Bitcoin é negociado em US$ 76 mil enquanto mercado aguarda manutenção de juros nos EUA

O bitcoin é negociado na casa dos US$ 76 mil, com pouca variação de preço nas últimas 24 horas. A maior criptomoeda do mundo estaria em um cenário técnico 'delicado', segundo um especialista da Bitget. As atenções do mercado estão voltadas para a decisão de juros do Federal Reserve nos Estados Unidos, marcada para a tarde desta quarta-feira, 29.

No momento, o bitcoin é negociado em US$ 76.619, com alta de 0,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula queda de 2,5%.

O sentimento do mercado, metrificado pelo Índice de Medo e Ganância, é de medo em 26 pontos.

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"O bitcoin opera em alta nesta quarta-feira, 29, ensaiando recuperação após dois dias de recuo, e retorna às atenções do mercado justamente no dia da reunião do Federal Reserve — o evento macro mais aguardado da semana. O principal evento do calendário é a decisão de juros do Fed nesta quarta-feira, com o mercado esperando manutenção das taxas, mas com atenção concentrada no tom de Jerome Powell e nos sinais sobre a condução da política monetária nos próximos meses. Trata-se, inclusive, daquela que pode ser a última reunião presidida por Powell antes da esperada transição de liderança no banco central americano", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e operações na Bitget para América Latina.

"A capitalização total do mercado cripto segue estável, na casa dos US$ 2,57 trilhões, com os ativos oscilando em direções distintas. Um ponto de atenção são os ETFs de bitcoin à vista, que registraram saída de US$ 89,68 milhões na terça-feira, 29, após retiradas de US$ 263,18 milhões na segunda — interrompendo uma sequência positiva de nove dias consecutivos de entradas desde meados de abril. Caso essa tendência de saídas continue e se intensifique ao longo da semana, o bitcoin pode enfrentar novas correções de preço", acrescentou.

Análise técnica do bitcoin

"Do ponto de vista técnico, o cenário segue delicado. A zona dos US$ 80 mil vem funcionando como teto relevante, com concentração de ordens de venda entre US$ 79.8 mil e US$ 80.5 mil. Um fechamento de vela semanal acima desse nível seria interpretado como sinal de força e possível gatilho para as próximas resistências, em US$ 82.5 mil e US$ 85 mil. No campo dos suportes, a perda consistente do nível de US$ 77 mil abriria espaço para teste da faixa de US$ 74 mil a US$ 75 mil", disse Gil Herrera.

"O mercado, portanto, entra na tarde desta quarta-feira em compasso de espera. Caso o presidente do Fed, Jerome Powell, apresente postura 'dovish', sinalizando abertura a cortes de juros à frente, pode ser o catalisador que o bitcoin precisa para superar os US$ 80 mil de forma sustentada. Uma postura mais hawkish, por outro lado, tende a reforçar a pressão vendedora e colocar os suportes à prova", concluiu o especialista.

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