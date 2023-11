CCXP 2023: quem são os atores e atrizes já confirmados?

Em 2023, a Comic Con Experience (CCXP) completa sua primeira década de existência. São 10 anos encontrando fãs, reunindo marcas voltadas para a cultura geek, trazendo alguns dos atores e atrizes mais famosos do globo para o Brasil e desencadeando um mercado com DNA próprio no cenário nacional. E para além do sucesso — a CCXP ficou tão grande que ultrapassou o original em San Diego e se tornou o maior evento geek do mundo —, o festival acabou atingindo um novo patamar no mercado brasileiro de entretenimento.

Neste ano, a homenageada do ano será Xuxa Meneghel. Mas não é só a Rainha dos Baixinhos que vai passar pelos palcos da CCXP, não. Os estúdios fizeram questão de trazer alguns dos atores, atrizes, produtores e diretores mais amados dos geeks.

Veja quem são os artistas que vem para a CCXP 2023

Em coletiva de imprensa especial, a CCXP anunciou dois atores que estarão no Palco Thunder (0 maior da feira): Tyler Hoechlin, que interpretou o Super-homem em algumas das séries da DC, e Bruce Dickinson, vocalista da banda Iron Maiden. Ao longo do ano, a convenção também já anunciou a presença de Anthony Daniels (C3P0), Lana Parrilha (Once Upon a Time) e Mark Williams (Harry Potter).

Warner Bros Filmes

A Warner esse ano tem tudo para ser uma das figuras centrais do evento. Entre os anunciados pelo estúdio, estão Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, George Miller (diretor), Adam Wingard (diretor), Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Jason Momoa, Patrick Wilson e Yahya Abdul Mateen II e o diretor James Wan.

Netflix

A Vermelhinha trará o elenco de "Rebel Moon - Parte 1: A Menina do Fogo", composto pelo diretor Zack Snyder, sua esposa e produtora Deborah Snyder, além dos atores Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Ray Fisher, Charlie Hunnam, Staz Nair e E. Duffy.

HBO Max

As atrações da HBO Max dão indícios das próximas produções da plataforma de streaming. Estão confirmados Jodie Foster, Kali Reis e Issa López que virão pela quarta temporada de True Detective, bem como os atores Steve Toussaint e Ewan Mitchell, para falar da tão aguardada segunda temporada de House of the Dragon.

Na nova onda do [adult swim], a HBO Max vai levar Spencer Grammer, dubladora de Summer de Rick and Morty; o roteirista Ian SBF; Thobias Daneluz, ilustrador e cocriador; Guilherme Briggs, dublador de personagem consagrados que dá voz à Pantera Ruiva; e Alexandre Ottoni e Deive Passos, criadores do Jovem Nerd.

Os artistas brasileiros Andreia Horta, Roberta Rodrigues, Alexandre Rodrigues e Aly Muritiba (Cidade de Deus), assim como Camila Pitanga, Camila Queiroz, David Junior, Giovanna Antonelli e Grazi Massafera também estarão no evento.

Prime Vídeo

Mais uma vez na CCXP, a Prime Video trará o elenco da série Fallout para a CCXP23. Foram confirmados o produtor executivo e diretor Jonathan Nolan, da Kilter Films, produtor executivo e co-showrunner Graham Wagner, e as estrelas da série Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins.

Disney

Focada nas produções nacionais, a Disney anunciou a presença do elenco e diretores de “Overman”, “O Sequestro do Voo 375”, “Impuros” e “Magia de Aruna”. Estão confirmados o diretor Marcus Baldini e a produtora Joana Henning (“O Sequestro do Voo 375”); Laerte Coutinho, Tomás Portella, Iafa Britz e Caco Ciocler ("Overman - O Filme"); Giovanna Ewbank, Erika Januza e Cleo (A Magia de Aruna); e Tomás Portella, René Sampaio, Rui Ricardo Diaz, Lorena Comparato e Leandro Firmino (Impuros).

Paramount +

A plataforma de streaming da Paramount também preparou surpresas. O estúdio confirmou a presença do elenco de Halo, com Pablo Schreiber (“Master Chief”), Joseph Morgan (“James Ackerson”), David Wiener (Showrunner e Produtor Executivo) e Kiki Wolfkill (Produtora Executiva); Sonequa Martin-Green (“Capitã Michael Burnham”) e Michelle Paradise (Co-showrunner e Produtora Executiva) de Star Trek: Discovery; Kira Kosarin (“Phoebe Thunderman”) e Jack Griffo (“Max Thunderman”) de "The Thundermans Return"; e Aquarela, Betina Polaroid, Dallas de Vil, Diva More, Hellena Malditta, Melusine Sparkle, Miranda Lebrão, Naza, Organzza, Rubi Ocean, Shannon Skarllet e Tristan Soledade de Drag Race Brasil.

No Artist's Valley, patrocinado pela BIS nesse ano, também foram anunciados cinco nomes: Pepe Larraz, Rafael Grampá, Fabiane Langona, Joshua Cassara, Juni Ba, Eduardo Risso, entre outros.

Apple TV+

Em sua estreia na CCXP, a Apple TV anunciou a presença do elenco da aguardada série "Monarch - Legado de Monstros", composto por Chris Black (produtor e showrunner), Tory Tunnell e Joby Harold (atores).

Sony Pictures

Para as produções da Sony, o estúdio confirmou a presença de Eli Roth, diretor de "Feriado Sangrento".

Que dia começa a CCXP 2023?

A feira começa no dia 30 de novembro e vai até o dia 3 de dezembro de 2023. Como nos demais anos, a CCXP acontece no São Paulo Expo.

Entrada do 4° dia da CCXP 2019

Que horas abrem os portões da CCXP 2023?

O funcionamento da CCXP funcionará em diferentes horários nos quatro dias de evento (e Spoiler Night). Veja abaixo:

Quinta-feira (30): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Sexta-feira (1): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Sábado (2): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Domingo (3): das 12h às 20h;

das 12h às 20h; Spoiler Night (29): das 18h às 21h (somente para clientes Epic Experience, Full Experience, convidados e parceiros)

Como chegar até a CCXP 2023?

Como nos anos anteriores, a CCXP fica será no São Paulo Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, bairro Vila Água Funda, da cidade de São Paulo. É possível chegar de metrô, saindo pela estação Jabaquara — do metrô até o pavilhão existe uma caminhada de pelo menos 20 minutos. Ha também um ônibus (linha 605A-10) que chega mais próximo do evento.

A CCXP também oferece um translado gratuito, de ida e volta, que sai da estação Santos-Imigrantes (Linha 2- Verde) do metrô até o São Paulo Expo, durante todos os dias de CCXP das 8h às 23h. No local do evento também há estacionamento pago, a partir dos R$ 70 (pelo período de 12h).

O que é a Spoiler Night e quando ela acontece?

A CCXP 2023 abre as portas para o público geral somente na quinta-feira, 30, mas alguns fãs vão ter direito a uma “espiadinha” ainda nesta noite de quarta-feira, 29. A Spoiler Night é um evento que já é tradição para os fãs da Comic Con — aqueles dispostos a pagar um pouco mais caro pela experiência completa —, a imprensa e convidados: eles têm a chance de ver o espaço e as surpresas preparadas antes do público geral.