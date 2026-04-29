Ibovespa cai pelo 6º dia e zera ganhos do mês com Vale em baixa após balanço

O Ibovespa opera em baixa pela sexto pregão seguido nesta quarta-feira, 29. Empresa de maior peso na carteira do índice, a Vale pesa sobre os negócios de hoje com a ação caindo quase 3% no dia seguinte à divulgação do balanço da companhia. Apesar do desempenho surpreendente de sua divisão de metais, os custos da empresa dispararam com o real mais forte e a escalada do petróleo no mercado internacional.

Os estrangeiros que deram impulso à bolsa brasileira no primeiro trimestre continuam tirando dinheiro da B3. As saídas começaram no último dia 15 de abril e de lá até o dia 27 (último número disponibilizado) o fluxo acumulado está negativo em R$ 7,5 bilhões. Ainda assim, o mês de abril como um todo ainda tem saldo positivo de R$ 8,2 bilhões.

As ações da Petrobras continuam subindo forte enquanto o preço do barril do petróleo Brent se reaproxima dos US$ 120 nos negócios de hoje, sem qualquer sinal de trégua no confronto entre Estados Unidos e Irã, o que mantém o Estreito de Ormuz fechado por mais de dois meses agora.

"A mudança clara do comportamento dos agentes que operam no mercado financeiro – que passam a adotar uma postura de menor otimismo em relação às negociações diplomáticas – deve seguir contribuindo para um avanço contínuo dos preços do petróleo", afirma Bruno Cordeiro, especialista de Inteligência de Mercado da Stonex, em comentário.

Às 10h27 (horário de Brasília), o Ibovespa operava em baixa de 0,7% aos 187.306 mil pontos, zerando os ganhos do mês, após chegar perto dos 200 mil pontos em novas máximas históricas.

Em Nova York, as bolsas abriram próximas da estabilidade, mesmo com o sentimento de aversão ao risco que faz o preço do petróleo disparar. Os investidores aguardam a decisão do Federal Reserve, as 15h (horário de Brasília). Na última reunião do comitê sobre juros sob a presidência de Jerome Powell, as taxas, mais uma vez, não devem ser mexidas.

Aqui no Brasil, por volta das 18h30, o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve divulgar mais um corte de 0,25 ponto percentual na Selic. Uma parte do mercado acredita que os juros poderiam ser mantidos, dado o avanço da inflação e o cenário de risco mais conturbado com os impactos da Guerra no Irã.

No câmbio, o dólar comercial opera em ligeira alta, mas não consegue ir além dos R$ 5.