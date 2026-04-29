Por que a pele nem sempre volta ao normal após um corte?

Cortes, arranhões e queimaduras podem cicatrizar, mas as marcas costumam permanecer por anos — e, em muitos casos, para sempre. As cicatrizes fazem parte do processo natural de recuperação da pele e raramente desaparecem completamente.

De acordo com a Popular Science, isso ocorre porque o organismo prioriza a proteção do corpo após uma lesão, e não a restauração estética da pele. Quando o ferimento é mais profundo, o corpo ativa rapidamente mecanismos de defesa para fechar a área afetada e impedir a entrada de microrganismos.

Por que algumas feridas não deixam cicatriz?

A pele é composta por três camadas: epiderme, derme e hipoderme. Lesões superficiais, que atingem apenas a epiderme, tendem a cicatrizar sem deixar marcas.

Já ferimentos mais profundos, que alcançam a derme, exigem um reparo mais complexo. Nesses casos, o corpo forma um novo tecido para substituir a área danificada, o que resulta na cicatriz.

Como as cicatrizes se formam

O processo de cicatrização começa com a formação de um coágulo sanguíneo, responsável por interromper o sangramento. Em seguida, o sistema imunológico atua para eliminar possíveis agentes invasores e preparar o local para a regeneração.

Depois disso, entram em ação os fibroblastos, células que produzem colágeno. Essa proteína cria uma estrutura resistente que funciona como um “remendo” no local da lesão.

Embora a ferida possa fechar rapidamente, a reorganização do tecido pode levar meses ou até anos.

Por que as cicatrizes não desaparecem totalmente

O tecido cicatricial é diferente da pele original. Ele é formado por fibras densas de colágeno, possui menos células e não contém estruturas como glândulas e folículos pilosos. Por isso, mesmo após a cicatrização, a região não recupera totalmente sua aparência inicial.

Com o tempo, a cicatriz pode se tornar menos visível, mas raramente desaparece por completo. Em alguns casos, o organismo produz colágeno em excesso, o que resulta em marcas mais evidentes. Nesses casos, essas cicatrizes podem assumir diferentes formas.

As marcas hipertróficas permanecem restritas ao local do ferimento, enquanto as queloides ultrapassam a área original da lesão. Esta última pode causar desconforto, como coceira, dor ou até limitação de movimento.

Como melhorar a aparência das cicatrizes

Embora não desapareçam completamente, as cicatrizes podem se tornar menos visíveis com o tempo, especialmente quando a ferida recebe os cuidados adequados desde o início.