Com quais porcentagens Babu, Sol e Sarah foram eliminados do BBB?

Com a formação de um paredão só de veteranos no BBB 26, ou seja, de participantes que já estiveram na casa mais vigiada do Brasil, o público relembra dos últimos paredões dos brothers em suas edições: Babu Santana, no BBB 20, e Sol Vega, no BBB 4, foram os últimos eliminados antes da grande final, enquanto Sarah Andrade saiu do BBB 21 após 9 paredões.

Relembre a porcentagem que os brothers deixaram o programa:

Babu Santana

Babu entrou no Big Brother Brasil 20 como um dos participantes mais populares da edição. Ao longo da temporada, ele se tornou recordista histórico de paredões enfrentados. O ator disputou 10 berlindas, o maior número já registrado até então no programa.

O ator só deixou a casa na reta final do BBB20, no que foi o 17º paredão daquela edição. Ele foi eliminado com cerca de 57,15% dos votos em uma disputa que incluiu Rafa Kalimann e Thelma Assis, que chegaram à final.

Sol Vega

Sol Vega participou de uma das primeiras edições do reality: o BBB 4, em 2004. Naquela temporada, Sol teve uma participação de destaque e quase chegou a final, ficando no 4º lugar. Ela saiu em um paredão contra Juliana, com 79% dos votos.

Sarah Andrade

Sarah participou do Big Brother Brasil 21 e chamou atenção do público por sua leitura de jogo e estratégias. Ao longo da edição, ela enfrentou três paredões e saiu com 76,76% dos votos em sua terceira berlinda, ao lado de Rodolffo e Juliette.

Esse paredão ficou marcado como um dos que mais repercutiram na temporada por causa do embate entre Sarah com os dois adversários.

Nova berlinda

Na próxima terça-feira, 10, um dos três veteranos encerrará a sua segunda participação no programa. Babu, Sarah e Sol formaram o quarto paredão da semana.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.