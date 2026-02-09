A maldição do Carnaval: os brothers que foram eliminados nesse período

Nos últimos anos, a berlinda decidida na terça-feira de Carnaval ficou marcada por desfechos impactantes, com a saída de participantes de destaque, seja por rejeição expressiva ou por eliminações inesperadas.

Relembre quais foram os últimos participantes a serem eliminados na semana do Carnaval, exceto os da edição 21 e 22, já que o Carnaval foi impactado pela pandemia de Covid-19.

Quem já foi vítima do Paredão de Carnaval?

BBB 18: Ana Paula

Ana Paula foi a terceira eliminada do BBB 18, com 89,95% dos votos, em uma berlinda disputada com Paula e Família Lima.



BBB 19: Isabella Cechi

Isabella foi a 6ª eliminada do BBB 19, na semana que antecedia o Carnaval. A sister foi escolhida para deixar o programa com 63,81% dos votos, em um Paredão contra Alan e Tereza.

BBB 20: Bianca Andrade

Uma das participantes mais emblemáticas do BBB 20 teve uma curta trajetória: Bianca, a Boca Rosa, foi a quarta eliminada do reality, bem na semana do carnaval. A blogueira enfrentou Felipe Prior e Flayslane em um Paredão e saiu com 53,09% dos votos.

BBB 23: Cristian

Cristian foi o 5º eliminado da casa, com 48,32% dos votos, na semana do Carnaval. Ricardo Alface recebeu 40,39% e Fred, 11,29%.

BBB 24: Marcus

Já no BBB 24, Marcus foi o 8º eliminado da edição na semana do Carnaval. O paraense teve 84,86% da média dos votos, diante de Davi, que teve 12,07% e Isabelle 3,07%.

BBB 25: Camilla

Na temporada passada, a eliminação do Carnaval foi também a maior rejeição da temporada: Camilla saiu com 94,67% dos votos após enfrentar um paredão contra Renata e Vilma.

Quem será o eliminado de Carnaval do BBB 26?

O quarto Paredão da edição foi formado entre Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega. O público tem até terça-feira, 10, para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil. Um dos três veteranos será o temido eliminado da semana do Carnaval.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.