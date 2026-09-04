Ibovespa fecha estável mas sobe 5,4% na semana, a maior alta semanal desde janeiro

O Ibovespa terminou a sexta-feira, 4, praticamente estável, após um pregão volátil marcado pelo payroll dos Estados Unidos e pela repercussão do cenário eleitoral brasileiro. O principal índice da B3 registrou ligeira queda de 0,02%, aos 185.147,15 pontos, depois de oscilar entre a mínima de 183.251,93 e a máxima de 186.544,81 pontos.O volume financeiro negociado pelo índice somou R$ 17,7 bilhões, enquanto o giro total da B3 ficou em R$ 24,6 bilhões.

Na semana, contudo, o Ibovespa acumulou alta de 5,40%, o melhor desempenho semanal desde 23 de janeiro, quando avançou 8,53%.

O movimento desta sexta foi marcado por uma reação inicial negativa ao payroll, que mostrou um mercado de trabalho americano mais forte do que o esperado e elevou as apostas em juros mais altos pelo Federal Reserve (Fed). Ao longo do pregão, porém, o índice absorveu a pressão externa e recuperou terreno, com o ambiente político doméstico voltando a pesar sobre as decisões dos investidores.

Para Nicolas Gass, chefe de alocação de investimentos e sócio da GT Capital, o payroll chegou a provocar uma queda mais forte do Ibovespa, mas o movimento foi posteriormente revertido por um fator considerado mais relevante pelo mercado: a política.

A pesquisa Datafolha divulgada na noite de quinta-feira, 3, mostrou o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 46% das intenções de voto contra 44% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno. A aprovação do governo também caiu de 47% para 45%, enquanto a desaprovação subiu para 51%.

“Não chegou a ser ausência de reação ao payroll, foi mais uma reação absorvida e revertida por um driver, um fator um pouquinho mais forte que acaba sendo a questão política”, afirmou Gass.

Segundo o analista, o cenário eleitoral contribuiu para comprimir o prêmio de risco de ativos como estatais e bancos, além de provocar uma inversão na curva de juros futuros. “É o mesmo trade eleitoral que sustenta a bolsa, comprimindo prêmio de risco na parte média e longa da curva”, disse.

O estrategista da GT Capital também destacou que o movimento ocorreu com fluxo estrangeiro positivo, mas em uma sessão de liquidez reduzida. O volume projetado ficou em torno de R$ 14 bilhões, cerca de 14% abaixo da média dos últimos 50 pregões, de aproximadamente R$ 17 bilhões.

Entre as principais ações do índice, Petrobras recuou pelo segundo dia consecutivo, acompanhando a perda de força do petróleo ao longo do pregão. Petrobras (PETR3) caiu 1,08% e Petrobras (PETR4) caiu 0,95%.

Vale (VALE3) subiu 0,22%, mesmo com a alta de 1,04% do minério de ferro. Entre os bancos, Itaú Unibanco (ITUB4) ficou estável, enquanto BTG Pactual (BPAC11) subiu 0,73%, Bradesco (BBDC4) subiu 0,62%, Banco do Brasil (BBAS3) subiu 0,31% e Santander Brasil (SANB11) caiu 0,03%.

Na ponta positiva, Minerva (BEEF3) subiu 4,22%, Magazine Luiza (MGLU3) subiu 4,14% e Azzas (AZZA3) subiu 3,57%. Entre as maiores quedas, Brava Energia (BRAV3) caiu 4,18%, Natura (NATU3) caiu 3,80% e MBRF (MBRF3) caiu 3,70%.

As ações da Brava foram pressionadas pela divulgação de uma produção de petróleo em agosto abaixo das expectativas. Já a Embraer avançou após a companhia fechar um acordo para a venda de oito aeronaves a empresas japonesas.

Payroll muda o humor dos mercados

O mercado de trabalho americano surpreendeu em agosto, com os Estados Unidos criando 162 mil vagas fora do setor agrícola, quase três vezes as 55 mil esperadas pelos analistas. A taxa de desemprego permaneceu em 4,1%, em linha com o consenso, enquanto os dados de junho e julho foram revisados para cima.

O resultado reacendeu as apostas de uma postura mais dura do Federal Reserve e pressionou os ativos de risco no início do pregão. A leitura mais forte do mercado de trabalho também levou à alta dos rendimentos dos Treasuries e fortaleceu o dólar.

Apesar disso, o impacto sobre o Ibovespa foi limitado em comparação com o observado em Wall Street. Para Gass, uma das razões é a composição do índice brasileiro, com menor participação de empresas de tecnologia.

“O Ibovespa não tem muitas empresas de tecnologia que acabam fazendo preço no índice. Então, aquele payroll mais forte, que leva a uma Treasury mais alta, um juro também americano mais alto, que também leva a um múltiplo comprimido, acaba pegando bastante a Nasdaq, mas não tanto o Ibovespa”, explicou.

Na avaliação dele, o payroll chega ao mercado brasileiro principalmente pelos canais do dólar e das commodities. Nesta sexta-feira, porém, esses efeitos acabaram sendo compensados pelo movimento doméstico ligado às eleições.

Dólar sobe, mas acumula queda na semana

O dólar à vista subiu 0,50% nesta sexta-feira, a R$ 5,1300, depois de oscilar entre R$ 5,1012 e R$ 5,1422. Na semana, entretanto, a moeda americana acumulou queda de 1,27%.

Para Gass, o avanço do dólar no dia refletiu principalmente o ambiente externo, com a valorização do índice DXY após o payroll. Já a queda dos juros futuros teve como principal componente o cenário doméstico.

“A curva abriu em alta acompanhando as Treasuries e depois virou e passou a recuar. O que mudou entre uma coisa e outra não foi nada de macro, foi justamente a digestão do Datafolha”, afirmou.

Petróleo acumula ganho de quase 10% na semana

Os contratos futuros de petróleo tiveram alta nesta sexta-feira, 4, com os investidores acompanhando os desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Foram relatados ataques, ainda não confirmados, contra alvos americanos na Jordânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que, se algo der errado, pretende atingir novamente o Irã “com força”.

Segundo Trump, vários navios foram retirados do Estreito de Ormuz na noite anterior e “muito petróleo” está escoando pela passagem. Em outra frente, os Estados Unidos anunciaram sanções contra entidades turcas por ligações com o Irã.

No fechamento, o Brent para novembro subiu 0,8%, a US$ 96,28 por barril, na ICE. O WTI para outubro avançou 0,20%, a US$ 91,48 por barril, na Nymex. Na semana, o Brent acumulou alta de 9,3%, enquanto o WTI subiu 9,7%.

Apesar da alta semanal do petróleo, Petrobras encerrou o pregão em queda, com os investidores também incorporando o movimento do Brent ao longo da sessão.

Bolsas de Nova York recuam

As bolsas de Nova York terminaram a sexta-feira em queda, pressionadas pelo payroll mais forte que o esperado, que elevou a percepção de que o Federal Reserve pode manter os juros americanos em níveis elevados por mais tempo.

O Dow Jones caiu 0,51%, para 53.414,25 pontos. O S&P500 recuou 0,38%, para 7.718,60 pontos. E o Nasdaq perdeu 0,29%, para 26.506,99 pontos. Na semana, os índices acumularam baixa de 0,27% e altas de 0,09% e 0,40%, respectivamente.

O dado de emprego aumentou os rendimentos dos Treasuries e fortaleceu o dólar, reduzindo o apetite por ativos de risco. O movimento foi mais intenso em empresas de tecnologia, justamente o segmento mais sensível à trajetória dos juros e dos múltiplos.