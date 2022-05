Fondue do Outback: conheça os novos sabores e acompanhamentos

Você já comeu o fondue do Outback? Com a temperatura caindo, o prato volta ao cardápio dos 128 restaurantes no Brasil a partir da próxima segunda-feira, 30, com dois novos sabores: cinco queijos e brigadeiro.

O novo Fondue Outback 5 Queijos é acompanhado de filé-mignon em cubos, pedaços de frango grelhado ao barbecue, camarões empanados, além dos novos Barbecue Ribs, que são pedaços de costela de porco assada e grelhada com barbecue, e do Homemade Golden Potatoes, que são as batatas assadas da casa.

Já a versão doce é feita de um brigadeiro cremoso com granulado. A receita conta com um ingrediente inusitado: páprica. O tempero não é perceptível, mas ressalta o sabor chocolate. Os acompanhamentos são pedaços de Brownie Thunder, morangos e uvas frescas, além de cookies e mini churros crocantes.

As duas opções de fondue são servidas com o tradicional pão australiano da rede.

“Essa é a quarta edição do Fondue Outback, que sempre é um sucesso nos nossos restaurantes. Esse ano, apresentamos receitas totalmente reformuladas e novos sabores, mantendo a qualidade e reforçando a nossa comunicação de frescor à mesa com comida de verdade todos os dias”, explica Renata Lamarco, diretora de Marketing da Bloomin’ Brands, grupo dono do Outback.

Quanto custa o fondue do Outback?

O fondue salgado, que é feito com os queijos ementhal, blue cheese, cheddar, gouda e mozzarella, custa R$ 114,90 no restaurante e R$ 124,90 no delivery. Já a versão doce custa R$ 84,90 no restaurante e R$ 89,90 no delivery.

O combo com os dois sabores juntos pode ser encontrado no restaurante e no delivery por R$ 189,90.

