Por que a Heineken criou um bar flutuante no rio mais poluído da Mata Atlântica?

Por Carolina Fernandes*

A resposta é simples: agenda ESG na prática. Não entendeu? A intervenção da Heineken com o bar flutuante no Rio Pinheiros, em São Paulo, é uma das ações que a empresa desenvolve no mundo para a promoção da sustentabilidade, iniciativa que atende às suas metas de ESG.

Antes de iniciarmos nossa conversa, uma rápida explicação: a sigla ESG vem do inglês Environmental, Social and Governance, que, em português, são os pilares "Ambiental, Social e Governança". ESG é um conjunto de práticas utilizadas para mensurar a ética e a sustentabilidade de uma empresa.

Como o Floating Bar da Heineken é uma iniciativa ESG?

O Floating Bar, ou "bar flutuante", sobre o Rio Pinheiros, é um projeto sem fins lucrativos que tem como objetivo trazer à reflexão novas possibilidades de transformar nossas cidades tendo a sustentabilidade como guia, repensando o impacto ambiental e ocupando espaços urbanos de forma consciente. Tudo isso sem deixar de proporcionar bons momentos para os consumidores.

Esse bar flutuante criado em uma estrutura de 400 metros é uma intervenção realizada em parceria com a organização SOS Mata Atlântica e todo o lucro das vendas será revertido para ações que contribuam para a melhoria do rio e de seu entorno. A inauguração do Floating Bar é a primeira de uma série de iniciativas e ativações da Heineken no âmbito da pauta ESG.

Segundo o CEO da Heineken, Maurício Giamellaro, o objetivo central da empresa é provocar o paulistano a repensar o uso do Rio Pinheiros e também recuperar este símbolo da cidade de São Paulo, a partir da destinação do lucro, estimado em R$ 1 milhão, para ações que beneficiem o próprio rio e seu entorno.

A cervejaria é uma das empresas que patrocinam vários projetos de revitalização do Rio Pinheiros, considerado o mais poluído da Mata Atlântica pela SOS Mata Atlântica. No acordo celebrado com a capital paulista, a marca também contribuirá com a construção de ciclovias e outras frentes do projeto para o entorno.

Em contrapartida, a Heineken estará presente com sinalizações ao longo de todo o parque e terá um calendário de eventos e ativações a cumprir, iniciando com o bar flutuante.

A plataforma Green Your City

A plataforma Green Your City criada pela Heineken contempla diversas iniciativas com viés de cultura e sustentabilidade que busca ressignificar espaços urbanos e colaborar com a construção de cidades cada vez mais sustentáveis.

Plantio de microflorestas urbanas, uso de energias renováveis para o abastecimento de restaurantes e reutilização de vidro e copos são algumas das ações previstas nesta plataforma, assim como o patrocínio ao Parque Bruno Covas, em São Paulo, que, entre as ativações planejadas está o bar flutuante no Rio Pinheiros.

De acordo com o vice-presidente de Sustentabilidade & Assuntos Corporativos do Grupo Heineken, Mauro Homem,“a proposta da plataforma Green Your City e todas as ações da marca Heineken são feitas pensando no futuro do planeta. Queremos conectar nossa responsabilidade ambiental com nossos clientes e usuários. O Rio Pinheiros é um ponto de foco importante para nós.”

E o que a Heineken ganha com isso?

Em primeiro lugar, a adesão à pauta ESG traz grande vantagem competitiva para as empresas. No caso da Heineken, a criação de um bar flutuante em si é algo inovador, gerando interesse aos consumidores e todo um burburinho nas redes sociais, trazendo um importante reforço à visibilidade da marca.

Além disso, é importante mencionar que os consumidores estão cada vez mais exigentes. Para o público atual, “apenas” vender bem um produto não é um argumento suficiente para a decisão de compra. As pessoas buscam por uma experiência de compra e também dão preferência às empresas que se comprometem com pautas relevantes pra sociedade.

Em seu Relatório ESG e Sustentabilidade, a Opinion Box afirma que 67% dos consumidores entrevistados têm o hábito de pesquisar as práticas ESG das empresas antes de realizarem compras.

Outro dado importante do relatório mostra que 57% dos consumidores deixaram de comprar de uma empresa ao descobrir que ela prejudicou o meio ambiente de alguma forma. Ou seja, seguir uma agenda ESG também significa lucro.

Ainda, as iniciativas sustentáveis, como o bar flutuante da Heineken, geram engajamento e conexão com o público, pois as pessoas entendem que, ao optar por uma empresa ESG, elas, de alguma forma, também contribuem com a causa.

No entanto, não basta ter ideias que beneficiam o planeta, é preciso agir. E, nesse quesito, a Heineken se mostra a anos luz à frente da concorrência, sendo uma referência na indústria de bebidas quando o assunto é ESG.

Como funciona o Floating Bar no Rio Pinheiros

O Floating Bar fica localizado no Parque Bruno Covas e funciona de sexta a domingo – das 16h às 22h – apenas até o dia 29 de outubro. A entrada é gratuita, mas é preciso realizar uma reserva por meio do site do bar. O local tem capacidade para no máximo 200 pessoas de forma rotativa e os ingressos disponíveis para o fim de semana são disponibilizados sempre na quarta-feira que o antecede, às 17h.

O acesso é feito pela via expressa da Marginal Pinheiros, no parque, sentido Interlagos, em frente ao shopping Cidade Jardim. É possível chegar lá de transporte público ou veículos particulares com entrada pelo Parque Bruno Covas. O trajeto será feito a pé por uma ponte flutuante que irá conectar os dois lados do rio. Para pessoas com deficiência, serão disponibilizados carros elétricos da Volkswagen, parceira do projeto.

*Carolina Fernandes é CEO do HUB Cubo Comunicação, palestrante, host do podcast A tecla SAP do Marketês, mentora do curso Marketing para Empreendedores e especialista em Marketing & Comunicação com mais de 20 anos de atuação passando pelas áreas de assessoria de imprensa, agência de marketing e mundo corporativo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Brandlovers: cultive uma legião de fãs da sua marca

Uso de dados: a pedra no sapato da indústria de entretenimento

Gestão Sustentável: como definir compromissos de sustentabilidade?