemanha | Filme | 2025

Sinopse: De repente, o prédio onde Tim e Olivia moram é cercado por um muro misterioso. Agora, eles precisam se unir aos vizinhos para dar um jeito de escapar.

Elenco: Matthias Schweighöfer, Ruby O. Fee, Frederick Lau, Salber Lee Williams, Axel Werner, Sira-Anna Faal, Murathan Muslu, Alexander Beyer

Bullet Train Explosion | Japão | Filme | 2025

Sinopse: Um reboot do filme original O Expresso do Terror, lançado há 50 anos, esta nova produção inspirou o filme hollywoodiano Velocidade Máxima. O diretor Shinji Higuchi, conhecido por combinar visuais espetaculares com drama humano em Shin Godzilla, mais uma vez entrega um thriller de pânico e suspense.

Elenco: Tsuyoshi Kusanagi

Caramelo | Brasil | Filme | 2025

Sinopse: Pedro é um obstinado chef de cozinha que está prestes a realizar seu sonho de liderar um restaurante quando um diagnóstico inesperado revira a sua vida. Com a ajuda de um simpático vira-lata caramelo, ele embarca em uma emocionante jornada de redescoberta.

Elenco: Rafael Vitti, Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth, Olívia Araujo, Cristina Pereira, Carolina Ferraz

Carlos Alcaraz: Do Meu Jeito | Espanha | Docusérie | 2025

Sinopse: Série documental retratando o tenista mais jovem a liderar o ranking da ATP até hoje. Acompanhamos o atleta durante a temporada 2024, chegando bem perto do jovem prodígio que está revolucionando o universo do esporte.

Elenco: Carlos Alcaraz

Cela 211 | México | Série | 5 de fevereiro de 2025

Sinopse: Após ficar preso em uma penitenciária durante uma violenta rebelião, um advogado de direitos humanos finge ser um detento para salvar a própria vida. Do outro lado das grades, em modo de sobrevivência total, ele embarca em uma jornada sombria da qual sairá completamente transformado.

Elenco: Diego Calva, Noé Hernández, Karina Gidi, Ursula Pruneda, Ana Sofía Gatica, Roberto Duarte, Giovanna Zacarías, Alejandro Puente, Pedro de Tavira

Cilada | Argentina | Minissérie | 26 de março de 2025

Sinopse: A repórter Ema Garay conquista fama no jornalismo digital ao expor criminosos que costumam escapar da justiça na cidade de Bariloche, na Patagônia argentina. Sua vida, porém, sofre uma reviravolta quando ela cruza o caminho de Leo Mercer, um assistente social influente que se torna o principal suspeito em sua investigação sobre o desaparecimento de uma jovem de 16 anos.

Elenco: Soledad Villamil, Juan Minujín, Alberto Ammann, Matías Recalt, Fernán Mirás, Mike Amigorena, Carmela Rivero

Como Vender Drogas Online (Rápido) T4 | Alemanha | Série | 2025

Sinopse: Moritz sai da prisão após quatro anos e finalmente pode abrir seu próprio negócio (desta vez, legal!) ao lado de seu melhor amigo, Lenny. Mas, ao contrário de suas ideias de negócios, o mundo seguiu em frente sem ele. Dan transformou a Bonus Life em uma bem-sucedida startup de suplementos, entrou para a lista dos 30 jovens empreendedores de maior destaque e vive exatamente a vida que Moritz sempre quis.

Elenco: Maximilian Mundt, Danilo Kamperidis, Lena Klenke, Damian Hardung, Leonidas Emre Pakkan, Lena Urzendowsky, Leonie Wesselow

Congonhas - Tragédia Anunciada | Brasil | Série | 2025

Sinopse: Esta série documental acompanha de perto os desdobramentos do acidente no Aeroporto de Congonhas (São Paulo), em 2007. O desastre resultou em 199 mortes e se tornou a maior tragédia da história da aviação brasileira.

Elenco: Não informado

Coração de Vidro | Japão | Série | 2025

Sinopse: Coração de Vidro conta a história de Akane Saijo, uma estudante universitária e baterista que, de repente, é expulsa da própria banda. Mas tudo muda de figura quando o brilhante músico Naoki Fujitani descobre o talento dela e a convida para formar uma banda nova.

Elenco: Takeru Satoh, Yu Miyazaki, Keita Machida, Jun Shison, Masaki Suda

Crimes em Déli T3 | Índia | Série | 2025

Sinopse: Na terceira temporada da série vencedora do Emmy Internacional, a oficial Vartika Chaturvedi e sua equipe incansável voltam a entrar em ação. A próxima temporada, que promete ser um suspense eletrizante, analisa um novo caso que será muito importante para a oficial, que vai desmascarar uma operação criminosa enorme.

Elenco: Shefali Shah, Rasika Dugal, Rajesh Tailang

Delirio | Colômbia | Série | 2025

Sinopse: Inspirada no livro de Laura Restrepo, vencedor do prêmio Alfaguara de 2004, a série conta a história da luta de Fernando Aguilar para salvar a esposa Agustina, que ele encontra em estado de delírio ao voltar de uma viagem.

Elenco: Juan Pablo Raba, Estefanía Piñeres, Juan Pablo Urrego, Paola Turbay

Diário de uma Garota que Coleciona Foras | Suécia | Série | 2025

Sinopse: A série acompanha Amanda, uma mulher de 31 anos, durante um verão de muita pegação. Disposta a tentar de tudo para ser amada, ela sai com caras que são demais para ela, e de menos também. Ela se arrisca no Tinder, paquera nas baladas, tenta ser submissa e dominadora, mas continua sempre sozinha.

Elenco: Carla Sehn, Moah Madsen, Dilan Apak, Malou Marnfeldt, Zahraa Aldoujaili

Divisão Palermo T2 | Argentina | Série | 2025

Sinopse: A Guarda Urbana começa a atuar em diferentes bairros da cidade, enquanto a Divisão Palermo enfrenta novos desafios e, sem perceber, se envolve em um estranho submundo do crime.

Elenco: Santiago Korovsky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Valeria Lois, Marcelo D'Andrea, Fabián Arenillas, Gabriela Izcovich, Hernán Cuevas, Renato Condori, Sangalli, Facundo Bogarin, Valeria Licciardi, Nilda Sindaco

DNA do Crime T2 | Brasil | Série | 2025

Sinopse: Após ajudar o Embaixador a escapar da prisão, Isaac e sua Quadrilha Fantasma se tornam os principais alvos da Polícia Federal. Com roubos ainda mais elaborados, eles acabam virando lendas do crime. Perseguir essas mentes criminosas exigirá tudo dos agentes.

Elenco: Rômulo Braga, Maeve Jinkings, Pedro Caetano, Thomas Aquino, Alex Nader, Daniel Blanco, Letícia Tomazella, Jorge Paz

Documentário sobre Juan Gabriel | México | Série documental | 2025

Sinopse: Uma série documental intimista com imagens de arquivo inéditas, celebrando a vida e a obra do cantor e compositor mais icônico do México: Juan Gabriel.

Elenco: Não informado

Documentário sobre o Expos | Canadá | Filme | 2025

Sinopse: Uma análise da história chocante da desintegração do famoso time Montreal Expos, que repercute até hoje.

Elenco: Não informado

French Lover | França | Filme | 2025

Sinopse: Abel Camara (Omar Sy) é a GRANDE estrela do momento, e quando Marion, a personificação da garota comum, lhe faz um favor certo dia, nenhum dos dois imagina que isso será o começo de uma grande história de amor.

Elenco: Omar Sy, Sara Giraudeau, Pascale Arbillot, Alban Ivanov

Gênio dos Desejos | Coreia | Série | 2025

Sinopse: A série acompanha a história encantadora de Jinn, um gênio que desperta depois de mil anos, e Ka-young, sua nova e inabalável mestra. Nesta comédia romântica, os dois se envolvem em divertidas confusões enquanto tentam lidar com três desejos, em meio a momentos mágicos e emocionantes.

Elenco: Kim Woo-bin, Suzy, Ahn Eun-jin, Noh Steve Sang-hyun, Ko Kyu-phil, Lee Zoo-young

Entendi perfeitamente. Vou organizar todas essas informações no formato solicitado, mantendo a consistência e incluindo absolutamente todos os títulos. Começarei a formatar a lista agora:

Gringo Hunters | México | Série | 2025

Sinopse: Inspirada em uma força de elite da polícia mexicana que captura fugitivos americanos a caminho do México, a série fictícia mostra em detalhes o dia a dia da Unidade de Ligação Internacional, com todos os mistérios, suspense, reviravoltas, desafios e intrigas que fazem parte desse tipo de operação.

Elenco: Harold Torres, Mayra Hermosillo, Manuel Masalva, Andrew Leland Rogers, Héctor Kotsifakis, Dagoberto Gama, Regina Nava, Sebastian Roché, Gerardo Trejoluna, Paulina Dávila, José María Yazpik

Heróis de Plantão | Coréia | Série | 2025

Sinopse: Nesta série emocionante, o brilhante cirurgião e médico veterano de guerra Baek Kang-hyuk toma as rédeas de uma equipe de traumatologia para salvar vidas.

Elenco: Ju Ji-hoon, Choo Young-woo, Ha Young, Yoon Kyung-ho, Jeong Jae-kwang

Heweliusz | Polônia | Série | 2025

Sinopse: Uma série dramática de cinco episódios sobre um desastre real, inspirada na tragédia marítima mais misteriosa da Polônia: o naufrágio da balsa "Jan Hevelius" durante uma forte tempestade em 14 de janeiro de 1993, que resultou em 55 mortes e apenas 9 sobreviventes. A série não só narra toda a destruição provocada pelo desastre, mas também explora temas como luto, perda e a batalha por justiça contra um sistema disfuncional.

Elenco: Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Konrad Eleryk, Michalina Łabacz, Borys Szyc, Tomasz Schuchardt, Justyna Wasilewska, Andrzej Konopka, Jacek Koman, Magdalena Zawadzka, Jan Englert

La Más Fan | México | Filme | 2025

Sinopse: Uma comédia sobre uma atriz que é cancelada nas redes sociais, volta ao México para fazer um filme e conhece Polly, sua única fã.

Elenco: Kate del Castillo, Diana Bovio, Hugo Catalán, Gabriel Nuncio, Ana González Bello, Dariana Delbouis, Ricardo Esquerra, Amaranta Ruiz, Emma Ramos

Larissa: O Outro Lado de Anitta | Brasil | Filme | 2025

Sinopse: Enquanto Anitta voa rumo ao topo, é a Larissa quem lida com a pressão de navegar as águas turbulentas geradas por tanto sucesso. Através do olhar íntimo de um antigo 'crush' da juventude, o filme desvenda a surpreendente Larissa e acompanha sua jornada de autoconhecimento enquanto enfrenta desafios físicos e emocionais que a levam a repensar suas prioridades na vida e na carreira.

Elenco: Larissa de Macedo Machado

Las Muertas | México | Série | 2025

Sinopse: Minissérie baseada no livro homônimo de Jorge Ibargüengoitia, a série conta a história das irmãs cafetinas María del Jesús e Delfina González Valenzuela, conhecidas como Poquianchis, que, na série, se chamam irmãs Baladro. O caso delas abalou o México na década de 1960 e transformou as protagonistas em lendas do crime no país.

Elenco: Paulina Gaitán, Arcelia Ramírez, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera

Machos Alfa T3 | Espanha | Série | 2025

Sinopse: Nesta nova temporada, os Machos Alfa descobrem novos conceitos antifeministas, como a "machosfera" e os "incels". Além disso, Santi aprende que algumas mulheres tendem a evitar compromisso, enquanto Raúl lida com a anarquia romântica de Luz. Com a continuação da série de TV de Pedro, ele se vê diante de algumas surpresas, e Luis precisa lidar com o divórcio dos pais, entre outras crises.

Elenco: Fernando Gil, Gorka Otxoa, Fele Martínez, Raúl Tejón, María Hervás, Paula Gallego, Raquel Guerrero, Kira Miró

Mantis | Coreia | Filme | 2025

Sinopse: Mantis, um assassino de elite e ex-colega de Gil Boksoon, retorna ao mundo sem lei dos matadores de aluguel após tirar férias. Ao voltar para essa vida caótica, Mantis reencontra Jae-yi, sua colega de treinamento e rival, e Dok-go, um lendário assassino aposentado, e percebe que todos estão em uma disputa acirrada para se tornarem o melhor entre os matadores.

Elenco: Yim Si-wan, Park Gyu-young, Jo Woo-jin

Me Late Que Sí | México | Série | 2025

Sinopse: Série inspirada em uma história real sobre a estranha fraude da loteria mexicana (Melate) em 2012, com uma estrutura clássica de assalto e um toque tragicômico. Um funcionário público como qualquer outro tem uma verdadeira obsessão em ganhar na Melate. Convencido de que não tem sorte, ele está prestes a desistir desse sonho. Mas a necessidade urgente de ganhar dinheiro dá origem a uma ideia simples e brilhante para roubar o prêmio diante de milhões de pessoas.

Elenco: Alberto Guerra, Ana Brenda Contreras, Andrés Almeida, Christian Tappan, Aldo Escalante Ochoa, Luis Alberti, Majo Vargas, Mariana Gajá, Mercedes Hernández, Jero Medina, Jesusa Ochoa, Paloma Petra

Medusa | Colômbia | Série | 2025

Sinopse: Barbara, chefe de um poderoso conglomerado, sofre uma tentativa de assassinato e volta da suposta morte para descobrir quem queria matá-la. Os suspeitos são todos membros de sua família. Mas, ao longo do caminho, ela descobre que a maior vilã da história era ela mesma.

Elenco: Juana Acosta, Manolo Cardona, Sebastián Martínez, Carlos Torres

My Melody & Kuromi | Japão | Série | Julho 2025

Sinopse: My Melody & Kuromi dá vida às adoradas personagens da Sanrio em uma encantadora série animada em stop-motion. Celebrando os 50 anos de My Melody e os 20 anos de Kuromi, a série leva o público a uma aventura em Mariland, seu mundo mágico e cheio de fantasia.

Elenco: Não informado

Nadie Nos Vio Partir | México | Série | 2025

Sinopse: Esta minissérie baseada no livro homônimo de Tamara Trottner acompanha a busca frenética de uma mulher para recuperar seus filhos, sequestrados pelo marido como forma de vingança. A situação marca o início do confronto entre duas das famílias mais poderosas da comunidade judaica do México na década de 1960.

Elenco: Tessa Ía, Emiliano Zurita, Juan Manuel Bernal, Flavio Medina, Alexander Varela, Marion Sirot, Karina Gidi, Lisa Owen, Natasha Dupeyron, Gustavo Bassani, Ari Brickman, Mariana Di Girolamo

Néro | França | Série | 2025

Sinopse: Ambientada no ano de 1504, no sul da França, a série conta a história de Néro, um assassino cínico e amargurado que é traído por seu mestre e antigo aliado. Fugindo dos perigosos inimigos que agora o perseguem, ele precisa encontrar e proteger sua filha Perla, que viveu como órfã até agora. Em uma jornada de vingança e redenção, Néro terá que fazer uma escolha: salvar a si mesmo ou sua filha — e o mundo.

Elenco: Pio Marmaï, Olivier Gourmet, Alice Isaaz, Louis-Do de Lencquesaing, Camille Razat

Nuestros Tiempos | México | Filme | 2025

Sinopse: Em 1966, os físicos Nora e Héctor viajam acidentalmente para 2025, um futuro perplexo onde a tecnologia domina e as normas sociais mudaram. Enquanto Nora se adapta a um mundo que celebra seu talento, Héctor luta para encontrar seu lugar em uma sociedade que lhe é estranha, deixando Nora dividida entre retornar ao passado com o homem que ama ou abraçar um futuro repleto de promessas.

Elenco: Lucero, Benny Ibarra, Renata Vaca, Ofelia Medina

O Eternauta | Argentina | Série | 30 de abril de 2025 Sinopse: Depois que uma misteriosa tempestade de neve em uma noite de verão de Buenos Aires mata milhões de pessoas, Juan Salvo e seus amigos lutam desesperadamente pela sobrevivência. Mas tudo muda quando eles descobrem que a neve mortal era apenas o primeiro ataque de um exército alienígena que invadiu a Terra. Sobreviver por conta própria é impossível, e o único jeito de continuar com vida e se unir aos outros sobreviventes e lutar. Elenco: Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas, Mora Fisz

O Filho de Mil Homens | Brasil | Filme | 2025 Sinopse: O filme conta a história de Crisóstomo, um pescador solitário que, aos 40 anos, sente o vazio da ausência de um filho e sonha em ser pai. Em sua busca por relacionamentos verdadeiros e profundos, ele encontra Camilo, um menino órfão, e decide criá-lo, construindo uma família atípica e singular. Elenco: Rodrigo Santoro, Rebeca Jamir, Johnny Massaro, Miguel Martines, Juliana Caldas, Grace Passô, Inez Vianna, Lívia Silva e Antonio Haddad

O Leopardo | Itália | Série | 5 de março de 2025 Sinopse: Baseada em "O Leopardo", um dos maiores romances da literatura italiana, Il Gattopardo é uma série épica e sensual, ambientada na tumultuada Sicília dos anos 1860. A trama gira em torno de Don Fabrizio Corbera, o Príncipe de Salina, que leva uma vida cheia de privilégios. Com a Itália cada vez mais perto da unificação que ameaça a antiga ordem aristocrática do país, ele logo percebe que o futuro de sua família está em risco e precisa formar novas alianças, mesmo indo contra seus princípios. Elenco: Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel, Saul Nanni

O Refúgio Atômico | Espanha | Série | 2025 Sinopse: No bunker de luxo Kimera Underground Park, os privilegiados residentes vão assistir de camarote seu antigo mundo ruir logo acima de onde estão confortavelmente abrigados. Enquanto o caos se alastra lá fora, dentro do bunker eles encontraram o refúgio ideal: uma minicidade com quadra de basquete, restaurante, jardim zen, bar de coquetéis, cantinho da terapia, academia e spa. Elenco: Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simon, Alicia Falcó, Agustina Bisio, Álex Villazán

O Troll da Montanha 2 | Noruega | Filme | 2025 Sinopse: A aguardada sequência da aventura de ação O Troll da Montanha, o filme em língua não inglesa mais assistido da Netflix. Elenco: Não informado

Olympo | Espanha | Série | 2025 Sinopse: Os melhores atletas da Espanha treinam em um centro esportivo de alto rendimento do país. Entre eles está Amaia, capitã da seleção de nado sincronizado, que exige o melhor de si mesma e não aceita erros. Mas quando sua colega e melhor amiga Núria a supera pela primeira vez, Amaia percebe que alguns atletas estão melhorando seu desempenho inexplicavelmente. Elenco: Clara Galle, Nira Osahia, Agustín Della Corte, Nuno Gallego, María Romanillos, Martí Cordero, Juan Perales, Andy Duato e Najwa Khliwa

Os Donos do Jogo | Brasil | Série | 2025 Sinopse: A máfia da contravenção carioca entra em ebulição com a iminente legalização dos jogos de azar, o interesse de um grupo criminoso estrangeiro no mercado local e a rápida ascensão de Profeta, novo aspirante ao trono da cidade. Elenco: André Lamoglia, Bruno Mazzeo, Chico Díaz, Giullia Buscacio, Juliana Paes, Mel Maia, Otávio Müller e Xamã

Pssica | Brasil | Série | 2025

Sinopse: A trama é centrada em três personagens cujas vidas se entrelaçam de maneira inesperada nos rios da Amazônia atlântica. Janalice, uma jovem raptada pelo tráfico humano, Preá, que precisa fazer as pazes com seu destino como chefe de uma gangue de "ratos d'água" e Mariangel, que busca vingança pela morte de sua família.

Elenco: Domithila Catete, Lucas Galvino, Marleyda Soto

Rainhas da Bolsa T2 | Kuwait | Série | 2025

Sinopse: Depois de conquistar espaço no mercado de ações do Kuwait, será que Farida e Munira continuarão fazendo sucesso nesse ambiente totalmente dominado por homens?

Elenco: Asmahan Tawfiq, Mohamed AlKazimi, Mona Hussein, Rayan Dashti, Hassan Ibrahim, Sulayman Al Bassam, Mustafa Ashkanani, Zahraa Alkharji, Huda Alkhateeb

Rana Naidu T2 | Índia | Série | 2025

Sinopse: Rana Naidu aceita um último trabalho para garantir o futuro da família, mas logo se vê envolvido em conflitos familiares e ameaçado por uma figura implacável do passado, saída diretamente do submundo do crime.

Elenco: Rana Daggubati, Venkatesh Daggubati, Arjun Rampal, Surveen Chawla, Sushant Singh, Abhishek Bannerjee

Realeza | Índia | Série | 2025

Sinopse: Um jovem príncipe, incrivelmente charmoso, irresistivelmente sedutor e nada tímido, não esperava se apaixonar ao conhecer a garota prodígio por trás da principal startup de hospedagens de luxo na Índia. Dois mundos — um de aristocracia decadente e outro de capitalismo selvagem — colidem e geram um turbilhão de ambições conflitantes.

Elenco: Bhumi Pednekar, Ishaan Khatter, Sakshi Tanwar, Zeenat Aman, Nora Fatehi, Milind Soman, DinoMorea, Chunky Panday, Vihaan Samat, Kavya Trehan, Sumukhi Suresh, Udit Arora, Lisa Mishra, Luke Kenny

Revelações | Coreia | Filme | 2025

Sinopse: Revelações acompanha um pastor e uma detetive, cada um motivado por suas próprias crenças. O pastor acredita que é seu chamado divino punir o responsável pelo desaparecimento de uma pessoa, enquanto a detetive designada para o caso continua assombrada por visões de sua irmã falecida.

Elenco: Ryu Jun-yeol, Shin Hyun-been

Românticos Anônimos | Japão | Série | 2025

Sinopse: Um homem que não pode ser tocado e uma mulher que não consegue olhar outras pessoas nos olhos se encontram por acaso, graças à paixão pelo chocolate.

Elenco: Shun Oguri, Han Hyo-Joo, Yuri Nakamura, Jin Akanishi

Round 6 T3 | Coreia | Série | 2025

Sinopse: A terceira e última temporada de Round 6 acompanha Gi-hun, que perdeu seu melhor amigo no jogo e foi levado a um verdadeiro estado de desespero pelo líder, que ocultou sua verdadeira identidade para se infiltrar. Gi-hun continua firme no objetivo de acabar com o jogo, mas o líder dá o próximo passo, e as escolhas dos jogadores sobreviventes terão consequências cada vez mais graves a cada rodada.

Elenco: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, entre outros.

Sakamoto Days | Japão | Série (Anime) | Parte 1: Já disponível; Parte 2: Julho 2025

Sinopse: Nesta história cheia de adrenalina, o lendário ex-matador de aluguel Taro Sakamoto conta com a ajuda de seus comparsas para combater a ameaça crescente de assassinos a fim de levar uma vida tranquila ao lado de sua família. Em um mundo dominado por assassinos como a força especial da Associação Japonesa de Assassinos e o misterioso "X (Slur)" que persegue esses criminosos, qual é o verdadeiro significado de força para Sakamoto?

Elenco: Tomokazu Sugita, Nobunaga Shimazaki, Ayane Sakura, Nao Toyama, Hina Kino, Ryota Suzuki, Natsuki Hanae, Taku Yashiro, Saori Hayami

Se a Vida Te Der Tangerinas... | Coreia | Série | 7 de março de 2025

Sinopse: Se a Vida Te Der Tangerinas... conta as aventuras da rebelde Ae-sun e Gwan-sik na Ilha de Jeju, incluindo a paixão antiga de Gwan-sik por Ae-sun, desde que eram jovens.

Elenco: IU, Park Bo-gum, Moon So-ri, Park Hae-joon

Se as Flores Falassem | Tailândia | Série | 27 de fevereiro de 2025

Sinopse: Uma misteriosa designer de arranjos florais se envolve no assassinato do primeiro-ministro eleito um dia antes do casamento dele, e de repente se vê em uma rede de escândalos da alta sociedade que ameaçam revelar segredos obscuros e a identidade do assassino.

Elenco: Urassaya Sperbund, Chayanit Chansangavej, Naphat Vikairungroj e Vachirawich Wattanapakdeepaisan

Série de Bollywood Ainda Sem Título | Índia | Série | 2025

Sinopse: Uma pessoa muito charmosa e ambiciosa entra no mundo impressionante e incerto de Bollywood. A série combina humor de autocrítica com uma ótima narrativa, cheia de participações especiais, grandes emoções e uma viagem inesquecível pelo mundo do cinema indiano.

Elenco: Não informado

Sintonia T5 | Brasil | Série | 2025

Sinopse: A nova temporada traz desafios que irão determinar o destino do trio que conquistou o coração do Brasil. Será mesmo o fim da linha para Nando? Como será a vida de Rita depois da faculdade de direito? E o novo sonho de Doni vai realmente dar certo? Vamos finalmente descobrir se a força dessa amizade pode superar qualquer coisa.

Elenco: Bruna Mascarenhas, Christian Malheiros, Jottapê

Tour de France: No Coração do Pelotão T3 | França | Série | 2025

Sinopse: Tour de France: No Coração do Pelotão acompanha de perto todos os envolvidos na competição, de ciclistas a chefes de equipes, mergulhando nos vários desafios dessa prova que se tornou um verdadeiro símbolo internacional, com transmissão para 190 países. A série documental mostra os bastidores, desde a fase de preparação até a linha de chegada.

Elenco: Não informado (Série documental)

Un Fantasma en la Batalla | Espanha | Filme | 2025

Sinopse: Inspirado nas vidas e experiências de diversos membros da Guarda Civil espanhola diretamente envolvidos na luta contra o terrorismo e ambientado no contexto histórico, político e social dos anos 1990 e 2000, Un fantasma en la Batalla conta a história de Amaia, uma jovem que dedica mais de uma década trabalhando como uma agente secreta infiltrada dentro do ETA, com o objetivo de descobrir os esconderijos do grupo no sul da França.

Elenco: Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo e Ariadna Gil