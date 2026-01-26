Com shows do BTS, reservas de voos para São Paulo aumenta 170%

O BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, foi responsável por quase triplicar a demanda por voos para São Paulo.

O grupo anunciou neste mês uma turnê mundial, chamada BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself, após um hiato de quatro anos. Entre os locais em que os Bangtan Boys se apresentarão, está a capital paulista. Os três shows ocorrerão nos dias 28, 30 e 31 de outubro e causaram um aumento de 173% no número de reservas de voos para os três principais aeroportos que atendem São Paulo para o período, de acordo com levantamento da companhia aérea Azul.

O maior crescimento registrado pela Azul ocorreu no Aeroporto de Congonhas, que apresentou alta de 445% nas reservas. No Aeroporto de Guarulhos, o avanço foi de 155%. Já o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, registrou crescimento de 66% no volume de reservas no período analisado.

“Os dados da Azul mostram o impacto de grandes eventos de entretenimento na movimentação do setor aéreo e reforçam a importância de mantermos um planejamento de malha amplo com diversas ofertas de voos. Assim os Clientes poderão ter opções de viagem e poderão se programar para acompanhar shows, eventos, passear ou mesmo viajar a negócios”, disse João Gabriel Ribeiro, gerente sênior de E-commerce, Performance e CRM da Azul.

Outras companhias aéreas foram consultadas pela EXAME, mas não haviam dados disponíveis para o período dos shows.

Quando serão os shows do BTS em São Paulo?

A capital paulista é um dos destinos que mais terão apresentações do grupo. No website da turnê, as datas para os três shows brasileiros são os dias 28, 30 e 31 de outubro.

São Paulo é uma das cidades que terá mais shows do BTS

Além de São Paulo, apenas as cidades de Goyang na Coreia do Sul, Cidade do México, no México, Las Vegas, nos EUA, e Kaohsiung, em Taiwan, terão três shows do BTS.

Já Los Angeles, nos EUA, lidera em número de eventos, com quatro datas reservadas.

As apresentações vêm em uma leva de datas na América do Sul, que inclui Bogotá, na Colômbia, Lima, no Peru, Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina.

O local dos shows, preços e tipos de ingressos ainda não foram anunciados, mas o ARMY já pode separar as datas na agenda.

Como será a turnê do BTS?

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas:

Cidade País Data Goyang Coreia do Sul 9 de abril de 2026 Goyang Coreia do Sul 11 de abril de 2026 Goyang Coreia do Sul 12 de abril de 2026 Tóquio Japão 17 de abril de 2026 Tóquio Japão 18 de abril de 2026 Tampa Estados Unidos 25 de abril de 2026 Tampa Estados Unidos 26 de abril de 2026 El Paso Estados Unidos 2 de maio de 2026 El Paso Estados Unidos 3 de maio de 2026 Cidade do México México 7 de maio de 2026 Cidade do México México 9 de maio de 2026 Cidade do México México 10 de maio de 2026 Stanford Estados Unidos 16 de maio de 2026 Stanford Estados Unidos 17 de maio de 2026 Las Vegas Estados Unidos 23 de maio de 2026 Las Vegas Estados Unidos 24 de maio de 2026 Las Vegas Estados Unidos 27 de maio de 2026 Busan Coreia do Sul 12 de junho de 2026 Busan Coreia do Sul 13 de junho de 2026 Madri Espanha 26 de junho de 2026 Madri Espanha 27 de junho de 2026 Bruxelas Bélgica 1º de julho de 2026 Bruxelas Bélgica 2 de julho de 2026 Londres Reino Unido 6 de julho de 2026 Londres Reino Unido 7 de julho de 2026 Munique Alemanha 11 de julho de 2026 Munique Alemanha 12 de julho de 2026 Paris França 17 de julho de 2026 Paris França 18 de julho de 2026 East Rutherford Estados Unidos 1º de agosto de 2026 East Rutherford Estados Unidos 2 de agosto de 2026 Foxborough Estados Unidos 5 de agosto de 2026 Foxborough Estados Unidos 6 de agosto de 2026 Baltimore Estados Unidos 10 de agosto de 2026 Baltimore Estados Unidos 11 de agosto de 2026 Arlington Estados Unidos 15 de agosto de 2026 Arlington Estados Unidos 16 de agosto de 2026 Toronto Canadá 22 de agosto de 2026 Toronto Canadá 23 de agosto de 2026 Chicago Estados Unidos 27 de agosto de 2026 Chicago Estados Unidos 28 de agosto de 2026 Los Angeles Estados Unidos 1º de setembro de 2026 Los Angeles Estados Unidos 2 de setembro de 2026 Los Angeles Estados Unidos 5 de setembro de 2026 Los Angeles Estados Unidos 6 de setembro de 2026 Bogotá Colômbia 2 de outubro de 2026 Bogotá Colômbia 3 de outubro de 2026 Lima Peru 9 de outubro de 2026 Lima Peru 10 de outubro de 2026 Santiago Chile 16 de outubro de 2026 Santiago Chile 17 de outubro de 2026 Buenos Aires Argentina 23 de outubro de 2026 Buenos Aires Argentina 24 de outubro de 2026 São Paulo Brasil 28 de outubro de 2026 São Paulo Brasil 30 de outubro de 2026 São Paulo Brasil 31 de outubro de 2026 Kaohsiung Taiwan 19 de novembro de 2026 Kaohsiung Taiwan 21 de novembro de 2026 Kaohsiung Taiwan 22 de novembro de 2026 Bangkok Tailândia 3 de dezembro de 2026 Bangkok Tailândia

Mais apresentações?

Ao fim da lista de shows, no site oficial, está escrito "more to come" ("mais, em breve", em tradução livre). Isso indica que deve haver novas datas além das já divulgadas.