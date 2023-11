Às vésperas da CCXP, Omelete Company anuncia a aquisição da startup Chippu

Uma semana antes de embarcar na 10ª edição da CCXP (Comic Con Experience), a Omelete Company anunciou mais una aquisição que deve mudar os rumos do entretenimento no Brasil: a empresa fará a incorporação do Chippu, plataforma de streaming que faz a curadoria de conteúdo entre filmes e séries por meio de inteligência artificial e humana, como sua mais nova unidade de negócios. A notícia foi revelada com exclusividade à EXAME.

O valor da transação não foi revelado, mas o tipo de parceria será constituído por meio de sociedade. Hoje, o Chippu contabiliza mais de 1,5 milhão de usuários ativos em 2023 e tem cerca de 260 mil downloads. São mais de três milhões de dicas e quase um milhão avaliações de filmes e séries realizadas pela comunidade, que agora incorporam o ecossistema da Omelete Company — já composto por The Enemy, Gaules, Baiano, BIG e CCXP.

A empresa fundadora da CCXP, com a aquisição, também aumenta seu alcance. Com o Chippu, a Omelete Company deve atingir mais 20 milhões de pessoas, e a base de dados da plataforma de conteúdo vai auxiliar nesse processo, com uso de curadoria feita por inteligência artificial e humana.

"A Omelete Company é uma holding de entretenimento, então a gente fala que nós somos uma comunity drive-in company: basicamente uma empresa de comunidade. E a aquisição do Chippu agora vem para complementar isso, crescê-la", explica Fábio Reis, CMCO da empresa. "Faz parte do nosso projeto de expansão da marca, mas é estratégico demais do nosso lado para ter acesso à base de dados e a um algoritmo de inteligência artificial muito bem construído que soma para os nossos eventos".

O que muda no Omelete e na CCXP com a aquisição do Chippu?

A nova unidade de negócio fica sob o comando de Fábio Reis, CMCO da Omelete Company, e conta com a gestão editorial de Jorge Corrêa. Os sócios fundadores da Chippu, Thiago Romariz e Luigi Pedroni, permanecerão engajados na participação no negócio, enquanto Thamer Hatem segue como conselheiro da empresa.

Thiago Romariz volta ao Omelete como Diretor de Conteúdo e Inovação, Luigi Pedroni assume como Diretor de Tecnologia da unidade de conteúdo e o quadro de funcionários Chippu também fará parte do quadro de colaboradores da Omelete Company.

"Essa fusão traz uma soma para a Omelete Company que vai muito além do conteúdo em si. E na verdade, não muda muito, o Omelete continua sendo Omelete e o Chippu segue como Chippu, como sempre foi, mas agora os dois serão potencializados por essa inteligência de dados de comunidade e conteúdo que o Chippu vai poder trazer", explica Thiago Romariz.

O passo que faltava em tecnologia

A colaboração entre a Omelete Company e a Chippu marca o início de uma nova era de entretenimento no mercado brasileiro. A expectativa é que essa fusão catalise uma onda de criatividade e inovação, proporcionando aos fãs um acesso ainda mais amplo e imersivo.

"A função diz muito sobre como vamos usar tecnologia para expandir entretenimento, tanto para parte do consumidor quanto para a parte de negócio. O Chippu vem como esse como esse combustível a mais dentro de uma estrutura que já está funcionando muito bem, mas que a gente entende muito que trará a evolução do mercado de entretenimento como um todo no Brasil", complementa Romariz.