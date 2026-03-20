Chuck Norris: os memes que transformaram o ator em lenda atemporal

A morte de Chuck Norris, aos 86 anos, nessa sexta-feira, 20, reacendeu um fenômeno que atravessa gerações: sua transformação em um dos maiores memes da internet. Conhecido por filmes de ação e pela série “Walker, Texas Ranger”, o ator construiu uma imagem de força e invencibilidade que ultrapassou as telas.

Ator de ação virou meme atemporal

Foi justamente essa persona que serviu de base para o humor online. No início dos anos 2000, por conta dos seus personagens que sempre eram fortes e "durões", usuários de fóruns começaram a criar piadas exageradas sobre suas habilidades, se tornando uma diversão comum entre os usuários.

'Fatos de Chuck Norris'

O fenômeno ganhou força por volta de 2005 com o fórum “Fatos de Chuck Norris”, ou em inglês "Chuck Norris Facts". As frases curtas e absurdas viralizaram rapidamente e se tornaram um dos primeiros grandes sucessos globais da cultura de memes.

Entre as mais conhecidas estão “Chuck Norris não faz flexões, ele empurra o mundo para baixo” e “Quando Chuck Norris entra na água, ele não fica molhado, a água é que fica Chuck Norris”. O humor funciona pela hipérbole extrema, transformando o ator em uma figura quase mitológica.

Meme "Fatos de Chuck Norris" publicado na página "Virgula.me"em 2016 (Virgula.me)

Outro fator decisivo foi o timing. A internet vivia a expansão dos fóruns e redes sociais, e esse tipo de conteúdo simples, replicável e universal encontrou terreno fértil para se espalhar.

Meme sobre "Fatos de Chuck Norris" publicado na página "Virgula.me" em 2016

A própria carreira de Norris ajudou a sustentar o meme. Lutador profissional e seis vezes campeão mundial de karatê antes de virar ator, ele já carregava uma aura de legitimidade física que reforçava as piadas.

Meme sobre "Fatos de Chuck Norris" publicado na página "Virgula.me" em 2016 (Virgula.me)

Ator aprovou o meme

Além disso, o ator nunca combateu diretamente o fenômeno. Em diferentes momentos, demonstrou bom humor com a própria fama na internet, o que ajudou a prolongar a vida útil dos memes.

Com o tempo, o formato evoluiu para imagens, vídeos e montagens, se tornando um dos memes mais duradouros da internet.

Veja o momento em que Chuck Norris lê alguns "Fatos sobre o Chuck Norris" em uma programa de TV.

Morte aos 86 anos

A morte de Chuck Norris, aos 86 anos, foi confirmada pela família nessa sexta-feira, 20. O ator havia sido internado as pressas no Havaí após uma emergência médica, segundo o TMZ.

Embora não tenham divulgado detalhes, o site revelou que recebeu informações de que o ator estava bem. Em comunicado, também foi destacado que, na última quarta-feira, 18, pouco antes da sua morte, Norris seguia sua rotina normalmente e chegou a treinar na ilha de Kauai.

A causa da morte não foi divulgada.

Veja o comunicado da família sobre a morte do famoso:

É com o coração pesado que nossa família compartilha a repentina partida do nosso amado Chuck Norris ontem de manhã. Embora prefiramos manter as circunstâncias em privado, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz.