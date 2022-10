CCXP22: estúdio de Mauricio de Sousa tem painel confirmado

Um dos parceiros mais antigos do maior festival de cultura pop no Brasil, a Mauricio de Sousa Produções estará de volta na CCXP 2022. Mantendo a tradição desde 2015, o estúdio promete trazer conteúdos de todas as suas áreas no evento que acontece entre 1 e 4 de dezembro.

Em sua primeira edição participando da CCXP, em 2015, a MSP anunciou de forma exclusiva a produção do filme 'Laços', o primeiro da trilogia dirigida por Daniel Rezende, que levou ao cinema a famosa HQ da Turma da Mônica em formato de filme. Em 2016, o público pode conhecer, em carne e osso, o cachorrinho que seria usado como 'Floquinho' no filme oficial produzido pelo estúdio.

Na edição especial da CCXP Tour Nordeste, que aconteceu em 2017, o homenageado do evento foi o criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa, e ainda contou com o anúncio do desenho 'Bairro do Limoeiro', transmitido em 2018. Já na edição do evento, em dezembro, o estúdio mostrou as primeiras fotos oficiais do 'Turma da Mônica: Laços', além de divulgar as HQS com o selo Graphic MSP, lançado na época.

Em 2018, a MSP anunciou parcerias exclusivas com a DC Comics, em um projeto da Turma da Mônica e a Liga da Justiça e com a HBO, para uma série animada do 'Astronauta', personagem que faz parte das criações de Mauricio. Em 2019, durante aquela que seria o último evento presencial antes da pandemia, o estúdio anunciou pela primeira vez a continuação o mundo cinematográfico da Turma, com o filme 'Turma da Mônica: Lições'

Durante a segunda edição da CCXP Worlds, versão virtual do evento devido a pandemia, o estúdio contou com a participação da Mônica Sousa, filha do cartunista, que assumiu o comando da atração e realizou uma entrevista com o pai, onde foi apresentado o lançamento da coleção especial do personagem Horácio, com histórias escritas há mais de 20 anos. O diretor Daniel Rezende trouxe novidades sobre o filme ‘Turma da Mônica – Lições’ e o primeiro minuto foi exibido com exclusividade para os fãs da personagem.

