Festival do Rio 2026: quais filmes assistir e como comprar ingressos?

A 28ª edição do Festival do Rio começou nesta quinta-feira, 1º, e segue até o dia 11 com mais de 350 filmes, entre longas, curtas e séries nacionais e internacionais. A programação ocupa salas de cinema e espaços culturais do Rio de Janeiro e de Niterói.

Para conferir a programação completa, o Festival do Rio disponibilizou uma revista com toda a organização. Para acessar, clique aqui.

Festival traz filmes premiados em Cannes, Veneza e Berlim

A programação internacional reúne mais de 100 filmes exibidos ou premiados em festivais como Cannes, Berlim, Veneza, Toronto, San Sebastián e Sundance.

Entre os títulos estão "Um Homem do Seu Tempo", vencedor do prêmio de roteiro em Cannes, e "Para Sempre Seu Animal Materno", que rendeu o prêmio de atriz na mostra Um Certo Olhar.

Também entram na programação "Sheep in the Box", novo filme de Hirokazu Kore-eda, "I Want Your Sex", de Gregg Araki, e "Contos Paralelos", de Asghar Farhadi.

De Veneza, o festival apresenta "Dau", vencedor do prêmio de direção, "Cavalo Selvagem Nove", vencedor do prêmio de ator, e "Ink", de Danny Boyle.

Já a seleção de Berlim inclui "Cartas Amarelas", vencedor do Urso de Ouro, "Rainha ao Mar", vencedor do prêmio do júri, e "Todo Mundo Curte Bill Evans", premiado pela direção.

'Fernanda' homenageia Fernanda Montenegro

Um dos filmes brasileiros mais esperados do festival é "Fernanda", documentário dirigido por Pedro Waddington sobre a trajetória de Fernanda Montenegro.

A produção percorre mais de oito décadas da carreira da atriz e combina registros profissionais e familiares. A sessão está marcada para 8 de outubro, no Cine Odeon, com possibilidade de participação da própria Fernanda Montenegro.

A Première Brasil também reúne documentários sobre outras figuras da cultura brasileira, como Elza Soares, Ney Matogrosso, Vera Valdez, Cláudio Marzo e Belchior.

Filmes com temática LGBTQIA+ ganham espaço

A temática LGBTQIA+ ocupa um espaço relevante na edição deste ano. Entre os filmes internacionais estão "Covarde", de Lukas Dhont, "Rose", de Markus Schleinzer, "The Man I Love", de Ira Sachs, "A Educação de Jane Cumming", de Sophie Heldman, e "Leviticus", de Adrian Chiarella.

O cinema brasileiro também aparece com "A Margem do Rio", "LONDON" e "Consolo".

A edição presta ainda homenagem ao cineasta alemão Rosa von Praunheim, um dos nomes associados à história do cinema queer, com uma retrospectiva que inclui títulos como "Não É o Homossexual que É Perverso, Mas a Situação em que Ele Vive" e "O Einstein do Sexo".

O encerramento do festival fica por conta de "Club Kid", de Jordan Firstman, que terá suas primeiras sessões no Brasil durante o evento.

Principais filmes brasileiros do Festival do Rio 2026

A Première Brasil reúne mais de 100 produções brasileiras na edição de 2026, entre longas, curtas, documentários e séries. A seleção foi feita a partir de quase 1.500 filmes inscritos e inclui estreias mundiais e nacionais.

Entre os principais destaques estão:

"Diário do Fogo" , de Maju de Paiva e Bernardo Florim;

, de Maju de Paiva e Bernardo Florim; "Funk" , de Aly Muritiba;

, de Aly Muritiba; "LONDON" , de Victor Di Marco e Márcio Picoli;

, de Victor Di Marco e Márcio Picoli; "A Margem do Rio" , de Enock Carvalho e Matheus Farias;

, de Enock Carvalho e Matheus Farias; "Maria de Maria" , de Luiza Shelling Tubaldini;

, de Luiza Shelling Tubaldini; "Oceânico" , de Guilherme Coelho;

, de Guilherme Coelho; "A Professora de Francês" , de Ricardo Alves Jr.;

, de Ricardo Alves Jr.; "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martins.

Como comprar ingressos para o Festival do Rio 2026?

A venda de ingressos avulsos começou em 30 de setembro, às 14h. As entradas podem ser compradas pelo site do Festival do Rio, pelo site ou aplicativo da Ingresso.com e nas bilheterias dos cinemas participantes.

No Cine Odeon, a venda presencial começou em 2 de outubro.

No dia de cada sessão, 10% dos ingressos de cada filme ficam reservados para venda presencial na bilheteria do cinema. As bilheterias abrem uma hora antes da primeira sessão do dia e permitem a compra para as demais sessões daquela data.

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos avulsos custam R$ 32 na inteira e R$ 16 na meia-entrada, com taxa adicional nas compras online.

O Cine Odeon também possui sessões a preço popular, com ingressos a R$ 10. Os valores podem variar em sessões com promoções específicas dos cinemas ou benefícios de patrocinadores.

Quem pretende assistir a vários filmes pode optar pelos pacotes vendidos pela Ingresso.com. O pacote com quatro ingressos custa R$ 52, enquanto o de oito ingressos custa R$ 96, ambos acrescidos de taxa de 10%.