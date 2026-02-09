BBB 26: Babu, Sol e Sarah estão no 4º Paredão da temporada

O 4º Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 8 de fevereiro. O Líder Jonas indicou Babu Santana, que contragolpeou e chamou Sarah Andrade para o Paredão. A casa votou em Sol Vega, que foi para a berlinda com 10 votos. Samira já estava emparedada, indicada por Juliano Floss e Sol Vega pela dinâmica do "Duelo de Risco".

Estavam imunes a Líder e Edilson, imunizada pelo anjo Alberto Cowboy.

Justificativa do Líder

O Líder Jonas justificou o voto em Babu por conta da dinâmica da semana anterior, em que Babu o indicou ao Paredão. Babu teve direito a um contragolpe e puxou Sarah Andrade.

Veja o momento:

Votos da casa

Solange Couto votou em Sol Vega ;

votou em ; Alberto Cowboy votou em Solange Couto ;

votou em ; Sarah Andrade votou em Solange Couto ;

votou em ; Sol Vega votou em Solange Couto ;

votou em ; Ana Paula Renault votou em Sol Vega ;

votou em ; Edilson votou em Solange Couto ;

votou em ; Gabriela votou em Solange Couto ;

votou em ; Jordana votou em Solange Couto ;

votou em ; Babu Santana votou em Sol Vega ;

votou em ; Milena votou em Sol Vega ;

votou em ; Juliano votou em Sol Vega ;

votou em ; Marciele votou em Solange Couto ;

votou em ; Leandro votou em Sol Vega ;

votou em ; Chaiany votou em Sol Vega ;

votou em ; Maxiane votou em Solange Couto ;

votou em ; Marcelo votou em Sol Vega ;

votou em ; Samira votou em Sol Vega ;

votou em ; Breno votou em Sol Vega.

Sol Vega foi a mais votada, com 10 indicações.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Samira, Sarah Andrade e Sol Vega. A dinâmica consistiu em três etapas nas quais as emparedadas tinham que escolher os números certos dos totens para avançar para as próximas fases. Samira levou a melhor e escapou da berlinda.

Paredão

O terceiro Paredão da edição foi formado entre Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.