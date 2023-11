CCXP 2023: veja a programação completa dos quatro dias de evento

Em 2023, a Comic Con Experience (CCXP) completa sua primeira década de existência. São 10 anos encontrando fãs, reunindo marcas voltadas para a cultura geek, trazendo alguns dos atores e atrizes mais famosos do globo para o Brasil e desencadeando um mercado com DNA próprio no cenário nacional. E para além do sucesso — a CCXP ficou tão grande que ultrapassou o original em San Diego e se tornou o maior evento geek do mundo —, o festival acabou atingindo um novo patamar no mercado brasileiro de entretenimento.

Esse ano, e a homenageada do ano será Xuxa Meneghel. Mas não é só a Rainha dos Baixinhos que vai passar pelo São Paulo Expo: os organizadores da convenção prepararam uma série de painéis de quinta a domingo repletos de grandes artistas do cinema, streaming e das histórias em quadrinhos.

Veja a programação completa dos quatro dias da CCXP 2023

O evento ainda está atualizando a programação dos painéis — maiores atrativos da CCXP. Por enquanto, a programação dos painéis dos quatro dias é a seguinte:

Quinta-feira, 30 de novembro

13h30: Xuxa Meneghel: Rainha dos Baixinhos e imperatriz da cultura pop

17h00: Lana Parrilla: Rainha Má e prefeita da CCXP

18h00: CCXP apresenta: Bruce Dickinson

19h00: Evidências do Amor (com Sandy)

20h00: Furiosa (com Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e o cineasta George Miller)

Sexta-feira, 1 de dezembro

13h30: [adult swim] please come to Brasil

14h30: Deuses do Trovão: Junji Ito

15h30: Deuses do Trovão: Roy Thomas

16h30: Universo MSP

17h30: Netflix apresenta Rebel Moon

Sábado, 2 de dezembro

9h20: CCXP apresenta: celebração dos 40 anos do Retorno do Jedi, com Anthony Daniels (C-3PO) e exibição do filme

12h00: Disney apresenta: Percy Jackson

13h00: Prime Video apresenta: Fallout (com Graham Wagner, Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins)

14h00: HBO apresenta: True Detective, House of the Dragon e mais

15h15: Momento surpresa

16h15: Paramount+ apresenta: Halo, Star Trek: Discovery, Thundermans Return e Drag Race Brasil

17h45: O Auto da Compadecida 2 (com Selton Melo e Mateus Nastergale)

18h45: Tyler Hoechlin: para o alto e avante!

19h45: Sony Pictures: Feriado Sangrento

Domingo, 3 dezembro

10h00: Mamonas Assassinas: o filme

12h30: Batman: Gárgula de Gotham, por Rafael Grampá

13h30: Monarch: Legado de Monstros

16h45: Duna: Parte 2 (com Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh e o diretor Denis Villeneuve)

17h30: Godzilla e o Kong: O Novo Império (com Adam Wingard)

18h00: Aquaman 2: O Reino Perdido (com Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul Mateen II, e o diretor James Wan)

Que dia começa a CCXP 2023?

A feira começa no dia 30 de novembro e vai até o dia 3 de dezembro de 2023. Como nos demais anos, a CCXP acontece no São Paulo Expo.

Entrada do 4° dia da CCXP 2019

Que horas abrem os portões da CCXP 2023?

O funcionamento da CCXP funcionará em diferentes horários nos quatro dias de evento (e Spoiler Night). Veja abaixo:

Quinta-feira (30): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Sexta-feira (1): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Sábado (2): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Domingo (3): das 12h às 20h;

das 12h às 20h; Spoiler Night (29): das 18h às 21h (somente para clientes Epic Experience, Full Experience, convidados e parceiros)

Como chegar até a CCXP 2023?

Como nos anos anteriores, a CCXP fica será no São Paulo Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, bairro Vila Água Funda, da cidade de São Paulo. É possível chegar de metrô, saindo pela estação Jabaquara — do metrô até o pavilhão existe uma caminhada de pelo menos 20 minutos. Ha também um ônibus (linha 605A-10) que chega mais próximo do evento.

A CCXP também oferece um translado gratuito, de ida e volta, que sai da estação Santos-Imigrantes (Linha 2- Verde) do metrô até o São Paulo Expo, durante todos os dias de CCXP das 8h às 23h. No local do evento também há estacionamento pago, a partir dos R$ 70 (pelo período de 12h).

O que é a Spoiler Night e quando ela acontece?

A CCXP 2023 abre as portas para o público geral somente na quinta-feira, 30, mas alguns fãs vão ter direito a uma “espiadinha” ainda nesta noite de quarta-feira, 29. A Spoiler Night é um evento que já é tradição para os fãs da Comic Con — aqueles dispostos a pagar um pouco mais caro pela experiência completa —, a imprensa e convidados: eles têm a chance de ver o espaço e as surpresas preparadas antes do público geral.