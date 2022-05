Quadro da Monalisa é atacado por homem disfarçado de senhora

Uma das obras de arte mais famosas do mundo, La Gioconda — conhecida no Brasil como Monalisa — sofreu um ataque de vandalismo neste domingo, 29, no Museu do Louvre, em Paris.

Segundo informações do jornal El País, um homem, disfarçado com uma peruca de uma senhora e usando uma cadeira de rodas, atirou uma torta no quadro diante de uma sala completamente lotada, como de costume.

Os seguranças expulsaram imediatamente a pessoa do museu e funcionários iniciaram a limpeza da sala. Não se sabe a identidade nem a motivação do ataque.

Diversos visitantes publicaram fotos e vídeos do ocorrido nas redes sociais. Protegida por uma placa de cristal, a obra não sofreu danos.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022