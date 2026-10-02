São Paulo x Santos: quem ganhou mais no confronto entre os times

RESUMO | São Paulo e Santos medem forças nesta sexta-feira (2), às 20h, no estádio do Morumbis, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, reeditando um dos maiores clássicos do futebol nacional com amplo equilíbrio histórico e forte peso na tabela.

O futebol paulista e nacional vivencia mais um capítulo de sua história nesta sexta-feira, 2. São Paulo e Santos entram em campo às 20h, no estádio do Morumbis, para disputar a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Considerando todas as competições oficiais e amistosas ao longo dos anos, as duas equipes já se enfrentaram 297 vezes. O retrospecto geral aponta vantagem para o Tricolor do Morumbi: são 126 vitórias do São Paulo (42%), contra 98 triunfos do Santos (33%), além de 73 empates (25%). Jogando como mandante, o São Paulo construiu uma hegemonia em seus domínios, vencendo 86 dos 145 jogos disputados em sua casa, enquanto o Peixe faturou 31 triunfos na capital. Por outro lado, na Vila Belmiro, o Santos impõe sua força, acumulando 67 vitórias em 152 partidas diante do rival.

O histórico e o peso do confronto no Brasileirão

Quando o recorte se restringe exclusivamente à disputa do Campeonato Brasileiro, a paridade ganha contornos mais acirrados, embora o São Paulo mantenha vantagem estatística geral no torneio nacional.

No histórico acumulado pela principal competição do país, foram realizados 76 jogos entre os clubes:

Vitórias do São Paulo: 32 (42%)

32 (42%) Vitórias do Santos: 28 (37%)

28 (37%) Empates: 16 (21%)

Analisando o fator local dentro do Brasileirão, a força de mandante se faz notar de forma evidente:

Com o São Paulo jogando em casa: Em 35 partidas disputadas, o Tricolor venceu 66% dos duelos (23 vitórias), contra apenas 9 empates e 9 triunfos do Santos (26%).

Em 35 partidas disputadas, o Tricolor venceu 66% dos duelos (23 vitórias), contra apenas 9 empates e 9 triunfos do Santos (26%). Com o Santos jogando em casa: Em 41 partidas na Vila Belmiro ou redutos santistas, o Peixe dominou com 19 vitórias (46%), registrando 13 empates e 9 derrotas para o rival da capital (22%).

O último encontro entre as equipes pelo torneio nacional ocorreu no primeiro turno desta edição de 2026, na 2ª rodada, disputada em 4 de fevereiro na Vila Belmiro, terminando em igualdade: Santos 1x1 São Paulo, sob a arbitragem de Anderson Daronco.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar todos os lances do clássico desta sexta-feira, 2, diretamente do Estádio do Morumbis, a transmissão ao vivo será realizada pelo Sportv e Premiere.

Qual é o histórico geral de confrontos entre São Paulo e Santos?

Em 297 jogos oficiais e gerais, o São Paulo soma 126 vitórias contra 98 do Santos, além de 73 empates.

Como está o retrospecto no Campeonato Brasileiro?

No Brasileirão, foram 76 partidas, com 32 vitórias do São Paulo, 28 do Santos e 16 empates.

Onde será disputado o jogo desta sexta-feira, 2?

A partida da 21ª rodada do Brasileirão 2026 ocorrerá no estádio do Morumbis, em São Paulo, às 20h.

Como terminou o último jogo entre as equipes?

O duelo mais recente ocorreu em fevereiro de 2026, na 2ª rodada do Brasileirão, terminando empatado em 1 a 1 na Vila Belmiro.