CCXP22: assinantes do Cinemark Club terão descontos, itens autografados e filas exclusivas

Patrocinadora do festival desde 2015, a Cinemark anuncia seu retorno à CCXP22, maior evento geek do Brasil que acontece entre 1 e 4 de dezembro, no São Paulo Expo.

Desta vez, a rede exibidora leva para o evento o Cinemark Club, seu programa de assinatura de cinema. Ele será um importante “passaporte” para o público que é membro ter mais vantagens - tanto financeiras como de experiências - durante a CCXP.

A marca também dará o nome ao principal auditório do evento, que passa a se chamar Palco Thunder by Cinemark Club. O espaço conta com 5 mil m², mais de 3 mil lugares e é considerado o local mais disputado de toda a feira, já que é onde os grandes estúdios, publishers e players do entretenimento mundial apresentam seus conteúdos inéditos, além da participação de estrelas brasileiras e internacionais.

Por lá, a Cinemark contará com uma estrutura completa de dois snack bars gigantes que não terão só a pipoca tradicional: nuggets, hot dog, batata frita, pizza e outros itens estarão disponíveis para venda. A marca também terá carrinhos espalhados pelo pavilhão.

O que é o Cinemark Club?

O Cinemark Club é um programa de assinatura de cinema que garante ao assinante dois ingressos por mês, válidos para qualquer dia da semana, e que podem ser acumulados por até 3 meses.

Além disso, os clientes acumulam dois pontos, a cada R$ 1 em compras, para trocar por produtos ou garantir descontos. O valor da assinatura é de R$ 29,90 por mês e a adesão pode ser feita pelo site ou app da Cinemark.

Cinemark Club na CCXP

Além de benefícios que irão tornar única a experiência para os membros do programa, como filas exclusivas e itens autografados, os assinantes poderão economizar ao ter acesso à descontos exclusivos, como 20% off em produtos Cinemark no momento da compra, além de outras vantagens com marcas parceiras presentes no evento.

Ainda para membros, a Cinemark promoverá o sorteio de 400 ingressos para a CCXP. A promoção tem início em 3 de novembro no Instagram da Cinemark e os ganhadores serão revelados no dia 21 de novembro.

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

Os ingressos para a feira estão acabando e alguns dos dias já estão esgotados. A partir do dia 1 de novembro, a CCXP abre o terceiro lote de ingressos.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Alguns dos grandes nomes confirmados são Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer) e Vitão (cantor).

