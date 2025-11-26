Pop

CCXP: que horas abrem os portões?

O mega-evento de cultura pop ocorre na primeira semana de dezembro em São Paulo

CCXP 25: evento da cultura pop ocorre na próxima semana (Luiza Vilela/Exame)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 23h08.

A Comic Con Experience 2025 (CCXP 25) ocorre na próxima semana, entre os dias 4 e 7 de dezembro, em São Paulo.

O evento será no São Paulo Expo, no bairro do Jabaquara, Zona Sul da capital. A estação de metrô mais próxima é a Jabaquara, da Linha 1 Azul.

Com diversos palcos e painéis simultâneos, estandes interativos e sessões de autógrafo, a CCXP 25 reúne os principais debates e lançamentos sobre cinema, super-heróis, animes, histórias em quadrinhos e mundo geek.

Cronograma da CCXP

Confira abaixo o cronograma do festival:

  • SPOILER NIGHT (03/12/2025): das 18h às 21h**
  • Quinta-feira (04/12/2025) : das 12h às 21h
  • sexta-feira (05/12/2025) das 12h às 21h
  • Sábado (06/12/2025): das 11h às 21h
  • Domingo (07/12/2025): das 11h às 20h

Em todos os dias do evento, a entrada antecipada será permitida para as credenciais EPIC PASS E UNLOCK. Os portadores desse tipo de ingresso podem entrar 1h antes da abertura para o público geral durante os quatro dias de festival.

Quem estará na CCXP?

O evento receberá artistas como Tom Wlaschiha ("Stranger Things" e "Game Of Thrones"), Timotheé Chalamet, divulgando o seu novo filme "Marty Supreme", o elenco da série "The Boys", como Erin Moriarty e Colby Minifie, e parte do elenco original da série "Supernatural". 

De olho na creators economy, a CCXP terá uma novidade em 2025: o Lounge creators by TikTok, espaço exclusivo da rede social chinesa feito para criadores de conteúdo. O ponto servirá como apoio à produção de influenciadores durante todos os dias do festival.

Para tentar atrair novos públicos na CCXP 25, a NBA também estará presente no evento. O espaço da liga de basquete americana terá 540 metros quadrados e trará ativações interativas que mesclam esporte, entretenimento e lifestyle, conceito que orienta a operação da marca no Brasil.

