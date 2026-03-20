Chuck Norris: os memes que transformaram o ator em lenda atemporal

Chuck Norris: Entenda como a imagem do astro virou símbolo de invencibilidade
Redação Exame
Publicado em 20 de março de 2026 às 12h38.
A morte de Chuck Norris, aos 86 anos, nessa sexta-feira, 20, reacendeu um fenômeno que atravessa gerações: sua transformação em um dos maiores memes da internet. Conhecido por filmes de ação e pela série “Walker, Texas Ranger”, o ator construiu uma imagem de força e invencibilidade que ultrapassou as telas.
Foi justamente essa persona que serviu de base para o humor online. No início dos anos 2000, por conta dos seus personagens que sempre eram fortes e "durões", usuários de fóruns começaram a criar piadas exageradas sobre suas habilidades, se tornando uma diversão comum entre os usuários.
O fenômeno ganhou força por volta de 2005 com o fórum “Fatos de Chuck Norris”, ou em inglês "Chuck Norris Facts". As frases curtas e absurdas viralizaram rapidamente e se tornaram um dos primeiros grandes sucessos globais da cultura de memes.
Entre as mais conhecidas estão “Chuck Norris não faz flexões, ele empurra o mundo para baixo” e “Quando Chuck Norris entra na água, ele não fica molhado, a água é que fica Chuck Norris”. O humor funciona pela hipérbole extrema, transformando o ator em uma figura quase mitológica.
Outro fator decisivo foi o timing. A internet vivia a expansão dos fóruns e redes sociais, e esse tipo de conteúdo simples, replicável e universal encontrou terreno fértil para se espalhar.
A própria carreira de Norris ajudou a sustentar o meme. Lutador profissional e seis vezes campeão mundial de karatê antes de virar ator, ele já carregava uma aura de legitimidade física que reforçava as piadas.
Além disso, o ator nunca combateu diretamente o fenômeno. Em diferentes momentos, demonstrou bom humor com a própria fama na internet, o que ajudou a prolongar a vida útil dos memes.
Com o tempo, o formato evoluiu para imagens, vídeos e montagens, se tornando um dos memes mais duradouros da internet.
Veja o momento em que Chuck Norris lê alguns "Fatos sobre o Chuck Norris" em uma programa de TV.
A morte de Chuck Norris, aos 86 anos, foi confirmada pela família nessa sexta-feira, 20. O ator havia sido internado as pressas no Havaí após uma emergência médica, segundo o TMZ.
Embora não tenham divulgado detalhes, o site revelou que recebeu informações de que o ator estava bem. Em comunicado, também foi destacado que, na última quarta-feira, 18, pouco antes da sua morte, Norris seguia sua rotina normalmente e chegou a treinar na ilha de Kauai.
A causa da morte não foi divulgada.
Veja o comunicado da família sobre a morte do famoso:
É com o coração pesado que nossa família compartilha a repentina partida do nosso amado Chuck Norris ontem de manhã. Embora prefiramos manter as circunstâncias em privado, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz.
Para o mundo, ele foi um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, foi um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família. Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Por meio de seu trabalho, disciplina e gentileza, inspirou milhões ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro na vida de tantas pessoas.
Embora nossos corações estejam partidos, somos profundamente gratos pela vida que ele viveu e pelos momentos inesquecíveis que tivemos a bênção de compartilhar com ele. O amor e o apoio que recebeu dos fãs ao redor do mundo significaram muito para ele, e nossa família é verdadeiramente grata por isso. Para ele, vocês não eram apenas fãs, eram seus amigos.
Sabemos que muitos de vocês souberam de sua recente hospitalização, e somos imensamente gratos pelas orações e pelo apoio enviados a ele. Enquanto lidamos com essa perda, pedimos gentilmente respeito à privacidade da nossa família neste momento.
Obrigada por amá-lo junto conosco.
Com carinho,
Família Norris