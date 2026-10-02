Pabllo Vittar mira público global com 'Lost in Lust', álbum com músicas em inglês e espanhol

Pabllo Vittar inicia uma nova fase da carreira com o lançamento de "Lost in Lust", seu sétimo álbum de estúdio. O projeto chegou às plataformas musicais nesta quinta-feira, 1º, com 12 faixas cantadas em inglês e espanhol. O disco foi pensado para ampliar a presença da artista no mercado internacional.

O álbum combina pop, música eletrônica e elementos da música brasileira. A proposta nasceu durante o período em que Pabllo se dedicou ao Club Vittar, seu projeto como DJ, e ganhou forma enquanto ela se preparava para abrir o show de Lady Gaga em Copacabana, em 2025.

O que significa 'Lost in Lust'?

O título pode ser traduzido como "perdido na luxúria" ou "perdida no desejo". Para Pabllo, a expressão representa os sentimentos explorados ao longo do álbum, que passa por desejo, excesso, intimidade, ansiedade, fantasias e relações marcadas pela entrega ao prazer.

"Queria que o nome do álbum fosse composto por duas palavras e que definisse o que eu sinto quando escuto todas as faixas em sequência. A luxúria é um mundo de pressões constantes sobre nós mesmos e os nossos corpos. Ela faz a gente se perder entre os nossos próprios sentimentos, na ansiedade, em promessas, em amores falsos e muitas vezes no nosso próprio refúgio", definiu Vittar, em entrevista à Billboard Brasil.

A artista também relaciona o conceito à própria música eletrônica. A atmosfera de pista ajuda a construir o universo do disco, que transita entre momentos mais dramáticos e faixas voltadas para a dança.

Por que Pabllo canta em inglês e espanhol?

"Lost in Lust" é o primeiro álbum de Pabllo Vittar desenvolvido com foco direto no mercado internacional. A escolha dos idiomas acompanha a intenção de alcançar ouvintes de diferentes países, especialmente na Europa, na Ásia e em outras regiões onde a cantora já vem se apresentando.

Pabllo já levou o Club Vittar e outros shows para públicos internacionais. Durante a criação do novo disco, ela também utilizou essas apresentações como uma espécie de laboratório para testar músicas e observar a reação do público antes do lançamento.

Mesmo com a estratégia internacional, "Lost in Lust" mantém referências brasileiras na sonoridade eletrônica do projeto, como a canção que encerra o álbum, "CARNAVAL", que retoma um dos elementos mais marcantes da cultura brasileira dentro da proposta do disco.

Um álbum inspirado na pista de dança

Segundo a Billboard Brasil, a experiência de Pabllo como DJ teve papel importante na construção do disco. Durante o Club Vittar, a cantora passou a experimentar referências eletrônicas e alternativas que ajudaram a definir o som do novo trabalho.

Madonna aparece como uma das principais referências de "Lost in Lust". Para a Folha de S. Paulo, Pabllo Vittar contou que se inspirou na trajetória da cantora para construir a sonoridade do álbum, que aposta em uma música eletrônica com elementos industriais e voltada para as pistas de dança. "É parecido com o que a mãezinha já fez", resumiu.

A relação também aparece em "Friends With...", faixa em que Pabllo transforma sua amizade com Madonna em música.

Tracklist de 'Lost in Lust'

Confira o tracklist do álbum, que é composto por 12 faixas: