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Posso votar sem biometria? Saiba como consultar situação eleitoral

Consulta pode ser feita gratuitamente pela internet ou pelo aplicativo e-Título

Eleições 2026: Sem biometria cadastrada, identificação do eleitor será feita por meio da apresentação de um documento oficial com foto (Dado Galdieri/Bloomberg)

Eleições 2026: Sem biometria cadastrada, identificação do eleitor será feita por meio da apresentação de um documento oficial com foto (Dado Galdieri/Bloomberg)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 31 de maio de 2026 às 07h40.

A ausência de cadastro biométrico não impede o eleitor de votar nas eleições de 2026. Segundo a Justiça Eleitoral, eleitores com situação regular poderão participar normalmente do pleito, mesmo sem biometria cadastrada.

Nesses casos, a identificação do eleitor será feita por meio da apresentação de um documento oficial com foto e assinatura do caderno de votação na seção eleitoral. A biometria é utilizada para tornar o processo mais seguro e ágil, mas não é obrigatória para o exercício do voto.

Como saber se minha biometria está cadastrada

A consulta pode ser feita gratuitamente pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou pelo aplicativo e-Título. No sistema de Autoatendimento Eleitoral, basta acessar a área “Consultas” e selecionar a opção “Situação do título”.

Depois disso, o eleitor pode informar CPF, número do título ou nome completo para verificar se a biometria já foi coletada e se a inscrição eleitoral está regular.

Além da biometria, o eleitor também pode verificar se o título está regular pelos mesmos meios.

A Justiça Eleitoral explica que grande parte dos eleitores sem biometria é formada por pessoas que tiraram ou regularizaram o título entre 2020 e 2022, período em que a coleta biométrica foi suspensa por causa da pandemia de Covid-19.

Quando a biometria é obrigatória

Embora não seja exigida para votar em 2026, a biometria é obrigatória para operações como emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral e revisão de dados cadastrais.

Nesses casos, o eleitor precisa concluir o cadastramento biométrico presencialmente junto à Justiça Eleitoral para finalizar o atendimento.

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