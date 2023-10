CCXP terá edição no México em 2024; veja o que esperar

A CCXP vai chegar ao México! A Omelete Company anuncia a sua mais recente expansão internacional com a CCXP MX, prevista para 2024. A primeira edição está marcada para acontecer entre os dias 3 e 5 de maio, no Centro Citibanamex, localizado no Hipódromo de Las Américas, na Cidade do México.

O evento é fruto de uma parceria com a OCESA, empresa mexicana especializada na promoção de shows, espetáculos e concertos musicais, pertencente ao grupo operacional da ‘Ticketmaster Mexico’ e da ‘Live Nation’.

Como será a CCXP México?

O espaço destinado à edição mexicana terá 35 mil metros quadrados (m²) e expectativa de receber mais de 90 mil pessoas.

Áreas clássicas e já conhecidas do público brasileiro estão confirmadas para a nova edição em território internacional. Os fãs locais vão conhecer os diferentes significados de épico com o Thunder Stage (Palco Thunder), Cosplay Universe (Universo Cosplay), Artists’ Valley, Creators Stage (Palco Creators), Game Arena e Omelete Stage (Palco Omelete).

O evento também conta já tradicional com a Spoiler Night, que será realizada no dia 2 de maio com abertura exclusiva para imprensa, convidados e parceiros conferirem em primeira mão todos os detalhes.

Parcerias e Anúncios

Em coletiva realizada na noite de 10 de outubro no Hipódromo de Las Américas, além da apresentação do evento e dos espaços proprietários, a organização oficializou dois patrocinadores. Citibanamex, o banco nacional do México, adquiriu a cota ‘apresenta’ enquanto a marca de cerveja ‘Dos Equis’, do grupo Heineken, foi apresentada como patrocinadora do Omelete Stage.

Artists’ Valley

Uma das maiores e mais amadas áreas na CCXP no Brasil é o Artists’ Valley. Com mais de 500 quadrinistas, o espaço é tido como o coração do evento. Para a primeira edição em solo mexicano, a organização da CCXP MX está planejando um espaço com mais de 100 mesas, com capacidade para receber mais de 220 artistas.

Informações sobre inscrições serão divulgadas futuramente no site do evento.

Na apresentação do evento também foram confirmados cinco grandes quadrinistas:

Enid Balám (@enidbalam) - Quadrinista mexicano que contribui com produções da Marvel Comics como ‘ Novos Mutantes’, ‘Spider-Gwen’ e ‘Hawkeye: Kate Bishop’ .

(@enidbalam) - Quadrinista mexicano que contribui com produções da Marvel Comics como ‘ e . Humberto Ramos (@ramosland) - é quadrinista, desenhista, designer gráfico e mora na Cidade do México. É conhecido por sua extensa contribuição para diversas editoras como DC Comics, Marvel, Milestone Media e Cliffhanger Productions.

(@ramosland) - é quadrinista, desenhista, designer gráfico e mora na Cidade do México. É conhecido por sua extensa contribuição para diversas editoras como DC Comics, Marvel, Milestone Media e Cliffhanger Productions. Ivan Reis (@ivanreisart) - Quadrinista brasileiro considerado uma das lendas da produção de quadrinhos mundial, sendo um dos restritos artistas exclusivos da DC Comics há quase 20 anos.

(@ivanreisart) - Quadrinista brasileiro considerado uma das lendas da produção de quadrinhos mundial, sendo um dos restritos artistas exclusivos da DC Comics há quase 20 anos. Jorge Molina (@jorge_molinam) - Mexicano, o artista tem inúmeros trabalhos para a Marvel Comics e DC Comics, trabalhando em capas de edições como ‘Capitã Marvel’, ‘Ultraman’ e ‘Aves de Rapina’ .

(@jorge_molinam) - Mexicano, o artista tem inúmeros trabalhos para a Marvel Comics e DC Comics, trabalhando em capas de edições como e . Rafael Grampá (@rafael_grampa) - O brasileiro Rafael Grampá acumula diversos feitos em sua carreira, incluindo um Prêmio Eisner. Suas obras mais recentes são ‘Batman — Gárgula de Gotham’ e ‘BRZRKR’, projeto realizado em conjunto com o ator Keanu Reeves.

Inovação como força motriz

Vale lembrar que a CCXP MX não é a única experiência fora do território brasileiro. Em foi realizada a CCXP Cologne, na cidade de Colônia, na Alemanha. O evento reuniu mais de 40 mil fãs entre os dias 27 e 29 de julho daquele ano, reunindo nomes como Brian Azzarello, Ben Barnes, Nikolaj Coster-Waldau, Mike Deodato, David Finch, Meredith Finch, Zachary Levi e David Lloyd.

Durante os anos da pandemia de COVID-19, na impossibilidade de realizar o evento de forma presencial, surge a CCXP Worlds em ambiente digital, reunindo fãs de todo o mundo para experiências imersivas e conteúdos inéditos. Sob o selo, a marca alcançou em dois anos uma audiência de mais de 7.5 milhões de usuários, distribuídos em 139 países.