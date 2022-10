CCXP 22 anuncia Fernando Meirelles como homenageado do ano

Na edição deste ano, a Comic Con Experience (CCXP) escolheu o diretor de "Cidade de Deus", Fernando Meirelles, como Homenageado de Honra. Em 2022, o longa-metragem completa 20 anos desde o lançamento e, por esse motivo, Fernando está presente em um painel no primeiro dia de evento, 1 de dezembro, no Palco Thunder, para falar sobre cinema e sua carreira.

"'Cidade de Deus' é um filme que foi integrado à identidade nacional, tamanha importância. Ainda mais quando o filme alcança duas décadas e permanece atual. Uma homenagem à jornada desse que é uma das maiores mentes brasileiras de todos os tempos é uma honra para a CCXP e para nossa comunidade”, destaca Roberto Fabri, VP de conteúdo e marca da CCXP.

Veja abaixo o vídeo de divulgação:

A relevância de "Cidade de Deus"

Baseado no livro de Paulo Lins, "Cidade de Deus" é um filme que marcou o cinema brasileiro. O longa-metragem teve repercussão internacional e contou com quatro indicações ao Oscar em 2004, entre eles Melhor Diretor, Roteiro Adaptado, Edição e Fotografia. A obra também venceu o BAFTA Awards de melhor edição e Writers Guild of America pelo roteiro.

Produzido por O2 Filmes, Globo Filmes e Videofilmes, o filme compartilha sobre o crescimento do crime organizado na Cidade de Deus, uma favela do Rio de Janeiro que começou a ser construída em 1960. Narrado por Buscapé (Alexandre Rodrigues), a trama conta as histórias trágicas de muitos habitantes da região.

Buscapé parte em uma jornada entre encarar a realidade dura do crime na comunidade como infiltrado e tentar lutar pelo seu sonho de se tornar um fotógrafo.

O filme foi um sucesso no Brasil e chamou atenção mundo afora após ser exibido no Festival de Cannes, em maio de 2002. Foi vencedor de mais de 50 prêmios de festivais e sociedades de cinema em todo o mundo. Em seu lançamento no Brasil, em agosto de 2002, "Cidade de Deus" teve mais de 3 milhões de espectadores.

Quem é Fernando Meirelles?

Fernando Meirelles é um diretor e roteirista brasileiro. Além de dirigir "Cidade de Deus" após ler o livro de Paulo Lins, Meirelles também trabalhou em outros grandes sucessos brasileiros, como "O Jardineiro Fiel" (2005), "Ensaio Sobre a Cegueira" (2008) e "Dois Papas" (2019).

Fernando é um diretor de muitas facetas. Seu primeiro contato com direção aconteceu no período em que cursava Arquitetura, na Universidade de São Paulo (USP), no qual um grupo começou a produzir filmes experimentais. Eles conquistaram prêmios e criaram uma companhia independente, chamada Olhar Eletrônico.

Meirelles trabalhou com publicidade, comerciais e televisão. Ele também se tornou o diretor do grande sucesso infantil "Castelo Ra Tim Bum", dirigindo mais de 100 episódios do programa.

Nos anos 1990, ele abriu a produtora O2 Filmes, ao lado de Paulo Morelli e Andrea Barata Ribeiro. A produtora é, hoje, uma das maiores companhias brasileiras do ramo — trabalhando desde o desenvolvimento até a pós-produção. Seu primeiro longa-metragem foi o filme "Menino Maluquinho 2: A Aventura" (1998), seguido por "Domésticas" (2001).

Além do cinema, Meirelles foi um dos diretores da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

Atualmente, Meirelles está dirigindo a série "Sugar", com Colin Farrell. Com essa homenagem da CCXP 2022, ele se junta a Laerte, Mauricio de Sousa, Frank Miller, Renato Aragão, Fernanda Montenegro, Cris Columbus, Cao Hamburger e Neil Gaiman na lista de homenageados pelo evento.

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, um domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

Os ingressos para a feira estão acabando e alguns dos dias já estão esgotados. A partir do dia 1 de novembro, a CCXP abre o terceiro lote de ingressos.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Alguns dos grandes nomes confirmados são Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer) e Vitão (cantor).

ACOMPANHE A COBERTURA DA CCXP PELA EXAME: