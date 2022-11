CCXP22: Artists’ Valley deste ano terá composição mais diversa dos artistas

A Comic Con Experience no Brasil trará uma edição bem mais diversa neste ano no Artits' Valley — que abriga os quadrinistas e ilustradores. O espaço até mudou de novo para celebrar a diversidade, conforme apontou o cofundador da CCXP e curador, Ivan Costa.

"A área deixou o nome tradicionalmente usado em outros eventos — Artists' Alley (beco) — para adotar o nome Artists' Valley (vale), que traduz melhor a importância e a grandeza dessa área que é o coração da CCXP e que é uma plataforma importante para quadrinistas brasileiros", destaca.

Na edição, que acontece nos dias 1º a 4 de dezembro, o espaço contará com 38% dos 484 artistas pertencentes à comunidade LGBT, o que corresponde a 165 pessoas. Do grupo principal, 32% também se declarou negro, pardo ou indígena. Haverá 58 artistas classificados como transgêneros, não binários, gender-fluid, agênero ou travestis e 144 mulheres (contando cis e transgêneros).

O meio das artes visuais voltados para a cultura geek/nerd sempre enfrentou o gargalo de ter um destaque muito mais forte ao trabalho de homens brancos e heterossexuais, com pouca diversidade. Mas isso está mudando: o cenário das histórias em quadrinhos, ao longo da última década, cresce tão forte quanto o de artistas mulheres, LGBTQIAPN+, negros, pardos e indígenas.

E a CCXP22 está mais atenta à pauta. "O Artists’ Valley by Chiaroscuro Studios é um espaço apaixonante para quem vai ao evento porque conecta e aproxima artistas e fãs. É também um espaço marcado pela diversidade e pela representatividade. Temos mais de 110 artistas fora do Sudeste, com destaque para 47 do Norte e Nordeste. Nesse retorno ao evento presencial, procuramos manter a visibilidade e oportunidade necessária aos artistas presentes visando fortalecer o cenário dos quadrinhos e principalmente na captação de novos leitores", finaliza Ivan Costa.

Artistas confirmados e temática de trabalho

O Artists' Valley já anunciou mesas dos artistas: Mark Waid, Jim Starlin, Fabien Toulmé, Aimée de Jongh, Laerte, Germana Viana, Julian Totino Tedesco, Jim Cheung, Marcello Quintanilha, André Dahmer, Quinho, Ilustralu, Dan Mora, Vitor Cafaggi, Lucas Werneck, Tony Harris, Olivier Coipel e muitos outros.

A lista completa de artistas confirmados para o evento está aqui.

As temáticas das obras à venda no Artists' Valley deste ano com maior destaque são: independente/alternativa (14,5%), fantasia (10,8%), aventura (9,1%), LGBTQIAPN+ (5,7%) e super-heróis (3,6%).

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1º de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

Os ingressos para a feira estão acabando e alguns dos dias já estão esgotados. A partir do dia 1º de novembro, a CCXP abre o terceiro lote de ingressos.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na zona norte da capital paulista.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Alguns dos grandes nomes confirmados são Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer) e Vitão (cantor).

