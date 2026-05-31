Missão da NASA levará drones para explorar região nunca visitada da Lua

A Nasa pretende enviar quatro drones ao Polo Sul da Lua em uma missão inédita prevista para 2028. Batizado de MoonFall, o projeto pretende explorar áreas da região lunar onde astronautas ainda não chegaram e ajudar a identificar possíveis locais para futuras missões tripuladas do programa Artemis.

Segundo a agência, os veículos serão usados para mapear o terreno lunar, analisar sinais de água subterrânea e coletar dados sobre radiação e condições ambientais da região.

Como será a missão MoonFall?

O projeto está sendo desenvolvido pelo Jet Propulsion Laboratory, da Nasa, na Califórnia. Cada drone deverá pesar cerca de 250 quilos, medir aproximadamente 1,20 metro de altura e operar durante um dia lunar completo — equivalente a cerca de 14 dias terrestres.

A agência destaca ainda que os equipamentos vão pousar separadamente no Polo Sul da Lua e realizar voos de reconhecimento usando um sistema chamado Lunar Dashcam, responsável por gerar imagens em alta resolução e mapas detalhados da superfície.

Após o fim das operações aéreas, parte dos instrumentos continuará funcionando por meses na superfície lunar, mesmo durante a noite da Lua, quando as temperaturas podem chegar a cerca de -133 °C.

Busca por água virou prioridade

Além das câmeras, os drones serão equipados com espectrômetros capazes de medir radiação e identificar possíveis depósitos subterrâneos de água congelada.

Os equipamentos também terão retrorefletores a laser, usados para que o controle da missão acompanhe com precisão a posição dos veículos na superfície lunar.

Segundo a Nasa, identificar reservas de gelo no Polo Sul lunar é considerado estratégico para futuras bases na Lua e missões espaciais de longa duração.

Empresa levará missão até a Lua

A Firefly Aerospace foi escolhida para construir a espaçonave que levará os drones até a Lua. A missão utilizará a nave Elytra, que fará uma viagem estimada em 45 dias entre a Terra e a órbita lunar.

Depois disso, a espaçonave realizará uma manobra de descida para liberar os drones a cerca de 50 quilômetros acima do Polo Sul lunar.

A Firefly já participou de operações lunares anteriormente. Em 2025, a sonda Blue Ghost se tornou a primeira espaçonave comercial a pousar com sucesso na superfície da Lua transportando instrumentos científicos da Nasa.

Atualmente, mais de 60 países aderiram aos Acordos Artemis, conjunto de princípios liderados pela Nasa para orientar futuras atividades de exploração e uso da superfície lunar.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos disputam espaço com iniciativas lideradas pela China, que também pretende explorar o Polo Sul lunar nos próximos anos.