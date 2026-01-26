Com shows do BTS, reservas de voos para São Paulo aumenta 170%

BTS: grupo fará três shows em São Paulo em 2026 (Cindy Ord/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 17h39.
O BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, foi responsável por quase triplicar a demanda por voos para São Paulo.
O grupo anunciou neste mês uma turnê mundial, chamada BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself, após um hiato de quatro anos. Entre os locais em que os Bangtan Boys se apresentarão, está a capital paulista. Os três shows ocorrerão nos dias 28, 30 e 31 de outubro e causaram um aumento de 173% no número de reservas de voos para os três principais aeroportos que atendem São Paulo para o período, de acordo com levantamento da companhia aérea Azul.
O maior crescimento registrado pela Azul ocorreu no Aeroporto de Congonhas, que apresentou alta de 445% nas reservas. No Aeroporto de Guarulhos, o avanço foi de 155%. Já o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, registrou crescimento de 66% no volume de reservas no período analisado.
“Os dados da Azul mostram o impacto de grandes eventos de entretenimento na movimentação do setor aéreo e reforçam a importância de mantermos um planejamento de malha amplo com diversas ofertas de voos. Assim os Clientes poderão ter opções de viagem e poderão se programar para acompanhar shows, eventos, passear ou mesmo viajar a negócios”, disse João Gabriel Ribeiro, gerente sênior de E-commerce, Performance e CRM da Azul.
Outras companhias aéreas foram consultadas pela EXAME, mas não haviam dados disponíveis para o período dos shows.
A capital paulista é um dos destinos que mais terão apresentações do grupo. No website da turnê, as datas para os três shows brasileiros são os dias 28, 30 e 31 de outubro.
Além de São Paulo, apenas as cidades de Goyang na Coreia do Sul, Cidade do México, no México, Las Vegas, nos EUA, e Kaohsiung, em Taiwan, terão três shows do BTS.
Já Los Angeles, nos EUA, lidera em número de eventos, com quatro datas reservadas.
As apresentações vêm em uma leva de datas na América do Sul, que inclui Bogotá, na Colômbia, Lima, no Peru, Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina.
O local dos shows, preços e tipos de ingressos ainda não foram anunciados, mas o ARMY já pode separar as datas na agenda.
A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.
Confira abaixo todas as datas:
|Cidade
|País
|Data
|Goyang
|Coreia do Sul
|9 de abril de 2026
|Goyang
|Coreia do Sul
|11 de abril de 2026
|Goyang
|Coreia do Sul
|12 de abril de 2026
|Tóquio
|Japão
|17 de abril de 2026
|Tóquio
|Japão
|18 de abril de 2026
|Tampa
|Estados Unidos
|25 de abril de 2026
|Tampa
|Estados Unidos
|26 de abril de 2026
|El Paso
|Estados Unidos
|2 de maio de 2026
|El Paso
|Estados Unidos
|3 de maio de 2026
|Cidade do México
|México
|7 de maio de 2026
|Cidade do México
|México
|9 de maio de 2026
|Cidade do México
|México
|10 de maio de 2026
|Stanford
|Estados Unidos
|16 de maio de 2026
|Stanford
|Estados Unidos
|17 de maio de 2026
|Las Vegas
|Estados Unidos
|23 de maio de 2026
|Las Vegas
|Estados Unidos
|24 de maio de 2026
|Las Vegas
|Estados Unidos
|27 de maio de 2026
|Busan
|Coreia do Sul
|12 de junho de 2026
|Busan
|Coreia do Sul
|13 de junho de 2026
|Madri
|Espanha
|26 de junho de 2026
|Madri
|Espanha
|27 de junho de 2026
|Bruxelas
|Bélgica
|1º de julho de 2026
|Bruxelas
|Bélgica
|2 de julho de 2026
|Londres
|Reino Unido
|6 de julho de 2026
|Londres
|Reino Unido
|7 de julho de 2026
|Munique
|Alemanha
|11 de julho de 2026
|Munique
|Alemanha
|12 de julho de 2026
|Paris
|França
|17 de julho de 2026
|Paris
|França
|18 de julho de 2026
|East Rutherford
|Estados Unidos
|1º de agosto de 2026
|East Rutherford
|Estados Unidos
|2 de agosto de 2026
|Foxborough
|Estados Unidos
|5 de agosto de 2026
|Foxborough
|Estados Unidos
|6 de agosto de 2026
|Baltimore
|Estados Unidos
|10 de agosto de 2026
|Baltimore
|Estados Unidos
|11 de agosto de 2026
|Arlington
|Estados Unidos
|15 de agosto de 2026
|Arlington
|Estados Unidos
|16 de agosto de 2026
|Toronto
|Canadá
|22 de agosto de 2026
|Toronto
|Canadá
|23 de agosto de 2026
|Chicago
|Estados Unidos
|27 de agosto de 2026
|Chicago
|Estados Unidos
|28 de agosto de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|1º de setembro de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|2 de setembro de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|5 de setembro de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|6 de setembro de 2026
|Bogotá
|Colômbia
|2 de outubro de 2026
|Bogotá
|Colômbia
|3 de outubro de 2026
|Lima
|Peru
|9 de outubro de 2026
|Lima
|Peru
|10 de outubro de 2026
|Santiago
|Chile
|16 de outubro de 2026
|Santiago
|Chile
|17 de outubro de 2026
|Buenos Aires
|Argentina
|23 de outubro de 2026
|Buenos Aires
|Argentina
|24 de outubro de 2026
|São Paulo
|Brasil
|28 de outubro de 2026
|São Paulo
|Brasil
|30 de outubro de 2026
|São Paulo
|Brasil
|31 de outubro de 2026
|Kaohsiung
|Taiwan
|19 de novembro de 2026
|Kaohsiung
|Taiwan
|21 de novembro de 2026
|Kaohsiung
|Taiwan
|22 de novembro de 2026
|Bangkok
|Tailândia
|3 de dezembro de 2026
|Bangkok
|Tailândia
Ao fim da lista de shows, no site oficial, está escrito "more to come" ("mais, em breve", em tradução livre). Isso indica que deve haver novas datas além das já divulgadas.