Coldplay anuncia sexto show extra em São Paulo após alta demanda

O Coldplay anunciou nesta quarta-feira, 1º, o sexto show extra em São Paulo, no dia 22 de outubro. A banda já tinha cinco datas esgotadas no Allianz Parque, nos dias 15, 16, 18, 19 e 21 de outubro e terá a sexta apresentação na cidade. O anúncio da nova data dois dias após a confirmação de um quinto show. no Brasil em 21 de outubro.

A banda liderada por Chris Martin quebrou o recorde que pertencia à dupla Sandy & Junior, ao marcar a maior quantidade de shows de uma mesma turnê no estádio.

Nos dias 11 e 12 de outubro a banda de Chris Martin toca no Rio de Janeiro, além de estarem como atração principal do Rock in Rio no dia 10 de setembro. As nove apresentações da banda em São Paulo e no Rio fazem parte da turnê Music Of The Spheres, do último álbum lançado em outubro do ano passado. Além da apresentação da banda britânica, a cantora H.E.R. também deve marcar presença nos shows.

A venda para o público geral irá abrir nesta sexta-feira, 3, às 10h no site oficial e às 11h nas bilheterias oficiais. A pré-venda para clientes Elo abre a partir de quinta-feira, 2.

Onde comprar ingresso para o show do Coldplay em São Paulo

Eles estarão disponíveis online e nas bilheterias oficiais e no Estádio do Morumbi, em São Paulo. No canal online, a venda será realizada no site da Eventim.

Ao todo, mais de 3,2 milhões de ingressos já foram vendidos para a turnê. No Brasil, em 2022, a banda fará, ao todo, nove shows — incluindo o Rock in Rio.

Preços dos ingressos para o Show do Coldplay em São Paulo

Pista premium - Inteira R$ 980,00 - Meia R$ 490,00

Cadeira inferior - Inteira R$ 750,00 - Meia R$ 375,00

Pista - Inteira R$590,00 - Meia R$ 295,00

Cadeira superior - Inteira R$ 490,00 - Meia R$ 245,00

Datas da turnê do Coldplay no Brasil

10/09: Rock in Rio – Rio de Janeiro

11/10: Estádio Nilton Santos – Rio de Janeiro

12/10: Estádio Nilton Santos – Rio de Janeiro

15/10: Allianz Parque – São Paulo

16/10: Allianz Parque – São Paulo

18/10: Allianz Parque – São Paulo

19/10: Allianz Parque – São Paulo

21/10: Allianz Parque – São Paulo

22/10: Allianz Parque – São Paulo

